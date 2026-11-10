Desde 2022, o Banco Central já devolveu R$ 16,75 bilhões a 44,91 milhões de beneficiários - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Desde 2022, o Banco Central já devolveu R$ 16,75 bilhões a 44,91 milhões de beneficiários Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 10/11/2026 15:22

Os brasileiros ainda não sacaram R$ 6,03 bilhões em recursos esquecidos em instituições financeiras, informou hoje o Banco Central . O valor disponível para resgate aumentou em relação ao levantamento anterior, quando havia cerca de R$ 5,8 bilhões à espera de devolução.

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Segundo as estatísticas mais recentes do Sistema de Valores a Receber (SVR), 24,61 milhões de pessoas físicas e 2,23 milhões de pessoas jurídicas têm algum dinheiro a receber.



Desde a criação do serviço, no início de 2022, o Banco Central já devolveu R$ 16,75 bilhões a 44,91 milhões de beneficiários.



Apesar dos resgates contínuos, o estoque de recursos disponíveis pode crescer de um mês para outro. Isso ocorre porque bancos, cooperativas, administradoras de consórcio e outras instituições financeiras continuam identificando e informando novos valores ao sistema.



Quando a entrada de recursos supera o volume retirado pelos beneficiários, o saldo total aumenta.

Segundo as estatísticas mais recentes do Sistema de Valores a Receber (SVR), 24,61 milhões de pessoas físicas e 2,23 milhões de pessoas jurídicas têm algum dinheiro a receber.Desde a criação do serviço, no início de 2022, o Banco Central já devolveu R$ 16,75 bilhões a 44,91 milhões de beneficiários.Apesar dos resgates contínuos, o estoque de recursos disponíveis pode crescer de um mês para outro. Isso ocorre porque bancos, cooperativas, administradoras de consórcio e outras instituições financeiras continuam identificando e informando novos valores ao sistema.Quando a entrada de recursos supera o volume retirado pelos beneficiários, o saldo total aumenta.

Onde está o dinheiro



Dos R$ 6,03 bilhões ainda disponíveis para saque, R$ 4,41 bilhões pertencem a pessoas físicas e R$ 1,62 bilhão a pessoas jurídicas.



Ao todo, o Sistema Valores a Receber já identificou R$ 22,78 bilhões em recursos esquecidos. Desse total, R$ 16,75 bilhões já foram devolvidos, enquanto R$ 6,03 bilhões permanecem disponíveis para resgate.



Confira a distribuição dos valores ainda a receber:



Pessoas físicas: R$ 4,41 bilhões (73,2% do total);



Pessoas jurídicas: R$ 1,62 bilhão (26,8%).



Valores pagos e recursos ainda disponíveis:



Valores devolvidos: R$ 16,75 bilhões (73,5% do total identificado);



Valores ainda a receber: R$ 6,03 bilhões (26,5%).



Os bancos concentram o maior número de registros de beneficiários com recursos a receber, confira:



Bancos: 13,64 milhões;



Administradoras de consórcio: 7,47 milhões;



Instituições de pagamento: 3,90 milhões;



Cooperativas: 1,97 milhão;



Financeiras: 1,44 milhão;



Corretoras e distribuidoras: 62,8 mil; e



Outros: 3 mil.



O Banco Central ressalta que um beneficiário com valores a receber em mais de um segmento é contabilizado mais de uma vez nessa estatística.



A maior parte dos beneficiários tem direito a pequenas quantias:



69,51% têm valores a receber de até R$ 10;



18,84% têm entre R$ 10,01 e R$ 100;



9,40% possuem recursos entre R$ 100,01 e R$ 1 mil;



2,25% têm mais de R$ 1 mil para resgatar.

Como consultar

