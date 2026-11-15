Confeitaria Colombo, fundada em 1894, e Pharmácia Granado, com fundação em 1870, são ícones da história carioca - Wagner Pinheiro/Confeitaria Colombo e Divulgação/Granado

Confeitaria Colombo, fundada em 1894, e Pharmácia Granado, com fundação em 1870, são ícones da história cariocaWagner Pinheiro/Confeitaria Colombo e Divulgação/Granado

Publicado 15/11/2026 05:00 | Atualizado 16/11/2026 07:15





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Há 132 anos, a Rua Gonçalves Dias, no Centro, é ocupada pela Confeitaria Colombo. Os seus salões já receberam personalidades como Machado de Assis, Rui Barbosa, Villa-Lobos, Chiquinha Gonzaga, Olavo Bilac e Lima Barreto. O café chegou a ser ponto de encontro dos intelectuais que iriam formar a Academia Brasileira de Letras (ABL), e forneceu os primeiros chás após a fundação da instituição.



O ambiente foi cenário de muitas articulações políticas e teve como frequentadores Getúlio Vargas, Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek. As interações, no entanto, iam além de temas políticos. O sócio da Colombo Roberto Assis, de 84 anos, conta que há relatos de que Vargas ia ao estabelecimento para se encontrar com a vedete Virgínia Lane, com quem teria mantido um relacionamento extraconjugal.



Uma das passagens curiosas da Colombo ocorreu durante a visita da Rainha Elizabeth II da Inglaterra ao Rio, em 1968. A monarca se encantou pelo sorvete de bacuri produzido pela confeitaria, o que motivou a administração a enviar caixas do produto para a soberana.



Apesar de todo o prestígio do local, que preserva os espelhos e vitrais em Art Nouveau dos anos 1910 até os dias atuais, também houve momentos de adversidade. Um desses foi a mudança da capital federal para Brasília, em 1960. Segundo o estudo “Sobrevivência das Empresas no Brasil”, divulgado pelo Sebrae em 2025, com base em dados de 2020 a 2024, 47% das empresas do país fecharam as portas em até cinco anos de funcionamento. No entanto, estabelecimentos centenários da cidade do Rio de Janeiro contrariam a estatística e seguem em pleno funcionamento. Testemunhas de transformações na sociedade, mudanças de governo e crises financeiras, eles apostam na valorização da tradição como forma de sobrevivência.LEIA MAIS: Tarifa Zero no transporte: especialistas apontam impactos na sociedade Há 132 anos, a Rua Gonçalves Dias, no Centro, é ocupada pela Confeitaria Colombo. Os seus salões já receberam personalidades como Machado de Assis, Rui Barbosa, Villa-Lobos, Chiquinha Gonzaga, Olavo Bilac e Lima Barreto. O café chegou a ser ponto de encontro dos intelectuais que iriam formar a Academia Brasileira de Letras (ABL), e forneceu os primeiros chás após a fundação da instituição.O ambiente foi cenário de muitas articulações políticas e teve como frequentadores Getúlio Vargas, Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek. As interações, no entanto, iam além de temas políticos. O sócio da Colombo Roberto Assis, de 84 anos, conta que há relatos de que Vargas ia ao estabelecimento para se encontrar com a vedete Virgínia Lane, com quem teria mantido um relacionamento extraconjugal.Uma das passagens curiosas da Colombo ocorreu durante a visita da Rainha Elizabeth II da Inglaterra ao Rio, em 1968. A monarca se encantou pelo sorvete de bacuri produzido pela confeitaria, o que motivou a administração a enviar caixas do produto para a soberana.Apesar de todo o prestígio do local, que preserva os espelhos e vitrais em Art Nouveau dos anos 1910 até os dias atuais, também houve momentos de adversidade. Um desses foi a mudança da capital federal para Brasília, em 1960.





Roberto Assis é sócio da Confeitaria Colombo desde 1999 Wagner Pinheiro / Confeitaria Colombo

“A Colombo vivia muito dos serviços de buffet e catering para o governo federal, e era uma situação bastante cômoda para a confeitaria. Quando o governo foi para Brasília, a Colombo se viu sem pai nem mãe”, lembra Assis.

