O objetivo é ampliar o financiamento para atividades que geram renda a partir da biodiversidade Fabíola Sinimbú / Agência Brasil
Os recursos serão destinados ao refinanciamento de operações de crédito do BB voltadas a pequenos produtores, agricultores familiares, comunidades tradicionais, povos indígenas, cooperativas e micro, pequenas e médias empresas.
O objetivo é ampliar o acesso ao financiamento para atividades que geram renda a partir da biodiversidade e do uso sustentável dos recursos naturais.
Para o vice-presidente de Governo e Sustentabilidade do Banco do Brasil, José Ricardo Sasseron, o fortalecimento da bioeconomia depende diretamente das condições oferecidas a quem vive e produz na região.
“Quando o produtor encontra condições para investir em atividades sustentáveis e transformar a riqueza natural em renda, os benefícios vão além da operação de crédito: fortalecem a economia local, geram novas oportunidades e aproximam desenvolvimento e conservação. É essa conexão que buscamos ampliar com a parceria”, afirmou o executivo em nota.
Cadeias contempladas
A iniciativa pretende atender diferentes segmentos da economia regional, desde agricultores familiares até cooperativas e pequenos negócios vinculados à produção sustentável.
Entre as cadeias produtivas que poderão receber recursos estão:
- Produtos da floresta: açaí, castanha-do-pará e babaçu.
- Sistemas agroflorestais: cultivo de cacau, café e cupuaçu.
- Produção aquática: pesca sustentável e piscicultura tropical.
- Agricultura: cultivo de frutas e hortaliças tropicais.
- Produtos madeireiros: produção proveniente de plantações sustentáveis em áreas degradadas.
Parceria ampliada
Na primeira etapa, mais de 4,5 mil famílias foram beneficiadas, entre pequenos produtores, agricultores familiares e comunidades tradicionais, especialmente na região amazônica.
Agora, o volume previsto para o empréstimo passa de € 50 milhões para € 100 milhões.
Critérios socioambientais
O projeto estabelece restrições para atividades consideradas incompatíveis com seus objetivos de sustentabilidade. Não poderão receber recursos operações relacionadas a:
- Pecuária;
- Produção de soja;
- Cultivo de dendê;
- Grandes monoculturas com área superior a 500 hectares;
- Áreas com desmatamento ilegal ocorrido após 2008.
Gestão dos recursos
O KfW atuará como instituição financiadora e responsável pelo monitoramento do projeto, representando a Cooperação Financeira Brasil-Alemanha.
A iniciativa integra a Estratégia de Bioeconomia do Banco do Brasil e busca combinar inclusão produtiva e financeira, geração de renda, conservação da biodiversidade e mitigação das mudanças climáticas.
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