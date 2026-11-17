Os pagamentos são feitos pela Caixa e pelo Banco do Brasil Bruno Peres / Agência Brasil
Os pagamentos são feitos pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil. Até 9 de novembro, foram pagos 26.588.717 benefícios, totalizando R$ 33,1 bilhões. O volume representa 98,97% do total de pagamentos previstos para o calendário deste ano.
Ao todo, foram emitidas 26.865.548 ordens de pagamento, referentes ao ano-base 2024 e às revisões dos cinco anos anteriores.
Como consultar
No caso de quem pediu revisão por meio de recurso administrativo, os pagamentos serão emitidos no dia 15 de cada mês ou no primeiro dia útil seguinte.
As informações sobre os recursos podem ser consultadas a partir do dia 5 de cada mês nos canais digitais do governo federal.
Quem tem direito
- Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, contados a partir do primeiro vínculo com empregador contribuinte;
- Ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766 em 2024;
- Ter trabalhado por, no mínimo, 30 dias, consecutivos ou não, durante o ano-base;
- Ter os dados informados corretamente pelo empregador no e-Social.
Pagamento pela Caixa
Outra possibilidade é o recebimento pelo aplicativo Caixa Tem, por meio de uma Conta Poupança Social Digital aberta automaticamente pelo banco.
Quem não tem conta na instituição pode fazer o saque nos seguintes locais:
• Agências da Caixa;
• Casas lotéricas;
• Terminais de autoatendimento;
• Correspondentes Caixa Aqui;
• Outros canais disponibilizados pelo banco.
Pagamento pelo BB
Para quem não é correntista, as alternativas incluem Transferência Eletrônica Disponível (TED), Pix ou atendimento presencial nas agências. A opção presencial está disponível para trabalhadores sem chave Pix.
Canais de atendimento
O prazo final para retirada do benefício vai até 28 de dezembro de 2026.
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