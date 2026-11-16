A economia circular propõe reduzir a extração de matérias-primas e evitar a geração de resíduosRovena Rosa/Agência Brasil
Segundo a CNI, os recursos destinados diretamente à circularidade representam entre 3,5% e 10,3% desse total. O percentual é superior à média mundial, de aproximadamente 2%.
Apesar do volume de investimentos, a pesquisa identifica um desequilíbrio na distribuição dos recursos. A maior parte do dinheiro está concentrada em iniciativas de reciclagem, gestão de resíduos e recuperação de materiais, enquanto projetos voltados à prevenção do desperdício, ao desenvolvimento de produtos sustentáveis e ao reaproveitamento de insumos recebem uma parcela menor.
O que é economia circular?
Na economia linear, o modelo é baseado na extração de recursos naturais, fabricação, consumo e descarte. A economia circular propõe reduzir a extração de matérias-primas, evitar a geração de resíduos e aproveitar melhor os recursos naturais em todas as etapas da cadeia produtiva.
Na prática, o modelo envolve iniciativas como:
- Design sustentável: desenvolver produtos que usem menos matéria-prima e sejam mais duráveis;
- Reutilização: dar novas aplicações a produtos e materiais que ainda podem ser aproveitados;
- Reparo: recuperar equipamentos e produtos para prolongar sua vida útil;
- Reciclagem: transformar resíduos em matéria-prima para novos processos produtivos;
- Eficiência de insumos: reduzir o desperdício de água, energia e materiais durante a fabricação.
O sistema pretende fazer com que os recursos permaneçam circulando na economia, reduzindo impactos ambientais e os custos da atividade industrial.
Recursos concentrados
As etapas anteriores à geração de resíduos, que envolvem mudanças no desenvolvimento e na fabricação dos produtos, recebem uma parcela significativamente menor dos investimentos.
O estudo identificou a seguinte distribuição:
- 80,8%: gestão de resíduos, reciclagem e recuperação de materiais;
- 11,5%: reutilização, reparo e extensão da vida útil de produtos e ativos;
- 7,7%: design sustentável, prevenção de resíduos e eficiência no uso de insumos.
Segundo os números, embora a reciclagem seja importante, a economia circular depende de mudanças em toda a cadeia produtiva, desde a concepção dos produtos até sua destinação final.
Como financiar a circularidade
Segundo ele, as empresas interessadas em financiar projetos sustentáveis podem recorrer a diferentes instrumentos, como linhas de crédito de bancos públicos e privados, emissão de títulos verdes no mercado de capitais e participação em editais e chamadas públicas de fomento.
Entre as modalidades identificadas pela pesquisa, estão:
- Capital de risco (Equity/VC/PE): corresponde a 20,9%;
- Financiamento combinado (Blended Finance): responde por 16,3%.
Desafios para avançar
"Primeiro, a agenda de circularidade é transversal: ela perpassa eficiência energética, logística reversa, biodiversidade e uso de bioinsumos. Muitas vezes, essas iniciativas acabam registradas sob as categorias de energia, inovação ou descarbonização, e não especificamente como economia circular", informou o superintendente da CNI durante a apresentação do estudo.
"Em segundo lugar, o próprio conceito ainda é relativamente novo para a sociedade e frequentemente associado apenas à reciclagem", pontuou.
A falta de conhecimento sobre o tema também é um obstáculo. Segundo a pesquisa, apenas 13% dos brasileiros conhecem o conceito de economia circular. A ausência de critérios claros de enquadramento pode fazer com que projetos com potencial de circularidade sejam classificados em outras categorias de financiamento sustentável.
Indústria concentra operações
Entre os principais resultados estão:
- Setor público: concentra R$ 44 bilhões em sete grandes participações;
- Bancos privados: apresentam maior capilaridade operacional, com 12 transações mapeadas;
- Indústria da Transformação: absorve 46,4% das operações;
- Serviços Industriais de Utilidade Pública: representam 32,1% das operações.
Entre os subsetores com maior participação estão borracha e materiais plásticos, com 21,4%, coleta e tratamento de resíduos, com 14,3%, e tecnologia, também com 14,3%.
A pesquisa identificou ainda entraves para empresas e instituições financeiras. Do lado da indústria, os principais problemas são o custo elevado do crédito, as exigências de garantias reais e a falta de previsibilidade na liberação dos recursos.
Já as instituições financeiras apontam a fragmentação de projetos de menor porte e a ausência de critérios técnicos padronizados para avaliar e classificar investimentos em ativos circulares.
Meta global até 2035
Para ampliar o acesso aos recursos, a CNI defende a harmonização dos critérios de elegibilidade dos projetos com a Taxonomia Sustentável Brasileira e as diretrizes da International Finance Corporation (IFC).
A entidade também aponta a necessidade de expandir mecanismos de financiamento combinado e fundos garantidores, especialmente para proteger pequenas e médias empresas que investem em inovação e novas soluções para o aproveitamento de materiais.
Na avaliação da CNI, o atingimento da meta global depende da integração entre o setor produtivo e o mercado financeiro. A confederação defende a construção de pontes para que os recursos não fiquem restritos ao tratamento do lixo, mas cheguem à etapa de concepção, redesenho de processos, reuso e substituição de matérias-primas.
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