“Foi um período bastante difícil, mas graças a Deus ela conseguiu sobreviver”, completa Assis, sócio da Colombo desde 1999, que afirma que o último baque aconteceu durante a pandemia de Covid-19.



Entre os motivos para a permanência da confeitaria, de acordo com o sócio, está a consolidação da casa como um ponto turístico da cidade. Esse movimento, mais intenso nos últimos anos, não foi planejado, mas acabou sendo “abraçado” pela administração.



“A gente começou a observar que os turistas começaram a procurar a Confeitaria Colombo. E um fato interessante é que eles já chegam aqui no Rio com uma série de lugares que querem visitar, e normalmente a confeitaria faz parte dessa lista.”



Tradição e renovação





“Em 1880, Dom Pedro II concedeu à empresa o título de Pharmácia Oficial da Família Imperial Brasileira. O fundador, José Antônio Coxito Granado, também promovia encontros e almoços que reuniam figuras como Rui Barbosa, José do Patrocínio, Francisco Pereira Passos e Oswaldo Cruz”, diz.



“Outra curiosidade é que, em 1903, o Polvilho Antisséptico, um dos produtos mais tradicionais da marca, teve seu registro aprovado por Oswaldo Cruz”, acrescenta a diretora.



Receita médica de Miguel Couto (1865-1934), que orienta o uso do 'Hormocálcio', da Granado Divulgação / Granado

O Centro do Rio também abriga, na Rua 1° de Março, a loja mais antiga da cidade em funcionamento, a Pharmácia Granado. Fundada em 1870, a empresa era inicialmente especializada na manipulação de medicamentos com plantas, ervas e flores. A diretora de Marketing e Vendas da empresa, Sissi Freeman, destaca a relação da marca com personalidades históricas.“Em 1880, Dom Pedro II concedeu à empresa o título de Pharmácia Oficial da Família Imperial Brasileira. O fundador, José Antônio Coxito Granado, também promovia encontros e almoços que reuniam figuras como Rui Barbosa, José do Patrocínio, Francisco Pereira Passos e Oswaldo Cruz”, diz.“Outra curiosidade é que, em 1903, o Polvilho Antisséptico, um dos produtos mais tradicionais da marca, teve seu registro aprovado por Oswaldo Cruz”, acrescenta a diretora.

Freeman relata que um dos momentos mais difíceis para a empresa aconteceu no início dos anos 1990, em meio à hiperinflação. “Na época, a Granado também lidava com dificuldades para investir e modernizar sua estrutura, além dos impactos da inflação sobre as margens do negócio”, conta.



Ela avalia que a longevidade da Granado está relacionada ao equilíbrio entre tradição e inovação, além da expansão do varejo e da chegada a mercados internacionais. A diretora também ressalta a iniciativa de valorizar elementos centenários ao modernizar a marca.



'Como nos velhos tempos'







O restaurante fundado em 1874 (o mais antigo em funcionamento no país) guarda muitas histórias da cidade. Uma das mais célebres é a criação do Clube de Regatas do Flamengo, concebido em uma de suas mesas, em 1895. Ao longo de seus 152 anos, a casa recebeu frequentadores ilustres, de Rui Barbosa a Carmen Miranda, passando por presidentes como Getúlio, Juscelino, Dutra e Itamar.



Fundado em 1874, o Café Lamas teve de mudar de endereço por causa das obras do metrô do Largo do Machado Reginaldo Pimenta / Arquivo / Agência O DIA

Na música “Rio Antigo”, de Chico Anysio e Nonato Buzar, os versos eternizados por Alcione falam em uma cidade dos velhos tempos, “sem metrô e sem frescão”, e mencionam uma parada no Café Lamas para provar um bife. Os filés – entre eles, os clássicos à Francesa e à Oswaldo Aranha – continuam a ter destaque no cardápio.O restaurante fundado em 1874 (o mais antigo em funcionamento no país) guarda muitas histórias da cidade. Uma das mais célebres é a criação do Clube de Regatas do Flamengo, concebido em uma de suas mesas, em 1895. Ao longo de seus 152 anos, a casa recebeu frequentadores ilustres, de Rui Barbosa a Carmen Miranda, passando por presidentes como Getúlio, Juscelino, Dutra e Itamar.

“O Lamas não é um restaurante comum. Ele tem um carisma muito grande, tem alma, tem espírito. As pessoas se sentem bem e voltam”, defende Milton Brito, de 73 anos, que comanda o restaurante há 43. O sócio-proprietário afirma que a longevidade do estabelecimento se deve, principalmente, à tradição, ao bom atendimento e à “comida farta e de qualidade”.



A história do local se divide entre o “Velho Lamas” e o “Novo Lamas”. O endereço original ficava na esquina da Rua do Catete com o Largo do Machado, na Zona Sul, mas teve que se mudar para a Rua Marquês de Abrantes por causa das obras do metrô, em 1976. Milton conta que o “Velho Lamas” costumava ficar aberto ininterruptamente, todos os dias, 24 horas por dia.

Milton Brito, sócio do Lamas há 43 anos, diz que o restaurante 'tem alma' Carlos Elias Junior / Arquivo / Agência O Dia



“O ‘Velho Lamas’ não fechava. Tanto é que quando fomos mexer nas portas [na época da mudança], nós tivemos que quebrar as portas, porque elas não desciam”, relata o sócio, que lamenta o atual baixo movimento nos bares durante a madrugada, o que atribui ao quadro de segurança pública.



Neste ano, o Lamas enfrentou uma crise que gerou um fechamento sem precedentes. Em 16 de junho, o curto-circuito de uma fritadeira causou um incêndio na cozinha, que deixou as portas abaixadas por quatro meses. Nesse meio tempo, a casa recebeu a ajuda de 25 bares e restaurantes do Rio e de São Paulo, que lideraram um movimento de arrecadação de fundos para o restauro da cozinha.

“O ‘Velho Lamas’ não fechava. Tanto é que quando fomos mexer nas portas [na época da mudança], nós tivemos que quebrar as portas, porque elas não desciam”, relata o sócio, que lamenta o atual baixo movimento nos bares durante a madrugada, o que atribui ao quadro de segurança pública.Neste ano, o Lamas enfrentou uma crise que gerou um fechamento sem precedentes. Em 16 de junho, o curto-circuito de uma fritadeira causou um incêndio na cozinha, que deixou as portas abaixadas por quatro meses. Nesse meio tempo, a casa recebeu a ajuda de 25 bares e restaurantes do Rio e de São Paulo, que lideraram um movimento de arrecadação de fundos para o restauro da cozinha.

O charuto do presidente





“Muitas coisas aconteceram nos balcões ou nas mesas da Tabacaria Africana, sendo conversadas e decididas entre baforadas de um bom charuto”, diz Isaac, ao falar sobre o perfil democrático do ambiente.



Isaac Almeida administra a Tabacaria Africana há 40 anos Arquivo pessoal

“Gregório Fortunato [chefe da guarda pessoal de Getúlio Vargas] parava o carro presidencial aqui e comprava os charutos que eram feitos especialmente para Getúlio Vargas, que vinham da Bahia”, conta Isaac Almeida, de 59 anos, sócio-administrador da Tabacaria Africana, na Praça XV, a mais antiga da América Latina. A loja, que completa 180 anos em 2026, também já foi responsável pelo conserto dos isqueiros de Juscelino Kubitschek, segundo o proprietário.“Muitas coisas aconteceram nos balcões ou nas mesas da Tabacaria Africana, sendo conversadas e decididas entre baforadas de um bom charuto”, diz Isaac, ao falar sobre o perfil democrático do ambiente.

A tabacaria foi fundada em 1846 pelo português José Carvalho da Silva, que dava nome ao estabelecimento localizado em frente ao Paço Imperial. Em 1920, o avô de Isaac e um sócio, adepto da umbanda, adquiriram a loja. Com a comercialização de artigos religiosos, o nome foi alterado para o atual, “Tabacaria Africana”.



