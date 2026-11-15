Confeitaria Colombo, fundada em 1894, e Pharmácia Granado, com fundação em 1870, são ícones da história cariocaWagner Pinheiro/Confeitaria Colombo e Divulgação/Granado
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Há 132 anos, a Rua Gonçalves Dias, no Centro, é ocupada pela Confeitaria Colombo. Os seus salões já receberam personalidades como Machado de Assis, Rui Barbosa, Villa-Lobos, Chiquinha Gonzaga, Olavo Bilac e Lima Barreto. O café chegou a ser ponto de encontro dos intelectuais que iriam formar a Academia Brasileira de Letras (ABL), e forneceu os primeiros chás após a fundação da instituição.
O ambiente foi cenário de muitas articulações políticas e teve como frequentadores Getúlio Vargas, Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek. As interações, no entanto, iam além de temas políticos. O sócio da Colombo Roberto Assis, de 84 anos, conta que há relatos de que Vargas ia ao estabelecimento para se encontrar com a vedete Virgínia Lane, com quem teria mantido um relacionamento extraconjugal.
Uma das passagens curiosas da Colombo ocorreu durante a visita da Rainha Elizabeth II da Inglaterra ao Rio, em 1968. A monarca se encantou pelo sorvete de bacuri produzido pela confeitaria, o que motivou a administração a enviar caixas do produto para a soberana.
Apesar de todo o prestígio do local, que preserva os espelhos e vitrais em Art Nouveau dos anos 1910 até os dias atuais, também houve momentos de adversidade. Um desses foi a mudança da capital federal para Brasília, em 1960.
Entre os motivos para a permanência da confeitaria, de acordo com o sócio, está a consolidação da casa como um ponto turístico da cidade. Esse movimento, mais intenso nos últimos anos, não foi planejado, mas acabou sendo “abraçado” pela administração.
“A gente começou a observar que os turistas começaram a procurar a Confeitaria Colombo. E um fato interessante é que eles já chegam aqui no Rio com uma série de lugares que querem visitar, e normalmente a confeitaria faz parte dessa lista.”
Tradição e renovação
“Em 1880, Dom Pedro II concedeu à empresa o título de Pharmácia Oficial da Família Imperial Brasileira. O fundador, José Antônio Coxito Granado, também promovia encontros e almoços que reuniam figuras como Rui Barbosa, José do Patrocínio, Francisco Pereira Passos e Oswaldo Cruz”, diz.
“Outra curiosidade é que, em 1903, o Polvilho Antisséptico, um dos produtos mais tradicionais da marca, teve seu registro aprovado por Oswaldo Cruz”, acrescenta a diretora.
Ela avalia que a longevidade da Granado está relacionada ao equilíbrio entre tradição e inovação, além da expansão do varejo e da chegada a mercados internacionais. A diretora também ressalta a iniciativa de valorizar elementos centenários ao modernizar a marca.
'Como nos velhos tempos'
O restaurante fundado em 1874 (o mais antigo em funcionamento no país) guarda muitas histórias da cidade. Uma das mais célebres é a criação do Clube de Regatas do Flamengo, concebido em uma de suas mesas, em 1895. Ao longo de seus 152 anos, a casa recebeu frequentadores ilustres, de Rui Barbosa a Carmen Miranda, passando por presidentes como Getúlio, Juscelino, Dutra e Itamar.
A história do local se divide entre o “Velho Lamas” e o “Novo Lamas”. O endereço original ficava na esquina da Rua do Catete com o Largo do Machado, na Zona Sul, mas teve que se mudar para a Rua Marquês de Abrantes por causa das obras do metrô, em 1976. Milton conta que o “Velho Lamas” costumava ficar aberto ininterruptamente, todos os dias, 24 horas por dia.
“O ‘Velho Lamas’ não fechava. Tanto é que quando fomos mexer nas portas [na época da mudança], nós tivemos que quebrar as portas, porque elas não desciam”, relata o sócio, que lamenta o atual baixo movimento nos bares durante a madrugada, o que atribui ao quadro de segurança pública.
Neste ano, o Lamas enfrentou uma crise que gerou um fechamento sem precedentes. Em 16 de junho, o curto-circuito de uma fritadeira causou um incêndio na cozinha, que deixou as portas abaixadas por quatro meses. Nesse meio tempo, a casa recebeu a ajuda de 25 bares e restaurantes do Rio e de São Paulo, que lideraram um movimento de arrecadação de fundos para o restauro da cozinha.
O charuto do presidente
“Muitas coisas aconteceram nos balcões ou nas mesas da Tabacaria Africana, sendo conversadas e decididas entre baforadas de um bom charuto”, diz Isaac, ao falar sobre o perfil democrático do ambiente.
O sócio destaca a resistência da loja em meio a acontecimentos como o encerramento da Bolsa de Valores do Rio, que ficava a poucos metros da loja. Outro golpe sofrido pela charutaria foi o avanço das leis antifumo.
“Quiseram proibir o fumo dentro da tabacaria, mas como é que pode um lugar que vende o tabaco não poder degustar o tabaco dentro do estabelecimento?”, defende. Isaac conta que a Africana obteve a primeira liminar do país para garantir o direito ao fumo em tabacarias, exceção que acabou incorporada à legislação, mas com regras. “A gente tem uma sala fumoir, ou fumódromo, onde só entram maiores de idade. É um ambiente fechado, mas com exaustor.”
Política entre goles de chope
“Ela sempre deu apoio a todo mundo. A casa não tem partido nem nada, é uma casa popular, não tem rico nem pobre. Um casa que está aberta para todo mundo”, argumenta José Lorenzo Lemos, de 90 anos, sócio do Amarelinho de 1974 a 2021, quando o bar foi vendido à rede Belmonte.
Por estar localizado no “caldeirão” da Cinelândia, o Amarelinho sempre foi um ponto de encontro para discussões de todo tipo, afirma o radialista aposentado Marcelo Santos, de 63 anos, freguês assíduo do bar nos anos 1980. Segundo ele, os assuntos não se restringiam à política, iam de futebol a questões da cidade.
“Você via as pessoas conversando sobre tudo e era um clima bastante amistoso, mesmo as que não se conheciam. Você conversava e ouvia as pessoas do outro lado, ainda que discordassem do que você pensava”.
Marcelo também lembra que as manifestações e os comícios da região tinham sempre como endereço final as mesas do Amarelinho. “De comício virava festa, porque acabava o comício e você ficava ali até as duas, três da manhã. Os caras querendo fechar o bar e você sentado, mantendo o bar aberto”, brinca.
Para o ex-sócio, a permanência do Amarelinho está atrelada à sua importância histórica para a cidade. “O Amarelinho é a luz da Cinelândia. Se ele fechar as portas, a Cinelândia morre, fica escura”, defende.
* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Marlucio Luna
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