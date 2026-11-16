Região do Porto Maravilha, no Centro do Rio, vive onda de novos empreendimentos residenciais - Divulgação / Cdurp

Região do Porto Maravilha, no Centro do Rio, vive onda de novos empreendimentos residenciais Divulgação / Cdurp

Publicado 16/11/2026 05:00

O mercado imobiliário no Rio de Janeiro cresce com novos empreendimentos residenciais, principalmente na Zona Norte, no Centro e na Região Portuária, com foco no programa Minha Casa, Minha Vida. Foram 25 mil lançamentos em 12 meses e aumento de 37% em 2025, em relação ao ano anterior, segundo dados da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-RJ). No entanto, os empreendimentos nem sempre são finalizados e entregues no prazo, fazendo com que queixas de atrasos contra incorporadoras aumentem.



De acordo com o Procon RJ, neste ano foram registradas 44 queixas classificadas como “Não entrega / demora na entrega do imóvel”. Desse total, 23 estão vinculadas à categoria “Imóvel novo (construtora ou imobiliária)” e 21 classificadas como “Financiamento de Imóveis”.



O diretor de palco Nahin Fernandes, 43, ainda aguarda a entrega do apartamento que comprou no condomínio Pateo Nazareth, da construtora Cury, no Porto Maravilha. Esta área do Centro recebeu 30 licenças para empreendimentos, que somam mais de 12 mil unidades habitacionais. Os lançamentos da Zona Portuária e Centro representam 21% das unidades entre 2023 e 2025, segundo dados do Secovi Rio, sindicato que reúne as construtoras.

Fernandes conta que fechou negócio em 2022 e a previsão de entrega era julho de 2025. No entanto, mesmo com financiamento adiantado, ainda não recebeu as chaves. “Quando foi chegando a data da entrega, tudo foi virando uma grande agonia. Se me perguntar quando eu vou para o meu apartamento, não sei”, relata.



O atraso tem impedido que Fernandes receba a renda extra que esperava com o imóvel. Ele comprou o apartamento para alugar na alta temporada e grandes eventos na cidade, como réveillon, carnaval, shows e jogos de futebol. “Eventos que poderiam trazer retorno ao investimento que fiz, e não tive. Perdi de fato e venho perdendo por não ter o empreendimento entregue”, explica.



Nahin relata que chegou a fazer uma primeira vistoria em fevereiro deste ano, mas que defeitos no imóvel o obrigaram a esperar mais 30 dias para as devidas reformas. Desde então não recebeu nenhuma comunicação para uma nova vistoria e nem consegue contato com a construtora. “A gente tem um aplicativo pelo qual se acompanha a porcentagem da finalização de obra. Tá em 100% há muito tempo”, conta.



Direitos do comprador



A advogada especialista em Direito Imobiliário Mariana Freitas explica que o primeiro passo do comprador em caso de atraso é consultar o contrato. Freitas afirma que “a data de entrega tem que estar clara, não pode ser, por exemplo, 42 meses após a incorporação”, e é preciso verificar se consta o período de tolerância.



Conforme a lei, as construtoras têm um prazo de tolerância de 180 dias corridos (seis meses) além da data prevista. Este período precisa estar estipulado e destacado de forma clara no contrato. Passado o prazo, configura-se atraso injustificado e o comprador tem direitos como a rescisão da compra, recebendo de volta tudo o que pagou, com correção e a multa do contrato em até 60 dias. O consumidor também pode exigir a entrega do imóvel e buscar indenização pelos prejuízos materiais decorrentes da demora.



Mariana explica que a indenização prevista em lei é de 1% ao mês sobre o valor pago, proporcional ao atraso. Em alguns casos, quando há o atraso no pagamento do financiamento e a incorporadora cobra uma multa de 2% do comprador, é possível inverter a penalização, solicitando o mesmo valor de volta. Também é possível pedir o equivalente ao aluguel que se deixou de economizar pela demora na entrega, caso o comprador tenha precisado locar outro imóvel para morar. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também decidiu que, se o contrato só prevê multa para o comprador, ela vale de forma invertida contra a incorporadora em caso de atraso.



Além disso, há casos de cobrança do valor do condomínio e dos juros de obra após o fim do prazo de tolerância, o que, para Mariana, é responsabilidade da construtora.



Fernandes conta que o período de tolerância constava no contrato, que iria até dezembro de 2025, mas relata que foi uma surpresa. “O direito que eles têm de seis meses foi uma descoberta que a gente teve quando já estava acontecendo. Isso não é falado no momento da venda. Acho que essa informação precisava ser mais transparente”, lamenta. Mesmo com o período de tolerância, ele enfrenta um atraso de quase um ano.



Ele chegou a acionar a Justiça depois de alguns meses de espera, mas não ganhou a ação. “Decidi entrar quando achei que nunca mais ia receber o apartamento. Considerei a causa ganha”, relata. Segundo Nahin, o juiz considerou a causa complexa.



Mariana sugere que, nesses casos, o comprador entre com ação na Justiça o quanto antes, pedindo o cumprimento da obrigação, a entrega das chaves do apartamento e o pagamento das indenizações. “A gente não sabe o que está acontecendo lá nos bastidores da empresa. Pode ser que ela ainda tenha capital para pagar uma indenização, mas pode ser que, se você demorar muito para entrar na justiça, ela não tenha mais esse capital para poder pagar a indenização”, explica.



