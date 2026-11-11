Em relação ao 2° trimestre, quando a Petrobras teve o 3° melhor resultado da história, houve queda de 24,2% - Divulgação / Petrobras

Em relação ao 2° trimestre, quando a Petrobras teve o 3° melhor resultado da história, houve queda de 24,2%Divulgação / Petrobras

Publicado 11/11/2026 08:43

Petrobras fechou com lucro líquido de R$ 39,7 bilhões no terceiro trimestre deste ano, o que representou uma alta de 21,5% na comparação com o mesmo período de 2025. Em relação ao segundo trimestre deste ano, quando a estatal obteve o terceiro melhor resultado de sua história, houve queda de 24,2%. O balanço, publicado na noite desta terça-feira (10), depois do fechamento do mercado, reflete o aumento da produção e da exportação de petróleo no período e a valorização do barril no mercado internacional - ainda sob o impacto da guerra dos EUA contra o Irã.





"Esse desempenho demonstra a força da nossa gestão operacional, que vem conseguindo extrair o máximo potencial dos nossos ativos, bem como a nossa capacidade de executar os excelentes projetos que compõem o portfólio da Petrobras. No refino, alcançamos recorde de produção de diesel e 99% de fator de utilização das refinarias na média deste trimestre, o que foi essencial para garantir a segurança energética do Brasil durante essa crise geopolítica", afirmou a presidente da empresa, Magda Chambriard, em mensagem que acompanha o balanço.



A receita de vendas no período subiu 32,4%, para R$ 169,3 bilhões, na comparação com o terceiro trimestre de 2025. Já o chamado Ebitda, que mede a capacidade de geração de caixa da companhia, teve alta de 34,3% ante o terceiro trimestre de 2025.



Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a presidente da estatal destacou que o período foi marcado também por recordes na produção de óleo e gás, elevando a curva de produção a um patamar histórico para a companhia. "Nossa projeção era encerrar o ano com produção média de 3,1 milhões de barris de óleo equivalente por dia, mas nossas estimativas agora apontam para uma média entre 3,3 e 3,4 milhões de barris por dia."

LEIA MAIS: Ata do Copom: desaceleração da economia não conteve inflação "Esse desempenho demonstra a força da nossa gestão operacional, que vem conseguindo extrair o máximo potencial dos nossos ativos, bem como a nossa capacidade de executar os excelentes projetos que compõem o portfólio da Petrobras. No refino, alcançamos recorde de produção de diesel e 99% de fator de utilização das refinarias na média deste trimestre, o que foi essencial para garantir a segurança energética do Brasil durante essa crise geopolítica", afirmou a presidente da empresa, Magda Chambriard, em mensagem que acompanha o balanço.A receita de vendas no período subiu 32,4%, para R$ 169,3 bilhões, na comparação com o terceiro trimestre de 2025. Já o chamado Ebitda, que mede a capacidade de geração de caixa da companhia, teve alta de 34,3% ante o terceiro trimestre de 2025.Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a presidente da estatal destacou que o período foi marcado também por recordes na produção de óleo e gás, elevando a curva de produção a um patamar histórico para a companhia. "Nossa projeção era encerrar o ano com produção média de 3,1 milhões de barris de óleo equivalente por dia, mas nossas estimativas agora apontam para uma média entre 3,3 e 3,4 milhões de barris por dia."

Dividendos



Com base nos resultados fechados no trimestre, o conselho de administração da Petrobras aprovou pagamento de remuneração aos acionistas no valor de R$ 15,3 bilhões, equivalente a R$ 1,18732774 por ação ordinária e preferencial em circulação. Segundo a estatal, a medida é uma antecipação da remuneração relativa ao exercício deste ano.



A companhia afirmou que a distribuição está alinhada à política de remuneração, que prevê o repasse de 45% do fluxo de caixa livre aos acionistas quando o endividamento bruto for igual ou inferior ao nível máximo definido no plano estratégico em vigor. A Petrobras disse ainda que a distribuição "é compatível com a sustentabilidade financeira da companhia".



Para os investidores com ações negociadas na B3, a data-base para ter direito aos proventos será 21 de dezembro, e os papéis passarão a ser negociados a partir do dia seguinte. O pagamento será feito em duas parcelas: a primeira, de R$ 0,59366387 por ação, está prevista para 22 de fevereiro, e a segunda, no mesmo valor, para 22 de março.



A Petrobras informou também que os valores de cada parcela serão atualizados pela variação da taxa Selic de 31 de dezembro até a data de cada pagamento e estarão sujeitos à incidência de Imposto de Renda.