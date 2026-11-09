Relatório com projeções do mercado financeiro para a economia é divulgado pelo Banco Central semanalmente Rafa Neddermeyer / Agência Brasil
A aproximação entre a projeção para o fechamento do ano e a Selic em vigor é comum nos meses finais do calendário. Com poucas semanas restantes para o fim do ano, as estimativas do mercado tendem a convergir para o patamar vigente dos juros.
A revisão das projeções ocorre após a decisão mais recente do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter a Selic em 13,75% ao ano. Em comunicado divulgado após a reunião da semana passada, o Banco Central informou que as expectativas de inflação seguem acima da meta e que o cenário exige cautela na condução da política monetária.
Inflação
Definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), a meta de inflação é 3% ao ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Na prática, o IPCA pode oscilar entre 1,5% e 4,5%.
A taxa básica de juros é o principal instrumento usado pelo Banco Central para controlar a inflação. Quando o Copom aumenta a Selic, o crédito fica mais caro, o que reduz o consumo e os investimentos. Com menor demanda, a tendência é de desaceleração dos preços. Por outro lado, juros mais elevados dificultam a expansão da atividade econômica.
PIB
Os dados mais recentes do IBGE mostram que o PIB cresceu 0,5% no segundo trimestre de 2026 em relação aos três meses anteriores. No acumulado de quatro trimestres até junho, a economia registrou expansão de 1,9%.
Esses números representam apenas parte do desempenho da economia em 2026, enquanto as estimativas do Focus se referem ao resultado esperado pelo mercado para o conjunto do ano.
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