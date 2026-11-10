Banco Central avalia que o cenário internacional se tornou mais adverso desde a reunião anterior do CopomMarcello Casal Jr / Agência Brasil
Segundo o documento, os indicadores mais recentes apontam para uma “moderação mais acentuada da atividade econômica, principalmente em setores mais cíclicos”. Apesar da perda de fôlego da demanda, a inflação voltou a acelerar e permanece acima do limite de tolerância da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
Mercado de trabalho
Os rendimentos médios perderam força na margem, mas continuam crescendo acima da produtividade do trabalho. O Copom observa que eles “ainda crescem em termos reais a uma taxa superior à da produtividade do trabalho”, aspecto monitorado pelo BC por seus possíveis reflexos sobre a inflação.
Outro ponto de preocupação é a piora das expectativas de inflação. As projeções do mercado para os próximos anos continuaram se afastando da meta de 3%. Na avaliação do comitê, “em um ambiente de expectativas desancoradas, como é o caso do atual, exige-se uma restrição monetária maior e por mais tempo do que outrora seria apropriado”.
A ata também voltou a destacar a importância da política fiscal para o controle da inflação. Segundo o documento, incertezas sobre a estabilização da dívida pública e um eventual esmorecimento do esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal podem dificultar a convergência da inflação para a meta. O Copom reiterou ainda a “necessidade de políticas fiscal e monetária harmoniosas”.
Cenário externo
Segundo o documento, esse ambiente exige cautela dos países emergentes em um contexto marcado por “elevação da volatilidade de preços de ativos e commodities”.
Choques de oferta
- a alta do petróleo provocada pelos conflitos no Oriente Médio;
- os efeitos do El Niño sobre a produção agrícola e os custos de energia;
- os impactos do fim da escala 6x1 sobre os custos do trabalho; e
- a desvalorização do real frente ao dólar.
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