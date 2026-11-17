Resultados indicam que IA está sendo utilizada para ajudar na escolha de produtos e na realização de compras - Arquivo / Agência Brasil

Resultados indicam que IA está sendo utilizada para ajudar na escolha de produtos e na realização de comprasArquivo / Agência Brasil

Publicado 17/11/2026 14:10

inteligência artificial tem ganhado espaço nas compras pela internet e já é utilizada por grande parte dos consumidores brasileiros. Um levantamento internacional da Riskified, divulgado em outubro de 2026, mostra que 67% dos entrevistados no Brasil usaram ferramentas de IA para comparar produtos ou preços nos últimos seis meses. Além disso, 14% afirmaram ter concluído uma compra diretamente em uma plataforma de inteligência artificial.





No cenário global, 80% dos consumidores já recorreram à tecnologia em alguma etapa da jornada de compra. Apesar disso, apenas 11% finalizaram uma transação diretamente em uma ferramenta de IA. A pesquisa ouviu 5.100 pessoas no Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Japão e México.



Os resultados indicam que a tecnologia está sendo utilizada não apenas para buscar informações, mas também para ajudar na escolha de produtos e na realização de compras.



Para Guilherme Freire, CEO da Dolado, empresa que ajuda marcas a vender em marketplaces, a mudança exige que as lojas virtuais se adaptem a essa nova forma de consumo. Segundo ele, os consumidores poderão contar cada vez mais com a inteligência artificial para pesquisar ofertas, comparar preços e encontrar produtos de acordo com suas necessidades e seu orçamento. LEIA MAIS: Mais de 276 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial 2026 No cenário global, 80% dos consumidores já recorreram à tecnologia em alguma etapa da jornada de compra. Apesar disso, apenas 11% finalizaram uma transação diretamente em uma ferramenta de IA. A pesquisa ouviu 5.100 pessoas no Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Japão e México.Os resultados indicam que a tecnologia está sendo utilizada não apenas para buscar informações, mas também para ajudar na escolha de produtos e na realização de compras.Para Guilherme Freire, CEO da Dolado, empresa que ajuda marcas a vender em marketplaces, a mudança exige que as lojas virtuais se adaptem a essa nova forma de consumo. Segundo ele, os consumidores poderão contar cada vez mais com a inteligência artificial para pesquisar ofertas, comparar preços e encontrar produtos de acordo com suas necessidades e seu orçamento.

Compras com ajuda da inteligência artificial

Esse avanço está relacionado ao chamado comércio agêntico, modelo em que ferramentas de inteligência artificial podem realizar tarefas em nome dos consumidores. Entre as possibilidades estão pesquisar produtos, comparar preços e condições de pagamento, escolher mercadorias e até concluir compras, desde que haja autorização do usuário.



Com isso, as lojas virtuais também precisarão manter informações organizadas e atualizadas. Preços, disponibilidade de produtos, formas de pagamento e prazos de entrega são alguns dos dados que podem ser utilizados pelas ferramentas para comparar ofertas.



De acordo com Freire, a mudança pode transformar a maneira como as empresas disputam espaço no comércio eletrônico. Antes, os consumidores precisavam navegar por diferentes páginas para encontrar o que procuravam. Agora, parte desse trabalho pode ser feita automaticamente pela inteligência artificial.



O levantamento também aponta que 68% dos consumidores entrevistados nos cinco países pretendem utilizar ferramentas de IA nas compras de fim de ano. O dado reforça a expectativa de crescimento do uso da tecnologia em um dos períodos de maior movimento do comércio eletrônico.



Na avaliação do executivo, as empresas precisarão se preparar para que seus produtos sejam encontrados e apresentados corretamente pelas ferramentas de inteligência artificial, acompanhando as mudanças no comportamento dos consumidores.