O sócio destaca a resistência da loja em meio a acontecimentos como o encerramento da Bolsa de Valores do Rio, que ficava a poucos metros da loja. Outro golpe sofrido pela charutaria foi o avanço das leis antifumo.



“Quiseram proibir o fumo dentro da tabacaria, mas como é que pode um lugar que vende o tabaco não poder degustar o tabaco dentro do estabelecimento?”, defende. Isaac conta que a Africana obteve a primeira liminar do país para garantir o direito ao fumo em tabacarias, exceção que acabou incorporada à legislação, mas com regras. “A gente tem uma sala fumoir, ou fumódromo, onde só entram maiores de idade. É um ambiente fechado, mas com exaustor.”



Política entre goles de chope





“Ela sempre deu apoio a todo mundo. A casa não tem partido nem nada, é uma casa popular, não tem rico nem pobre. Um casa que está aberta para todo mundo”, argumenta José Lorenzo Lemos, de 90 anos, sócio do Amarelinho de 1974 a 2021, quando o bar foi vendido à rede Belmonte.



Amarelinho da Cinelândia ganhou o nome por causa da cor do prédio Marcos Porto / Arquivo / Agencia O Dia

Reduto da boemia e testemunha das agitações políticas do país, o Amarelinho segue na Cinelândia desde 1921. O bar, que nos tempos da “Broadway brasileira” se chamava Café Rivera, ganhou o preciso nome por causa da cor da parede externa do prédio. O local ficou conhecido por ser, antes de tudo, para discussões de toda espécie.“Ela sempre deu apoio a todo mundo. A casa não tem partido nem nada, é uma casa popular, não tem rico nem pobre. Um casa que está aberta para todo mundo”, argumenta José Lorenzo Lemos, de 90 anos, sócio do Amarelinho de 1974 a 2021, quando o bar foi vendido à rede Belmonte.





Por estar localizado no “caldeirão” da Cinelândia, o Amarelinho sempre foi um ponto de encontro para discussões de todo tipo, afirma o radialista aposentado Marcelo Santos, de 63 anos, freguês assíduo do bar nos anos 1980. Segundo ele, os assuntos não se restringiam à política, iam de futebol a questões da cidade.



“Você via as pessoas conversando sobre tudo e era um clima bastante amistoso, mesmo as que não se conheciam. Você conversava e ouvia as pessoas do outro lado, ainda que discordassem do que você pensava”.



Marcelo Santos era frequentador assíduo do Amarelinho nos anos 1980 Arquivo pessoal

As mesas do bar tiveram como frequentadores artistas, intelectuais e, claro, políticos, como ressalta o antigo proprietário. Entre as figuras marcantes estavam Madame Satã, Oscar Niemeyer, Vinícius de Moraes, Grande Otelo, entre outras.Por estar localizado no “caldeirão” da Cinelândia, o Amarelinho sempre foi um ponto de encontro para discussões de todo tipo, afirma o radialista aposentado Marcelo Santos, de 63 anos, freguês assíduo do bar nos anos 1980. Segundo ele, os assuntos não se restringiam à política, iam de futebol a questões da cidade.“Você via as pessoas conversando sobre tudo e era um clima bastante amistoso, mesmo as que não se conheciam. Você conversava e ouvia as pessoas do outro lado, ainda que discordassem do que você pensava”.

“Como eu sempre trabalhei com rádio, ali também era uma espécie de redação, virava uma reunião de pauta”, conta o radialista aposentado, que não recusava uma porção de aipim frito com carne seca, acompanhada de um chope gelado.



Marcelo também lembra que as manifestações e os comícios da região tinham sempre como endereço final as mesas do Amarelinho. “De comício virava festa, porque acabava o comício e você ficava ali até as duas, três da manhã. Os caras querendo fechar o bar e você sentado, mantendo o bar aberto”, brinca.



Para o ex-sócio, a permanência do Amarelinho está atrelada à sua importância histórica para a cidade. “O Amarelinho é a luz da Cinelândia. Se ele fechar as portas, a Cinelândia morre, fica escura”, defende.



* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Marlucio Luna