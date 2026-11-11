Em outubro, foram depositados R$ 341,49 bilhões e retirados R$ 350,37 bilhões - Marcello Casal JrAgência Brasil

Em outubro, foram depositados R$ 341,49 bilhões e retirados R$ 350,37 bilhõesMarcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 11/11/2026 15:08

Os saques da caderneta de poupança superaram os depósitos em R$ 8,88 bilhões em outubro, informou o Banco Central (BC) . No mês passado, foram depositados R$ 341,49 bilhões e retirados R$ 350,37 bilhões.

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Os rendimentos creditados somaram R$ 6,32 bilhões. Com isso, o saldo total da aplicação encerrou o mês em R$ 1,01 trilhão, segundo relatório divulgado nesta quarta-feira (11) pela autoridade monetária.



O resultado foi melhor que o registrado em setembro, quando a retirada líquida somou R$ 9,35 bilhões. Também ficou abaixo da saída líquida de R$ 9,65 bilhões observada em outubro de 2025. Os rendimentos creditados somaram R$ 6,32 bilhões. Com isso, o saldo total da aplicação encerrou o mês em R$ 1,01 trilhão, segundo relatório divulgado nesta quarta-feira (11) pela autoridade monetária.O resultado foi melhor que o registrado em setembro, quando a retirada líquida somou R$ 9,35 bilhões. Também ficou abaixo da saída líquida de R$ 9,65 bilhões observada em outubro de 2025.

Acumulado

De janeiro a outubro, a poupança acumulou retirada líquida de R$ 75,31 bilhões. No período, os depósitos somaram R$ 3,55 trilhões e os saques, R$ 3,62 trilhões.



A predominância de retiradas marcou praticamente todo o ano de 2026. Dos dez meses encerrados em outubro, apenas maio apresentou captação líquida positiva, de R$ 2,6 bilhões.



Nos demais meses, os saques superaram os depósitos. Janeiro teve o pior resultado do ano, com saída líquida de R$ 23,51 bilhões.



A migração de recursos para outras aplicações ocorre, em especial, por conta do cenário de juros elevados.

Selic

No início deste mês, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano e afirmou que as expectativas de inflação seguem acima da meta, exigindo cautela na condução da política monetária.



Juros mais altos aumentam a atratividade de investimentos de renda fixa, como títulos públicos e aplicações atreladas ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI), que costumam oferecer rentabilidade superior à da poupança.



Segundo o mais recente Boletim Focus, as instituições financeiras passaram a projetar taxa Selic de 13,75% ao fim de 2026, mesmo patamar atualmente em vigor. O mercado também estima inflação de 5,22% neste ano e crescimento de 1,75% para a economia brasileira.

Reforma tributária





O anúncio foi feito nesta quarta-feira (11) pelo secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, durante coletiva de imprensa sobre o Programa de Conformidade da Reforma Tributária, no Ministério da Fazenda. O governo federal vai encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta para criar uma regra de transição na cobrança da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) , novo tributo federal da reforma tributária. A medida permitirá que as empresas façam um cálculo estimado do imposto nos primeiros meses de vigência do sistema e realizem ajustes posteriormente, reduzindo dificuldades na adaptação às novas regras.O anúncio foi feito nesta quarta-feira (11) pelo secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, durante coletiva de imprensa sobre o Programa de Conformidade da Reforma Tributária, no Ministério da Fazenda.

Segundo o secretário, a proposta busca dar mais segurança aos contribuintes durante a migração para o modelo de crédito vinculado ao pagamento e para o sistema de split payment – mecanismo que vincula o aproveitamento de créditos tributários ao efetivo recolhimento do tributo na operação.



“Para tranquilizar e ter certeza absoluta de que ninguém vai ter problema nessa transição, nós vamos propor para o Congresso Nacional uma regra opcional”, afirmou o secretário.