Relatório com projeções do mercado financeiro para a economia é divulgado pelo Banco Central semanalmente - Marcello Casal Jr / Agência Brasil / Arquivo

Relatório com projeções do mercado financeiro para a economia é divulgado pelo Banco Central semanalmente Marcello Casal Jr / Agência Brasil / Arquivo

Publicado 16/11/2026 10:08

O mercado financeiro reduziu as projeções para a inflação e o crescimento da economia brasileira em 2026, ao mesmo tempo, que elevou a estimativa para a cotação do dólar no fim do próximo ano. Já a previsão para a taxa básica de juros (Selic) permaneceu estável. As estimativas das instituições financeiras constam do Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (16) pelo Banco Central.





A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, caiu de 5,22% para 5,11% em 2026. Para 2027, a expectativa subiu de 4,9% para 5%, na quinta alta consecutiva. LEIA MAIS: Caixa começa a pagar parcela do Bolsa Família de novembro A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, caiu de 5,22% para 5,11% em 2026. Para 2027, a expectativa subiu de 4,9% para 5%, na quinta alta consecutiva.

A revisão ocorreu em um cenário de inflação ainda acima do limite superior da meta contínua. Definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), a meta de inflação é 3% ao ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Na prática, o IPCA pode oscilar entre 1,5% e 4,5%.



PIB e câmbio

Já a previsão para o Produto Interno Bruto (PIB), soma dos bens e serviços produzidos no país, recuou de 1,75% para 1,72% em 2026. Foi a quinta redução consecutiva da estimativa para o crescimento econômico no próximo ano. Para 2027, a projeção caiu de 1,15% para 1,02%.

Os dados mais recentes do IBGE mostram que o PIB cresceu 0,5% no segundo trimestre de 2026 em relação aos três meses anteriores. No acumulado de quatro trimestres até junho, a economia registrou expansão de 1,9%.



Esses números representam apenas parte do desempenho da economia em 2026, enquanto as estimativas do Focus se referem ao resultado esperado pelo mercado para o conjunto do ano.



A cotação do dólar no fim de 2026 passou de R$ 5,35 para R$ 5,40. Para 2027, a expectativa subiu de R$ 5,40 para R$ 5,45.



Selic

A projeção para a Selic ao fim de 2026 foi mantida em 13,75%. A estabilidade das estimativas para os juros tende a predominar nas últimas semanas do ano, movimento esperado neste período, quando as projeções ficam mais consolidadas.



Atualmente, a Selic é o principal instrumento do Banco Central para controlar a inflação. Quando o Comitê de Política Monetária (Copom) aumenta a taxa básica, o crédito fica mais caro, reduzindo o consumo e a atividade econômica, o que contribui para conter os preços.

Na última reunião do Copom, a Selic foi mantida em 13,75% ao ano. Em comunicado, o Banco Central informou que as expectativas de inflação seguem acima da meta e que o cenário exige cautela na condução da política monetária.



Para 2027, os analistas elevaram a previsão da Selic de 12,5% para 12,75%. Para 2028, a expectativa permaneceu em 11%.