Em 12 meses, setor acumula alta de 1,7%, indicam números do IBGEFernando Frazão / Agência Brasil
Apesar de o resultado de agosto para setembro ter ficado no campo positivo, o gerente da pesquisa, Cristiano Santos, sinaliza que o desempenho deve ser visto como “estabilidade”.
A média móvel trimestral, indicador que mostra a tendência de comportamento, revela que o período de três meses terminado em setembro variou -0,1% na comparação com o trimestre móvel até agosto.
“Qualquer variação que esteja entre -0,5% e +0,5% é um resultado muito próximo de zero para ser interpretado como crescimento ou queda. Portanto, nesses últimos dois meses vemos um cenário de estabilidade, mas precedida de queda”.
Ele lembra que a atual estabilidade foi precedida de queda. “A gente teve um crescimento concentrado no primeiro trimestre e, depois disso, queda ou estabilidade.
Veja o comportamento do comércio ao longo de 2026, na comparação entre meses imediatamente seguidos:
Janeiro: 0,5%
Fevereiro: 0,7%
Março: 0,5%
Abril: -1,1%
Maio: 0,2%
Junho: 0,3%
Julho: -0,8%
Agosto: 0,2%
Setembro: 0,2%
No nível atual, o comércio se encontra 1% abaixo do maior ponto já alcançado, de março de 2026. Para Santos, há “acumulação do volume de vendas em um nível elevado”.
Atividades
Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação: 7,6%
Combustíveis e lubrificantes: 2,8%
Tecidos, vestuário e calçados: 2,5%
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria: 1,0%
Livros, jornais, revistas e papelaria: 0,8%.
Móveis e eletrodomésticos: -2,6%
Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo: -0,5%
Outros artigos de uso pessoal e doméstico: -0,3%.
Atacado
Conjuntura da economia
Já o setor de serviços, o que mais emprega no país, oscilou -0,1% em setembro e sobiu 1,9% ao longo de um ano.