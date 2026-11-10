Desde 2022, o Banco Central já devolveu R$ 16,75 bilhões a 44,91 milhões de beneficiários Rafa Neddermeyer / Agência Brasil
Segundo as estatísticas mais recentes do Sistema de Valores a Receber (SVR), 24,61 milhões de pessoas físicas e 2,23 milhões de pessoas jurídicas têm algum dinheiro a receber.
Desde a criação do serviço, no início de 2022, o Banco Central já devolveu R$ 16,75 bilhões a 44,91 milhões de beneficiários.
Apesar dos resgates contínuos, o estoque de recursos disponíveis pode crescer de um mês para outro. Isso ocorre porque bancos, cooperativas, administradoras de consórcio e outras instituições financeiras continuam identificando e informando novos valores ao sistema.
Quando a entrada de recursos supera o volume retirado pelos beneficiários, o saldo total aumenta.
Onde está o dinheiro
Ao todo, o Sistema Valores a Receber já identificou R$ 22,78 bilhões em recursos esquecidos. Desse total, R$ 16,75 bilhões já foram devolvidos, enquanto R$ 6,03 bilhões permanecem disponíveis para resgate.
Confira a distribuição dos valores ainda a receber:
- Pessoas físicas: R$ 4,41 bilhões (73,2% do total);
- Pessoas jurídicas: R$ 1,62 bilhão (26,8%).
- Valores devolvidos: R$ 16,75 bilhões (73,5% do total identificado);
- Valores ainda a receber: R$ 6,03 bilhões (26,5%).
- Bancos: 13,64 milhões;
- Administradoras de consórcio: 7,47 milhões;
- Instituições de pagamento: 3,90 milhões;
- Cooperativas: 1,97 milhão;
- Financeiras: 1,44 milhão;
- Corretoras e distribuidoras: 62,8 mil; e
- Outros: 3 mil.
A maior parte dos beneficiários tem direito a pequenas quantias:
- 69,51% têm valores a receber de até R$ 10;
- 18,84% têm entre R$ 10,01 e R$ 100;
- 9,40% possuem recursos entre R$ 100,01 e R$ 1 mil;
- 2,25% têm mais de R$ 1 mil para resgatar.
Como consultar
O Banco Central orienta os cidadãos a desconfiar de mensagens enviadas por terceiros oferecendo ajuda para resgatar recursos esquecidos.
O órgão não envia links, não entra em contato para tratar dos valores nem solicita senhas ou dados pessoais para liberar os recursos.
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