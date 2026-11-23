Além dos custos do carro, o cidadão precisa se preocupar com outra realidade: a segurança do seu patrimônio - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Além dos custos do carro, o cidadão precisa se preocupar com outra realidade: a segurança do seu patrimônioRafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 23/11/2026 05:00 | Atualizado 23/11/2026 08:42

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Rio de Janeiro possui 5.066.139 veículos, sendo 3.321.102 somente na cidade. Entretanto, além dos custos do



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Indicadores do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2026 mostram que, mesmo com a queda nas taxas em 2025, o Estado permanece em 1º lugar no ranking nacional de roubo de automóveis — 516,8 ocorrências por 100 mil veículos. Já com base ns dados de furtos, o Rio de Janeiro ocupa a terceira posição, com 211,6 por cem mil, atrás apenas de São Paulo e Roraima. A venda de automóveis registra sucessivos aumentos no Estado. Segundo dados de 2025 do, opossui 5.066.139 veículos, sendo 3.321.102 somente na cidade. Entretanto, além dos custos do carro , o motorista precisa se preocupar com o risco de roubo e furto — e com o preço do seguro.Indicadores do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2026 mostram que, mesmo com a queda nas taxas em 2025, o Estado permanece em 1º lugar no ranking nacional de roubo de automóveis — 516,8 ocorrências por 100 mil veículos. Já com base ns dados de furtos, o Rio de Janeiro ocupa a terceira posição, com 211,6 por cem mil, atrás apenas de São Paulo e Roraima.

O clima de insegurança faz com que muitos motoristas optem por veículos mais antigos — e menos visados pelos criminosos. Moradora de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, a professora Edna Alves, de 58 anos, dirige o mesmo Prisma Maxx 1.4 desde 2010 e afirma que ter seguro é indispensável.

"É impossível circular no Rio sem ter o carro segurado, mesmo já sendo um veículo antigo. Embora o meu esteja fora do radar dos ladrões, há relatos de carros usados que são furtados ou até roubados em situações de fuga de assaltantes", relatou.

Cliente da mesma seguradora desde que comprou o carro, Edna paga atualmente cerca de R$ 1.200 pela apólice, valor reduzido graças ao histórico de bônus acumulado ao longo dos anos.

"Mantenho a mesma seguradora há alguns anos por conta do bônus que já possuo. Não tentei negociar, pois já pago uma tabela com desconto", explicou.

O preço do seguro adiou o plano da professora de comprar um novo carro. Em 2024, ela cogitou adquirir um modelo mais novo, mas desistiu ao colocar na ponta do lápis o custo da apólice para a região onde vive e trabalha.

"Pensei em trocar de carro em 2024. Minha opção naquele momento era um Peugeot 208, porém optei por não realizar a troca devido ao custo do valor do veículo acrescido do seguro — que ficava em torno de R$ 7 mil devido ao alto índice de roubos em São João de Meriti, local onde resido e trabalho", contou.

A cautela de Edna se deve a episódios envolvendo a própria família. O marido e o irmão já tiveram carros furtados, exigindo o acionamento de seguradoras. Ambos conheceram de perto a burocracia na relação com seguradoras.

"Meu esposo teve um carro furtado em São João de Meriti, mas o veículo foi encontrado em Duque de Caxias. Estava bem avariado, com vidros quebrados, sem pneus e alguns amassados. De qualquer forma, ele fez o reparo sem ajuda do seguro, pois o valor da franquia ficava superior aos danos causados", detalhou.

Já no caso do irmão, o automóvel não foi localizado após o furto, ocorrido fora do município. "O carro não foi encontrado e, após 20 dias e depois da apresentação de todos os documentos e boletim de ocorrência, o seguro depositou o valor na conta. Mas é sempre muita burocracia, muitos documentos, um transtorno", concluiu.

Valor pesa no orçamento

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio de Janeiro mostram que, entre janeiro e outubro de 2026, houve 19.387 registros de furto de veículos no Estado. Contudo, mesmo com esses números, alguns motoristas ainda optaram por permanecer sem a cobertura.

