INSS e o Ministério da Previdência Social abriram 1.735 vagas de atendimento para este final de semana - Divulgação

INSS e o Ministério da Previdência Social abriram 1.735 vagas de atendimento para este final de semana Divulgação

Publicado 13/11/2026 16:26

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Ministério da Previdência Social (MPS) abriram 1.735 vagas de atendimento em Agências da Previdência Social distribuídas por todo o Estado do Rio de Janeiro neste final de semana. Os serviços previdenciários serão destinados à realização de perícias médicas e avaliações sociais.

Os atendimentos serão realizados nas unidades do INSS nas cidades de Duque de Caxias, com 640 oportunidiades, Nova Iguaçu, 484, São João de Meriti, 432 e Nilópolis, 179. Para ser atendido, o cidadão precisa agendar pelo site ou aplicativo Meu INSS ou por ligação para a Central 135. A iniciativa segue ampliando os atendimentos previdenciários.



As agências mencionadas oferecem também agendamentos apenas de perícia médica. Para quem seguir por essa modalidade, pode contar com a presença de assistentes sociais para suporte.

Para mais informações, acesse o site https://www.gov.br/inss/pt-br

Mutirão de acesso a benefícios sociais

Na segunda-feira (16) e terça-feira (17), o Sesc RJ e o INSS realizam mais um mutirão de atendimento gratuito à população em situação de vulnerabilidade social. A ação acontece no Restaurante do Povo Herbert de Souza, na Central do Brasil, das 10h às 15h, com a distribuição de 100 senhas por dia, por ordem de chegada.

Durante os dois dias, serão oferecidas orientações, encaminhamentos e atendimento para a solicitação do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que assegura o pagamento mensal de um salário mínimo a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de qualquer idade que atendam aos critérios legais de renda e demais requisitos. Também serão disponibilizadas informações e orientações sobre o Bolsa Família, contribuindo para que os cidadãos conheçam os critérios de acesso e os procedimentos relacionados ao programa.

Desde julho, o Sesc RJ e o INSS já promoveram sete edições de mutirões no Restaurante do Povo, que somaram 630 atendimentos. A nova mobilização dá continuidade à parceria entre as instituições, aproximando serviços públicos da população e contribuindo para reduzir barreiras de acesso a direitos e benefícios sociais.

Como participar

Os interessados em participar do mutirão deverão ter levar a sua documentação necessária, sendo elas:



Bolsa Família

- Documento de identidade do responsável;

- Certidão de nascimento da criança;

- Declaração escolar da criança.

BPC

- Carteira de Identidade Nacional (CIN – novo modelo).

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BPC para Pessoa com Deficiência

- Carteira de Identidade Nacional (CIN – novo modelo);

- Laudo médico que comprove a deficiência.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna.