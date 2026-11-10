De acordo com a pesquisa, roupas e acessórios estão entre os itens mais desejados da Black FridayRenan Areias/Arquivo O Dia
O percentual é resultado de uma pesquisa realizada pelo Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDL Rio), em parceria com o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio). O levantamento ouviu 250 comerciantes entre os dias 1º e 8 de novembro. Mais de 90% dos estabelecimentos consultados pretendem oferecer promoções.
Apesar da expectativa de crescimento, os lojistas demonstram cautela em relação ao desempenho das vendas. Segundo a pesquisa, os descontos devem variar de 10% a 40%, dependendo do produto, do valor da mercadoria e da localização da loja.
A expectativa dos comerciantes é que os consumidores gastem, em média, entre R$ 200 e R$ 450 por compra. Cartões de crédito e débito devem concentrar a maior parte dos pagamentos, seguidos pelo Pix.
Lojas físicas apostam em promoções
Estabelecimentos também estão investindo na decoração e na divulgação das ofertas. Lojistas que trabalham com comércio eletrônico pretendem ampliar as campanhas nas redes sociais e nos sites para atrair consumidores aos pontos de venda.
Outro fator considerado pelos comerciantes é a antecipação das compras de Natal. A expectativa é que parte dos consumidores aproveite os descontos de novembro para adquirir presentes antes do período tradicional de maior movimento.
Juros altos preocupam comerciantes
Segundo ele, o desempenho da Black Friday poderá funcionar como um indicador para as vendas de dezembro, quando o comércio espera que parte do décimo terceiro salário seja destinada às compras de Natal.
O resultado também poderá ajudar os lojistas a definir estratégias para o encerramento do ano e o início de 2027, período em que o movimento costuma diminuir após as festas de fim de ano e as férias.
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