O autônomo Alessander de Souza, de 51 anos, dirige desde os 18. Ele conta que contratou o seguro após ter o automóvel furtado. ''Eu já tive mais de 10 carros. Rio de Janeiro é uma cidade perigosa. Já tive, sim, carro furtado. Deixei na rua, de manhã, e fui fazer compras no supermercado. Quando cheguei, não estava mais lá. Estava com todo o enxoval do meu filho, que nem tinha nascido. Perdi tudo. Não tinha seguro, na época, em 2003. A partir daí resolvi ter", destacou.

Ele diz que cancelou o seguro em 2024. "O valor pesou, por isso cancelei. Isso há dois anos mais ou menos. Eu sou assistido pelo INSS nos últimos anos devido a uma condição de saúde e perdi minha renda. O valor do meu seguro não era caro, mas não dava mais para eu pagar. Tive que cancelar. Tentei negociar o valor, mas não foi possível’’, concluiu.

CEP define quem pode se proteger

Na cidade do Rio o valor do seguro pode variar significativamente de acordo com o CEP do dono de veículo. Segundo a sócia fundadora da Leal Seguros, Elen Soares, isso acontece porque cada seguradora trabalha com critérios próprios de análise e precificação de riscos, considerando suas estatísticas e experiências com sinistros.

Elen Soares, sócia fundadora da Leal Seguros Arquivo pessoal / Reprodução

''Além disso, existem fatores que podem influenciar o custo do seguro, como os índices de roubos e furtos, a frequência de acidentes, o custo das peças, a mão de obra especializada, a reparabilidade do veículo e até a logística de distribuição e entrega das peças, considerando a disponibilidade e a dificuldade de acesso a determinadas regiões'', explicou.

Elen destaca também que os profissionais não possuem acesso às estatísticas internas das seguradoras para detalhar quais fatores determinam o valor cobrado.

‘’O objetivo do levantamento é demonstrar, na prática, como o preço do seguro pode mudar conforme a região de pernoite e como as seguradoras podem apresentar valores diferentes para um mesmo risco. Por isso, a contratação de um seguro não deve ser baseada exclusivamente no preço, mas também na análise das coberturas, franquias, serviços e condições oferecidas por cada companhia’’, orienta.

Seguradoras se recusam a fornecer serviço

Ellen fez uma simulação com os três carros modelos 2025-2026 mais vendidos em novembro no Estado — o Yaris Cross, da Toyota, Fastback, Fiat, e Dolphin Mini, da BYD, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Algumas seguradoras recusaram emitir apólices para motoristas que moram na Zona Norte e na Baixada Fluminense.

Segundo ela, os maiores valores foram apresentados pela seguradora Tokio Marine, em Bento Ribeiro, na Zona Norte. Já os menores ficaram em Cachoeira de Macacu, interior do Estado, para o Yaris Cross e o Fastback, e em Copacabana, na Zona Sul, para o Dolphin Mini.

A Porto Seguro não aceitou o Yaris Cross e o Fastback na Zona Norte e na Baixada Fluminense. Já para o Dolphin Mini, não houve simulação na Zona Oeste, Zona Norte e Baixada.

De acordo com a sócia fundadora da Leal Seguros, a Porto não prosseguiu com a cobertura dos veículos porque pode ter histórico de sinistro na região.

''Embora os motivos exatos façam parte de critérios internos e confidenciais da companhia, a recusa costuma estar associada ao histórico de sinistros dessas localidades. Veículos que chamam mais atenção — seja pela estética, modernidade, potência ou padrão mais elevado — enfrentam restrições de apetite de risco por parte da seguradora nessas áreas’’, destacou.

