Lula defendeu fim da escala 6x1 em evento que marcou a assinatura da regulamentação da redução da jornada - Wilton Junior / Estadão

Lula defendeu fim da escala 6x1 em evento que marcou a assinatura da regulamentação da redução da jornadaWilton Junior / Estadão

Publicado 19/11/2026 13:52

O presidente reeleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), iniciou, na manhã desta quinta-feira (19), a cerimônia de assinatura do decreto que regulamenta o fim da escala 6x1. O evento contou com a presença de vários ministros, deputados, senadores e representantes do sindicalismo.

O encontro foi fechado para a imprensa escrita - apenas cinegrafistas tiveram acesso ao local. O evento, no entanto, é transmitido ao vivo e a Secretaria de Comunicação Social (Secom) divulgou a lista de presentes.



Estão presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin, diversos ministros, entre eles o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e o da Secretaria Geral, Guilherme Boulos, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, e representantes sindicais.



Estiveram presentes vários congressistas, entre eles o deputado André Janones (Rede-MG), e o líder do governo na Câmara, Paulo Pimenta (PT-RS). O vereador e deputado federal eleito Rick Azevedo (Psol-RJ), que começou o atual movimento de pressão pelo fim da escala 6x1 por meio do Movimento Vida Além do Trabalho (VAT), também participou do evento.

Lula discursa no evento

"As pessoas que estão reclamando não levam em conta o que aconteceu nesses últimos 40 anos desde que aprovamos as 44 horas semanais", disse o presidente ao discursar no evento.

Lula sustentou que o ganho que o mundo digital trouxe ao comércio e às empresas justifica reduzir a jornada, sem promover prejuízos ao empresariado. "Esses ganhos que os empresários tiveram com a modernidade, com a evolução tecnológica e digital não foram repassados aos trabalhadores", criticou.

No discurso, Lula destacou que ainda está rouco e precisando "economizar as palavras". "Pensei que a rouquidão ia durar dois dias, já está durando duas semanas, e cada vez que forço voz, piora", disse.

"Empresário não respeitará (o fim da 6x1), então é importante se preparar, porque vai ter confusão", disse Lula.



Segundo ele, a interpretação do decreto vai diferir, como é a interpretação da bíblia. "Mesmo tendo aprovado a PEC, aprovado a lei e regulamentado, ainda nós vamos ter um pouco de trabalho, e aí temos que nos preparar para fazer valer isso", sustentou.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, também discursou no evento. "As novas regras alcançam os empregados urbanos, rurais, domésticos e, no que couber, os trabalhadores avulsos", afirmou.



Segundo o ministro, a mudança não significa que o comércio, os hospitais, os restaurantes ou as indústrias deixarão de funcionar aos sábados e domingos. E disse ainda que os acordos e convenções coletivas deverão ter ajustes e compensações para observar os novos limites de jornada.