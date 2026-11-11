Interessados têm até 6 de dezembro para participaram do feirão - JoÃ©dson Alves/AgÃªncia Brasil

Interessados têm até 6 de dezembro para participaram do feirãoJoÃ©dson Alves/AgÃªncia Brasil

Publicado 11/11/2026 16:04

O Serasa, junto dos Correios, realiza a 36ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome até 6 de dezembro. O evento oferece consulta e negociação de dívidas, sem cobrança de taxas, além da possibilidade de fechar acordos com até 99% de desconto em agências dos Correios até 6 de dezembro.

O atendimento presencial nas agências dos Correios não tem cobrança de taxas, e as condições disponíveis são as mesmas oferecidas pelos canais digitais da Serasa. Para consultar as pendências, é necessário apresentar um documento oficial com foto.

Segundo dados do Serasa, o volume de acordos fechados também acompanha esse avanço. Até 4 de novembro, foram registrados mais de 47,4 milhões de renegociações pelo Serasa Limpa Nome em todo o Brasil, número 17% superior ao contabilizado entre janeiro e o início de novembro de 2025.

Além de regularizar o nome, quitar as dívidas representa a possibilidade de retomar planos. Segundo a pesquisa do Serasa, as principais consequências do endividamento no povo brasileiro estão relacionadas a conseguir oportunidades de crédito (46%) e construir uma reserva financeira (34%). Para os fluminenses, as porcentagens ficam em 46% e 39%, respectivamente.

Condições de negociação

Para ampliar as possibilidades de regularização financeira, o feirão reúne um número recorde de 3,3 mil empresas parceiras e disponibiliza 122 milhões de ofertas entre 90% e 99% de desconto. As condições variam de acordo com a empresa credora e a dívida de cada consumidor.

Na cidade do Rio de Janeiro, a agência que recebe a campanha fica localizada na Rua da Alfandega, 91 - Lojas A B I SS - Centro.

Extrato do FGTS

A Caixa Econômica Federal passou a permitir na última terça-feira (10) que trabalhadores autorizem instituições financeiras a consultar informações do extrato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) . O serviço pode ser usado para comprovar renda ou vínculo empregatício em operações financeiras.

Com a novidade, o trabalhador não precisa mais baixar, imprimir e entregar o extrato do FGTS ao banco ou à instituição financeira. As informações são consultadas diretamente na base do fundo, desde que haja autorização expressa do titular da conta.

A autorização é gratuita e pode ser feita pelo aplicativo Fundo de Garantia ou presencialmente, em uma agência da Caixa. O trabalhador pode escolher quais instituições financeiras poderão consultar os dados. A permissão tem validade de 90 dias e pode ser cancelada a qualquer momento. Com a autorização, as instituições habilitadas poderão acessar o histórico dos depósitos realizados nos últimos 12 meses.



O acesso permite também que os bancos verifiquem informações relacionadas ao vínculo de trabalho e à renda declarada pelo cliente, auxiliando na avaliação de risco e na prevenção de fraudes.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna.



