Tarifa normal para pneus de veículos de passeio era de 16%, mas estava em 25% desde outubro de 2024 - Magnific

Tarifa normal para pneus de veículos de passeio era de 16%, mas estava em 25% desde outubro de 2024Magnific

Publicado 09/11/2026 12:40

O governo federal elevou de 25% para 30% a alíquota do Imposto de Importação sobre pneus de automóveis de passeio por 12 meses, até 9 de novembro de 2027. A decisão consta em decisão do Comitê-Executivo de Gestão (Gecex), publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (9).