Banco Central avalia que o cenário internacional se tornou mais adverso desde a reunião anterior do Copom - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Banco Central avalia que o cenário internacional se tornou mais adverso desde a reunião anterior do CopomMarcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 10/11/2026 12:29

ata do Comitê de Política Monetária (Copom) , divulgada nesta terça-feira (10), indica que a atividade econômica brasileira dá sinais mais claros de desaceleração, enquanto a inflação continua pressionada. Nesse cenário, o Banco Central reforçou a avaliação de que a taxa básica de juros, a Selic, deverá permanecer em nível restritivo por mais tempo.





Segundo o documento, os indicadores mais recentes apontam para uma “moderação mais acentuada da atividade econômica, principalmente em setores mais cíclicos”. Apesar da perda de fôlego da demanda, a inflação voltou a acelerar e permanece acima do limite de tolerância da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

LEIA MAIS: Governo prorroga desoneração da gasolina e do etanol Segundo o documento, os indicadores mais recentes apontam para uma “moderação mais acentuada da atividade econômica, principalmente em setores mais cíclicos”. Apesar da perda de fôlego da demanda, a inflação voltou a acelerar e permanece acima do limite de tolerância da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Mercado de trabalho

A ata também destaca o comportamento do mercado de trabalho. Embora a taxa de desemprego permaneça em níveis historicamente baixos, o crescimento da ocupação perdeu força. “A taxa de desemprego mantém-se em patamares historicamente baixos, enquanto o crescimento da taxa de ocupação vem apresentando desaceleração.”



Os rendimentos médios perderam força na margem, mas continuam crescendo acima da produtividade do trabalho. O Copom observa que eles “ainda crescem em termos reais a uma taxa superior à da produtividade do trabalho”, aspecto monitorado pelo BC por seus possíveis reflexos sobre a inflação.



Outro ponto de preocupação é a piora das expectativas de inflação. As projeções do mercado para os próximos anos continuaram se afastando da meta de 3%. Na avaliação do comitê, “em um ambiente de expectativas desancoradas, como é o caso do atual, exige-se uma restrição monetária maior e por mais tempo do que outrora seria apropriado”.



A ata também voltou a destacar a importância da política fiscal para o controle da inflação. Segundo o documento, incertezas sobre a estabilização da dívida pública e um eventual esmorecimento do esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal podem dificultar a convergência da inflação para a meta. O Copom reiterou ainda a “necessidade de políticas fiscal e monetária harmoniosas”.



Cenário externo

Além dos fatores domésticos, o Banco Central avalia que o cenário internacional se tornou mais adverso desde a reunião anterior. A ata atribui essa mudança ao prolongamento dos conflitos no Oriente Médio, que elevou os preços do petróleo, e à manutenção de condições monetárias restritivas nas economias avançadas.



Segundo o documento, esse ambiente exige cautela dos países emergentes em um contexto marcado por “elevação da volatilidade de preços de ativos e commodities”.



Choques de oferta

O Copom afirma que o cenário atual combina sinais mais claros de desaceleração da economia doméstica com quatro choques de oferta:



- a alta do petróleo provocada pelos conflitos no Oriente Médio;

- os efeitos do El Niño sobre a produção agrícola e os custos de energia;

- os impactos do fim da escala 6x1 sobre os custos do trabalho; e

- a desvalorização do real frente ao dólar.



O Copom avalia que esses fatores continuam pressionando o cenário inflacionário. Ao mesmo tempo, considera que a desaceleração mais intensa da atividade econômica pode reduzir o risco de que esses choques se espalhem para outros setores da economia e gerem pressões inflacionárias mais persistentes.