As diferenças foram bem expressivas. No Yaris Cross, o menor valor foi de R$ 2.783,83 e o maior de aproximadamente R$ 13.780,40 uma diferença de 495%. No Dolphin Mini, os preços de apólices variaram de R$ 3.640,81 a R$ 17.622,14. Já no Fastback, de R$ 2.573,77 a R$ 15.828,37. Confira:

Carro

Bairro / Município

CEP

Seguradora

Valor à Vista (R$)

Franquia (R$)

Rastreador / Observação

Yaris Cross

Copacabana

22080-040

Tokio Marine

R$ 4.833,24

R$ 6.015,00

Não possui

Dolphin Mini

Cachoeiras de Macacu

28680-001

Bradesco Seguros

R$ 4.550,63

R$ 7.155,42

Total a prazo: R$ 4.550,67

Dolphin Mini

Bento Ribeiro

21555-100

Bradesco Seguros

R$ 5.872,97

R$ 7.155,42

Total a prazo: R$ 5.881,10

Yaris Cross

Duque de Caxias

25010-040

Tokio Marine R$ 12.544,15

R$ 6.015,00

Comodato Sat Company

Yaris Cross

Campo Grande

23045-160

Tokio Marine R$ 6.609,41

R$ 6.015,00

Não possui Yaris Cross

Bento Ribeiro 21555-100

Tokio Marine R$ 13.780,39

R$ 6.015,00

Comodato Sat Company

Yaris Cross

Campo Grande

23045-160

Porto Seguro

R$ 4.517,47

R$ 5.514,00

Boleto à vista: R$ 4.755,28 / Porto Bank 1x: R$ 4.290,96

Yaris Cross

Duque de Caxias

25010-040

Bradesco Seguros

R$ 10.217,71

R$ 6.759,63

Antifurto Ceabs | Total a prazo: R$ 10.221,78

Yaris Cross

Campo Grande

23045-160

Bradesco Seguros R$ 8.725,37

R$ 6.759,63

Antifurto Ceabs | Total a prazo: R$ 8.733,47



Yaris Cross Bento Ribeiro

21555-100

Bradesco Seguros

R$ 9.747,26

R$ 6.759,63

Antifurto Ceabs | Total a prazo: R$ 9.755,40

Yaris Cross Copacabana 22080-040

Bradesco Seguros

R$ 5.465,16

R$ 6.759,63

Antifurto Ceabs | Total a prazo: R$ 5.473,30

Yaris Cross Cachoeiras de Macacu

28680-001

Bradesco Seguros

R$ 7.161,52

R$ 6.759,63

Antifurto Ceabs | Total a prazo: R$ 7.169,62

Fastback

Duque de Caxias

25010-040

Tokio Marine

R$ 14.259,13

R$ 5.118,00

Comodato Sat Company

Fastback

Copacabana

22080-040

Tokio Marine

R$ 4.898,39

R$ 5.118,00

Não possui

Fastback

Campo Grande

23045-160

Tokio Marine

R$ 6.860,69

R$ 5.118,00

Comodato Sat Company

Fastback

Cachoeiras de Macacu

28680-001

Tokio Marine

R$ 8.217,77

R$ 5.118,00

Comodato Sat Company

Fastback

Bento Ribeiro

21555-100

Tokio Marine

R$ 15.828,35

R$ 5.118,00

Comodato Sat Company

Fastback

Copacabana

22080-040

Porto Seguro

R$ 2.828,08

R$ 5.467,00

Boleto à vista: R$ 2.976,96 / Porto Bank 1x: R$ 2.686,04

Fastback

Campo Grande

23045-160

Porto Seguro

R$ 4.131,63

R$ 5.467,00

Boleto à vista: R$ 4.349,12 / Porto Bank 1x: R$ 3.924,41



Yaris Cross Cachoeiras de Macacu

28680-001

Tokio Marine

R$ 6.519,66

R$ 6.015,00

Comodato Sat Company

Dolphin Mini

Campo Grande

23045-160

Tokio Marine

R$ 8.129,45

R$ 8.497,00

Comodato Sat Company

Yaris Cross

Copacabana

22080-040

Porto Seguro

R$ 3.121,19

R$ 5.514,00

Boleto à vista: R$ 3.285,51 / Porto Bank 1x: R$ 2.964,49

Fastback

Cachoeiras de Macacu

28680-001

Porto Seguro

R$ 2.445,06

R$ 5.467,00

Boleto à vista: R$ 2.573,77 / Porto Bank 1x: R$ 2.322,22

Fastback

Duque de Caxias

25010-040

Bradesco Seguros

R$ 6.966,21

R$ 5.211,80

Antifurto Ceabs | Total a prazo: R$ 6.974,33

Fastback

Copacabana 22080-040

Bradesco Seguros

R$ 3.683,83

R$ 5.211,80

Não possui | Total a prazo: R$ 3.691,91

Fastback

Copacabana

23045-160

Bradesco Seguros

R$ 5.586,99

R$ 5.211,80

Antifurto Ceabs | Total a prazo: R$ 5.591,05

Fastback

Campo Grande

28680-001

Bradesco Seguros

R$ 4.838,91

R$ 5.211,80

Não possui | Total a prazo: R$ 4.847,04

Fastback

Cachoeiras de Macacu

21555-100

Bradesco Seguros

R$ 6.291,19

R$ 5.211,80

Antifurto Ceabs | Total a prazo: R$ 6.299,30

Dolphin Mini

Bento Ribeiro

25010-040

Tokio Marine

R$ 16.021,14

R$ 8.497,00

Comodato Sat Company

Dolphin Mini

Copacabana

22080-040

Tokio Marine

R$ 5.859,44

R$ 8.497,00

Não possui

Dolphin Mini Copacabana

22080-040

Bradesco Seguros

R$ 3.640,82

R$ 7.155,42

Total a prazo: R$ 3.640,81

Dolphin Mini Campo Grande

23045-160

Bradesco Seguros

R$ 5.174,71

R$ 7.155,42

Total a prazo: R$ 5.174,70

Dolphin Mini Cachoeiras de Macacu 28680-001

Tokio Marine

R$ 10.891,35

R$ 8.497,00

Comodato Sat Company

Dolphin Mini Bento Ribeiro

21555-100

Tokio Marine

R$ 17.622,11

R$ 8.497,00

Comodato Sat Company

Dolphin Mini Copacabana

22080-040

Porto Seguro

R$ 6.047,12

R$ 7.621,00

Boleto à vista: R$ 6.365,41 / Porto Bank 1x: R$ 5.744,15

Dolphin Mini Cachoeiras de Macacu 28680-001

Porto Seguro

R$ 5.000,07

R$ 7.621,00

Boleto à vista: R$ 5.263,27 / Porto Bank 1x: R$ 4.749,47

Dolphin Mini Bento Ribeiro 25010-040

Bradesco Seguros R$ 5.987,98

R$ 7.155,42

Total a prazo: R$ 5.987,99





Classe C domina contratação

Um levantamento da Comissão de Inteligência de Mercado da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) realizado em julho mostra que 41% dos segurados de Automóveis pertencem à classe C, com renda entre R$ 5,6 mil e R$ 14,1 mil mensais. De acordo com o estudo, apenas 29% dos veículos em circulação possuem seguro no Brasil.

O estudo aponta ainda que mais da metade da base segurada está na faixa etária de maior renda, consumo e utilização cotidiana do veículo: 29% dos clientes têm entre 36 e 45 anos, e outros 26% entre 46 e 55 anos.

A pesquisa mostra também que o Sudeste, que concentra 42% da população brasileira, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), lidera a participação nacional no mercado segurador, respondendo por 58% da arrecadação do segmento — seguido do Sul, com 21%, Nordeste (11%), Centro-Oeste (8%) e Norte (2%).

O movimento acompanha a distribuição da frota nacional, já que Sudeste e Sul concentram juntos cerca de 69% dos veículos em circulação no país, além de fatores como renda média das famílias, urbanização e concentração populacional.

Seguro x Proteção Veicular

O coordenador de Graduação da Escola de Negócios e Seguros (ENS), José Varanda, explica a diferença entre seguro e proteção veicular. Segundo ele, na apólice tradicional, o consumidor contrata uma seguradora autorizada pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), que assume os riscos previstos no contrato e responde pelas indenizações. Já a chamada proteção veicular funciona, tradicionalmente, pelo compartilhamento dos prejuízos entre os associados, mediante rateio.

Professor José Varanda Arquivo pessoal / Reprodução

''A Lei Complementar 213/2025 regulamentou esse modelo, denominado Proteção Patrimonial Mutualista (PPM), que passou a ter regras específicas de fiscalização, provisões técnicas e recursos garantidores. As associações que já operavam precisavam se cadastrar na Susep até julho de 2025 para continuar funcionando durante a transição. As que não se cadastraram não podem continuar operando regularmente'', informou.

O especialista destaca também a importância de esclarecer que nem toda empresa que anuncia proteção veicular está regularizada como a Proteção Patrimonial Mutualista (PPM). ''O consumidor deve consultar sua situação na Susep antes de contratar'', disse.

Como economizar no seguro

O professor explica algumas questões sobre a contratação de seguros. Segundo ele, o preço depende principalmente do risco que a seguradora assume. No Rio de Janeiro, o índice de roubos e furtos de veículos tem grande influência, mas não é o único fator.

''Também são considerados o modelo e o valor do carro, o custo das peças e dos reparos, o perfil do motorista, a região onde o veículo circula e costuma ficar estacionado, além das coberturas contratadas'', contou.

O especialista afirma também que ter garagem ou rastreador pode reduzir o valor do seguro. ''Manter o carro em garagem e utilizar rastreador pode reduzir o risco de roubo ou furto e, consequentemente, o preço do seguro. Entretanto, o desconto depende dos critérios de cada seguradora'', destacou.

Varanda destaca que outras medidas ajudam a baixar o preço: pesquisar preços em diferentes seguradoras, aproveitar o bônus por não ocorrência de sinistros, avaliar uma franquia maior e contratar coberturas adequadas às suas necessidades.

''É importante não economizar retirando proteções essenciais, principalmente a cobertura de responsabilidade civil, que indeniza danos causados a terceiros'', alerta.

Quais áreas do Rio são mais caras?

Varanda se baseia no levantamento da TEx/Serasa Experian, de setembro de 2026 e afirma que a Zona Oeste apresentou o maior índice de preços do seguro automóvel, equivalente a 7,2% do valor do veículo, seguida da Zona Norte, com 6,5%. A Zona Sul apresentou o menor, com 3,4%.

"Isso significa que, proporcionalmente, no mês de setembro de 2026, o seguro na Zona Oeste custou mais que o dobro do registrado na Zona Sul. Entretanto esses números representam médias regionais. Não significa que todo motorista dessas regiões pagará tais valores, pois o preço também depende do veículo, do condutor e das coberturas’’, explicou.

Gênero pode aumentar ou diminuir o valor?

Varanda afirma que o gênero pode influenciar nos valores dos seguros.

''O sexo do principal condutor é uma das informações que algumas seguradoras consideram na avaliação do risco, juntamente com a idade, o tempo de habilitação, o histórico de sinistros e a utilização do veículo. Historicamente, as mulheres apresentavam preços menores em determinados perfis de contratação. Entretanto isso não é uma regra geral. Cada seguradora utiliza suas próprias estatísticas e critérios de precificação'', descreveu.

Fazer o seguro em outro estado

Como forma de contornar os altos valores, alguns motoristas preferem contratar o seguro do carro em outros estados. O professor explica que a prática não é crime, mas, caso haja comprovação de fraude, pode haver consequências criminais.

''O proprietário pode contratar uma seguradora ou um corretor localizado em outro estado. O importante é informar corretamente onde o veículo é utilizado e onde costuma pernoitar. O problema ocorre quando alguém informa um endereço falso, em uma região onde o seguro é mais barato, para obter uma redução indevida no preço. Essa prática pode comprometer a cobertura e, dependendo das circunstâncias e da intenção de fraudar, também pode ter consequências criminais'', orienta.

Titularidade do seguro

O professor explica que é possível ter o seguro em nome de uma pessoa quando o carro pertence a outra. "Por exemplo, um pai pode contratar o seguro de um veículo registrado em nome do filho, desde que a seguradora aceite essa condição e todas as informações sejam prestadas corretamente. É preciso distinguir o proprietário do veículo, o segurado e o condutor principal'', afirmou.

Varanda fez ressalvas sobre a tentativa de fraude. ''O que não pode acontecer é colocar o seguro em nome de alguém apenas para conseguir um preço menor, ocultando quem realmente utiliza o carro ou outras informações relevantes. Se houver fraude intencional, o segurado poderá perder a cobertura e responder pelas consequências legais'', concluiu.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna