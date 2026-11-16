Sete em cada dez turistas estrangeiros chegaram ao Brasil de avião Paulo Pinto / Agência Brasil
A pasta compara que houve crescimento de 58,8% no número de turistas estrangeiros em relação a 2023, quando o país recebeu 4.782.775 visitantes. O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, comemorou o resultado.
"Conquistamos, de forma definitiva, uma posição de destaque no turismo global. Essa é mais uma garantia de que estamos no caminho certo, sempre crescendo e buscando os melhores resultados."
Sete em cada dez (71%) turistas estrangeiros chegaram ao Brasil de avião. O presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Bruno Reis, exaltou que isso mostra o aumento da conectividade aérea do país.
De onde vêm os turistas que chegam ao Brasil
- Chile: 647.295;
- Estados Unidos: 625.625;
- Uruguai: 474.430;
- Paraguai: 414.032.
Crescimento no número de turistas
O país recebeu 80,8% a mais de chineses em 2026, com um salto de 83.788 para 151.466. Veja os destaques:
- China: 151.466 (+80,8%);
- Colômbia: 192.645 (+23,9%);
- México: 120.942 (+20,7%);
- Portugal: 235.115 (+19,4%);
- Espanha: 144.371 (+14,6%).
Por onde os turistas entraram no Brasil
O crescimento no número de entradas foi mais acelerado no Rio Grande do Norte, com uma alta de 128,8% (de 25.967 para 59.411), e em Pernambuco, com aumento de 62,6% (de 80.799 para 131.348).
A relação de locais que registraram taxas expressivas de expansão também inclui o Pará (29,6%, de 25.540 para 33.102), o Ceará (21,4%, de 90.449 para 109.829) e o Acre (8,3%, de 19.146 para 20.735).
Gastos de turistas estrangeiros
O valor representa uma alta de 10% em relação aos US$ 7,61 bilhões (R$ 41,4 bilhões) verificados no mesmo período de 2025.