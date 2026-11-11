Grupo dos transportes apresentou variação negativa de 0,5%Tomaz Silva / Agência Brasil
O desempenho revela variação também de -0,1% em relação a setembro de 2025, interrompendo uma sequência de 29 resultados positivos nessa comparação com o mesmo mês do ano anterior. Na passagem do segundo para o terceiro trimestres também houve variação de -0,1%. Para o instituto, variações nessa magnitude (-0,1%) são consideradas estabilidade.
Termômetro da economia
Em 12 meses, os serviços acumulam alta de 1,9%. Em agosto, esse ritmo de crescimento estava em 2,2%. O dado de alta acumulada em setembro de 2026 é o menor desde julho de 2021 (0,4%). De acordo com o analista da pesquisa, Rodrigo Lobo, o desempenho dos serviços mostra "acomodação".
Influências
- transportes: -0,5%
- informação e comunicação: -0,5%
- serviços profissionais, administrativos e complementares: 0,5%
- outros serviços: 1,0%
- serviços prestados às famílias: 0,0%
Lobo contextualiza que a baixa dos transportes aéreo e rodoviário são reflexos do conflito no Oriente Médio, que causaram distúrbios na logística global do petróleo e fizeram os combustíveis encarecer em todo o mundo. Os transportes são o grupo de atividade com maior peso na pesquisa, respondendo por 36,40% do indicador.
Já a atividade informação e comunicação foi puxada por menor receita vinda das empresas que atuam com serviços de TI e com exibição cinematográfica.
Pelo lado das altas, os avanços de serviços profissionais e administrativos foram impulsionados por ganhos vindos de agenciamento de espaços de publicidade e de atividades jurídicas.
O resultado dos outros serviços foi explicado pelo aumento de receita de empresas que atuam com serviços financeiros auxiliares e atividades imobiliárias. A PMS investiga 166 tipos de serviços. Bancos não estão incluídos no levantamento.
Turismo
O Iatur reúne 22 das 166 atividades de serviços investigadas na pesquisa e que são ligadas à atividade turística, como hotéis, agências de viagens, bufês e transporte aéreo de passageiros.
São divulgadas informações de 17 unidades da federação: Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Distrito Federal, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Alagoas e Rio Grande do Norte.
De acordo com Rodrigo, o resultado do turismo tem sido bastante impactado em 2026 pelo transporte aéreo de passageiros, “em função de termos um maior nível dos preços das passagens aéreas”.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.