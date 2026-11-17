Por causa do El Niño, o pagamento do Bolsa Família foi concentrado em três dias por mês até dezembro - Lyon Santos / MDS

Por causa do El Niño, o pagamento do Bolsa Família foi concentrado em três dias por mês até dezembro Lyon Santos / MDS

Publicado 17/11/2026 09:13

A Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira (17) a parcela de outubro do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 2. Neste mês, 19,07 milhões de família serão beneficiadas, com o valor médio do benefício em R$ 783,63, com gasto de R$ 14,88 bilhões.