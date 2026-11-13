O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Ministério da Previdência Social (MPS) abriram 1.735 vagas de atendimento em Agências da Previdência Social distribuídas por todo o Estado do Rio de Janeiro neste final de semana. Os serviços previdenciários serão destinados à realização de perícias médicas e avaliações sociais.
Os atendimentos serão realizados nas unidades do INSS nas cidades de Duque de Caxias, com 640 oportunidiades, Nova Iguaçu, 484, São João de Meriti, 432 e Nilópolis, 179. Para ser atendido, o cidadão precisa agendar pelo site ou aplicativo Meu INSS ou por ligação para a Central 135. A iniciativa segue ampliando os atendimentos previdenciários.
As agências mencionadas oferecem também agendamentos apenas de perícia médica. Para quem seguir por essa modalidade, pode contar com a presença de assistentes sociais para suporte.
Na segunda-feira (16) e terça-feira (17), o Sesc RJ e o INSS realizam mais um mutirão de atendimento gratuito à população em situação de vulnerabilidade social. A ação acontece no Restaurante do Povo Herbert de Souza, na Central do Brasil, das 10h às 15h, com a distribuição de 100 senhas por dia, por ordem de chegada.
Durante os dois dias, serão oferecidas orientações, encaminhamentos e atendimento para a solicitação do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que assegura o pagamento mensal de um salário mínimo a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de qualquer idade que atendam aos critérios legais de renda e demais requisitos. Também serão disponibilizadas informações e orientações sobre o Bolsa Família, contribuindo para que os cidadãos conheçam os critérios de acesso e os procedimentos relacionados ao programa.
Desde julho, o Sesc RJ e o INSS já promoveram sete edições de mutirões no Restaurante do Povo, que somaram 630 atendimentos. A nova mobilização dá continuidade à parceria entre as instituições, aproximando serviços públicos da população e contribuindo para reduzir barreiras de acesso a direitos e benefícios sociais.
Como participar
Os interessados em participar do mutirão deverão ter levar a sua documentação necessária, sendo elas:
Bolsa Família - Documento de identidade do responsável; - Certidão de nascimento da criança; - Declaração escolar da criança.
BPC - Carteira de Identidade Nacional (CIN – novo modelo). -
BPC para Pessoa com Deficiência - Carteira de Identidade Nacional (CIN – novo modelo); - Laudo médico que comprove a deficiência.
* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna.