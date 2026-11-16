Por causa do El Niño, o pagamento do Bolsa Família foi concentrado em três dias por mês até dezembro - Lyon Santos / MDS

Por causa do El Niño, o pagamento do Bolsa Família foi concentrado em três dias por mês até dezembro Lyon Santos / MDS

Publicado 16/11/2026 07:59

A Caixa Econômica Federal começa a pagar a parcela de novembro do Bolsa Família nesta segunda-feira (16). Recebem os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1. Neste mês, 19,1 milhões de famílias serão beneficiadas. Por causa do aumento recente nos benefícios, o valor da folha de pagamentos está em R$ 15 bilhões em novembro.