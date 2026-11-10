De acordo com a pesquisa, roupas e acessórios estão entre os itens mais desejados da Black Friday - Renan Areias/Arquivo O Dia

De acordo com a pesquisa, roupas e acessórios estão entre os itens mais desejados da Black FridayRenan Areias/Arquivo O Dia

Publicado 10/11/2026 17:43 | Atualizado 10/11/2026 17:43

O comércio de rua do Rio de Janeiro espera um crescimento de 2% nas vendas durante a Black Friday deste ano, em comparação com 2025. A data será celebrada em 27 de novembro e deve movimentar principalmente os setores de eletrodomésticos, eletrônicos, brinquedos, vestuário e perfumaria.





O percentual é resultado de uma pesquisa realizada pelo Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDL Rio), em parceria com o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio). O levantamento ouviu 250 comerciantes entre os dias 1º e 8 de novembro. Mais de 90% dos estabelecimentos consultados pretendem oferecer promoções.



Apesar da expectativa de crescimento, os lojistas demonstram cautela em relação ao desempenho das vendas. Segundo a pesquisa, os descontos devem variar de 10% a 40%, dependendo do produto, do valor da mercadoria e da localização da loja.



A expectativa dos comerciantes é que os consumidores gastem, em média, entre R$ 200 e R$ 450 por compra. Cartões de crédito e débito devem concentrar a maior parte dos pagamentos, seguidos pelo Pix.



LEIA MAIS: Criança morta após tiro acidental da irmã é enterrada em Paciência O percentual é resultado de uma pesquisa realizada pelo Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDL Rio), em parceria com o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio). O levantamento ouviu 250 comerciantes entre os dias 1º e 8 de novembro. Mais de 90% dos estabelecimentos consultados pretendem oferecer promoções.Apesar da expectativa de crescimento, os lojistas demonstram cautela em relação ao desempenho das vendas. Segundo a pesquisa, os descontos devem variar de 10% a 40%, dependendo do produto, do valor da mercadoria e da localização da loja.A expectativa dos comerciantes é que os consumidores gastem, em média, entre R$ 200 e R$ 450 por compra. Cartões de crédito e débito devem concentrar a maior parte dos pagamentos, seguidos pelo Pix.

Lojas físicas apostam em promoções

Além das ofertas, os comerciantes apostam na experiência de compra presencial para atrair clientes. A possibilidade de experimentar produtos, negociar descontos e levar a mercadoria imediatamente é apontada como um diferencial das lojas físicas.



Estabelecimentos também estão investindo na decoração e na divulgação das ofertas. Lojistas que trabalham com comércio eletrônico pretendem ampliar as campanhas nas redes sociais e nos sites para atrair consumidores aos pontos de venda.



Outro fator considerado pelos comerciantes é a antecipação das compras de Natal. A expectativa é que parte dos consumidores aproveite os descontos de novembro para adquirir presentes antes do período tradicional de maior movimento.





Juros altos preocupam comerciantes

Para Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio, as projeções moderadas estão relacionadas às dificuldades financeiras enfrentadas pelas famílias, especialmente por causa dos juros elevados e do endividamento.



Segundo ele, o desempenho da Black Friday poderá funcionar como um indicador para as vendas de dezembro, quando o comércio espera que parte do décimo terceiro salário seja destinada às compras de Natal.

“Com indicadores mostrando-se retraídos, as vendas da Black Friday poderão servir como uma prévia para o consumo de dezembro, dependendo do segmento, quando se espera que boa parcela do 13º salário converta-se em compras para o Natal. O lojista poderá estabelecer suas estratégias de venda conforme a demanda, considerando o peso da contribuição da Black Friday para o seu faturamento anual. Isso será importante para fechar bem o ano e preparar-se para o começo de 2027, quando o mercado fica mais morno após a passagem do Réveillon e das férias”, conclui Aldo Gonçalves.



O resultado também poderá ajudar os lojistas a definir estratégias para o encerramento do ano e o início de 2027, período em que o movimento costuma diminuir após as festas de fim de ano e as férias.