Outra orientação da advogada é salvar todos os documentos ao longo de todo processo: “principalmente comunicação que a construtora envia por e-mail, de vez em quando ela manda alguns avisos”.



Bruno Souza, 48, e Matheus Marques, 28, também passaram por atraso e entraram com ação rapidamente. O casal comprou um apartamento na Zona Portuária, no condomínio Porto Carioca, da construtora Emccamp Residencial, em 2024. “Seria nosso presente de casamento”, conta Bruno. “Na época as obras já tinham começado e a previsão de entrega era agosto de 2025”, acrescenta. O imóvel foi entregue com dois meses de atraso, após o prazo de carência, em fevereiro deste ano. O casal logo acionou a justiça.



Bruno conta que, além do atraso, foram cobrados pela taxa de condomínio nesses dois meses após o prazo de tolerância, mesmo sem estarem morando no apartamento. “A gente entrou com um processo contra a construtora para cobrar esses dois meses de multa e cobramos judicialmente esse valor do condomínio, que a gente pagou sem estar morando”, relata.



Ele narra a ansiedade e o prejuízo que o atraso na entrega dos imóveis causou. “A gente queria colocar nosso outro apartamento no Airbnb, e aí a gente já tinha planos de vir para cá e colocar ele para fazer dinheiro”, conta Bruno. “A gente ficou esse tempo todo, esses oito meses, sem poder fazer isso”.



Já Fernandes fala da expectativa de morar no novo apartamento e condomínio. “Tem uma área interessante de piscina, de lazer e eu tenho uma afilhada pequena, ela já está crescendo”, ele desabafa. “Eu não sei se daqui a um ano vou ter o apartamento,; não sei se daqui a dois eu vou ter, se daqui a um mês eu vou ter. Essa informação não existe”, desabafa.



Por que há atrasos?



Segundo o Secovi Rio, os atrasos são motivados por diversos fatores, como a alta do custo de materiais e de mão de obra, que descasa o orçamento e o fluxo de vendas; crédito mais restrito para empresas menores; licenciamento; pendências fundiárias e documentais do terreno. Além disso, a falta de mão de obra qualificada segue entre os principais problemas apontados pelas construtoras na Sondagem da Indústria da Construção (CNI/CBIC), como os juros altos, que encarecem a obra e desaceleram as vendas.



“O atraso acompanha custo e crédito. Como ocorreu em em 2021 e 2022, com a disparada do custo da construção após a pandemia. Hoje o cenário volta a pressionar: a Selic está em 13,75%, mantida pelo Copom na semana passada, e o INCC acumula 6,75% em doze meses, acima do teto da meta de inflação”, explica Rafael Tomé, presidente do Secovi Rio.



O sindicato alerta que 54% das unidades lançadas na capital entre 2023 e 2025 são do segmento econômico, que opera com preço teto e margem apertada e, por isso, é mais sensível à alta de custos. Na Zona Oeste, todo o volume lançado no período é econômico.



“Nossa recomendação às empresas é comunicar cedo, com novo cronograma, e negociar antes que o conflito chegue à Justiça”, orienta Rafael.



Mariana lembra que muitos dos motivos dados pelas construtoras para explicar os atrasos são considerados fortuitos internos. Mau tempo e mão de obra desqualificada, por exemplo, são riscos da atividade empresarial. “Isso não tem que ser repassado para o consumidor final”, explica.

Na avaliação do Instituto de Defesa de Consumidores (Idec), o consumidor não pode ser obrigado a suportar os prejuízos provocados por falhas de planejamento ou gestão do empreendimento. O risco da atividade econômica deve ser assumido pela empresa, e não por quem adquiriu o imóvel confiando no prazo de entrega informado. A entidade também pontua que a compra de um imóvel na planta não pode representar um compromisso apenas para o consumidor. A construtora também deve cumprir suas obrigações e responder pelas consequências dos atrasos.



Em nota, a Ademi-RJ afirma que eventuais atrasos na entrega de empreendimentos são situações pontuais, que envolvem um número reduzido de projetos, e não representam um problema generalizado no setor.



Além disso, a entidade afirmou que orienta suas associadas a atuar com transparência, manter uma comunicação clara com os clientes e buscar soluções responsáveis diante de eventuais imprevistos.



A construtora Cury disse em nota que o empreendimento Pateo Nazareth foi entregue em fevereiro de 2026 com apenas dois meses de atraso e todos os ressarcimentos foram realizados aos clientes, exceto em casos com pendências financeiras, documentais ou pedidos de revistoria. Disse ainda que mantém os clientes atualizados sobre o status do empreendimento

Recomendações antes da comprar



Para Mariana Freitas, é importante pesquisar o histórico da construtora antes da compra do imóvel. “Entender se ela de fato está consolidada, se existe alguma outra empresa por trás e, claro, as informações sobre a indenização”, orienta. Também é fundamental ler o contrato com atenção e buscar informações como data de entrega, a tolerância de 180 dias, índice de correção e regras de distrato.



O Secovi Rio orienta atenção e pesquisa antes de fechar negócio. O sindicato aconselha analisar o histórico da empresa, o registro da incorporação e se há financiamento de bancos. Também recomenda visitar prédios já entregues, conversar com síndicos e moradores e consultar reclamações em entidades de defesa do consumidor como o Procon.

*Reportagem da estagiária Tainá Junqueira, sob supervisão de Marlucio Luna