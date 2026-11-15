Grande parte do mercado esperava efeitos mais evidentes em meados de 2026 - Rovena Rosa / Agência Brasil

Grande parte do mercado esperava efeitos mais evidentes em meados de 2026Rovena Rosa / Agência Brasil

Publicado 15/11/2026 14:55

Técnicos do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) indicaram, em reunião do Programa Mensal de Operação (PMO), que o El Niño deve atingir a categoria forte a muito forte no trimestre de janeiro a março de 2027, o que reforçou a percepção de deslocamento do risco para o começo do ano que vem. O fenômeno climático pode ter impacto na tarifa de energia e no preço de alimentos, uma vez que pode causar tanto escassez hídrica quanto chuvas em excesso e, ainda, os efeitos tendem a não ser uniformes em todas regiões do País.Para Matheus Pizzani, economista do PicPay, a leitura sobre timing e transmissão do choque exige cautela. Mesmo assim, afirmou que a equipe monitora três frentes de impacto sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA): alimentos mais voláteis no curto prazo, arroz e commodities agropecuárias, com potencial de chegar às proteínas via custos de ração.Segundo ele, a principal preocupação para 2027 migra para commodities e carnes, porque, para o economista, deve ocorrer a junção do "El Niño com a fase mais negativa do ciclo da pecuária". No cenário do PicPay, o fenômeno deve aparecer de maneira nítida no IPCA do último bimestre de 2026, com cerca de 60 pontos-base de impacto incorporado na projeção de 5% na inflação do ano.Pizzani avalia que a intempérie não explica, sozinha, o desvio inflacionário em 2026. "O El Niño não é o principal culpado", afirmou. Na avaliação do economista, o provável estouro da banda superior do regime de metas neste ano estará muito mais na conta do conflito no Oriente Médio e do impacto sobre o barril de petróleo do que do fenômeno climático.Segundo o economista, ainda que existisse alguma surpresa na alimentação, havia "espaço suficiente" para a inflação fechar dentro do teto, e que o choque do petróleo gerou um impacto de, no mínimo, 1 ponto porcentual.O time de estrategistas de inflação da Warren Investimentos, formado por Andréa Angelo, Laís Camargo e Júlia Freitas, afirma que o efeito do fenômeno em 2027 deve ser maior do que em 2026.As especialistas explicam que, desde o primeiro estudo sobre o tema, as indicações da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA, na sigla em inglês) apontavam início dos efeitos em meados de 2026 e concentração maior no fim do ano, mas somente em agosto a casa incorporou nas projeções 40 pontos-base no último trimestre de 2026 e 60 pontos ao longo de 2027, principalmente sobre alimentação no domicílio. Num cenário mais adverso, "esse efeito pode chegar a 1,30 ponto no ano, somente em alimentos".O grupo pondera que a heterogeneidade regional das consequências do fenômeno pode mitigar parte do efeito altista nas tarifas de energia elétrica, por exemplo, inclusive com potencial de chuvas no Sul e no Sudeste ajudarem reservatórios. Também nota que a desaceleração da atividade em 2027 pode limitar os repasses, com impacto baixista potencial de menos 30 pontos-base no IPCA, se o Produto Interno Bruto (PIB) crescer entre 0,5% e 0,7%.Na leitura do setor segurador, o deslocamento do El Niño para o fim de 2026 e início de 2027 aumenta o risco de interrupções econômicas em cadeias produtivas mais sensíveis ao clima. Segundo Ney Dias, CEO da Bradesco Seguros, mesmo com certo adiamento dos impactos mais intensos do fenômeno, setores potencialmente afetados não estão protegidos ou preparados o suficiente, o que pode intensificar os efeitos no ano que vem.Dias destacou que o agronegócio é um dos segmentos que exigem maior atenção. Segundo ele, apenas 3,3% da área plantada com grãos no Brasil contou com cobertura securitária na safra de 2024/2025, conforme dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), o que, na avaliação do executivo, evidencia uma lacuna relevante num momento em que empresas precisam "identificar vulnerabilidades, adotar medidas preventivas, estruturar planos de contingência e avaliar coberturas adequadas" diante de eventos extremos.Na avaliação do economista Felippe Serigati, pesquisador do FGV Agro, a dinâmica da anomalia da temperatura do Pacífico Equatorial indicada pelo NOAA sugere que o El Niño deve perder intensidade a partir do início do próximo ano, mas seus efeitos sobre a inflação tendem a aparecer com defasagem."Usualmente, o El Niño gera escassez hídrica no Centro e Norte do País. A temporada de chuvas, em geral, se encerra na passagem do verão para o outono. Ou seja, se o atual El Niño gerar pressões sobre os preços da energia, devemos ver isso a partir do final do 1° semestre", diz."Naturalmente, a atmosfera responde a essas mudanças de forma um pouco mais lenta e, consequentemente, a sua influência sobre o IPCA também fica mais concentrada no 1° semestre de 2027", reforçou.Para 2026, ele vê contribuição limitada do El Niño para o IPCA, e destaca sim a inflação de serviços, que, segundo ele, é a mais acelerada dentre os principais grupos do IPCA. No próximo ano, além do clima, o economista lista outras pressões potenciais, como realinhamento de combustíveis, sobretudo diesel, repasse cambial e efeitos ainda incertos da reforma tributária.