Especialistas explicam quais práticas podem configurar publicidade enganosa - Paulo Pinto / Agência Brasil

Especialistas explicam quais práticas podem configurar publicidade enganosaPaulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 22/11/2026 05:00

O DIA conversou com especialistas para entender quais são as principais práticas enganosas e como identificar possíveis fraudes. Com a chegada da Black Friday (26), os consumidores já começam a pesquisar preços e a se preparar para aproveitar as ofertas. Mas, junto com a expectativa de encontrar produtos mais baratos, a data também acende um alerta para as chamadas "black fraudes", que podem transformar a busca por descontos em golpes.conversou com especialistas para entender quais são as principais práticas enganosas e como identificar possíveis fraudes.





Segundo o levantamento da Clavis Segurança da Informação, anúncios e perfis falsos representaram 91,8% das ameaças detectadas em um recorte analisado durante a semana da Black Friday de 2025. Ao todo, foram identificados 604 anúncios fraudulentos e 625 perfis falsos.



Entre as estratégias identificadas estão a criação de páginas que imitam lojas conhecidas, a divulgação de ofertas fraudulentas nas redes sociais, o envio de cobranças falsas por Pix e boleto e mensagens que simulam comunicações de transportadoras. O material também aborda fraudes que utilizam inteligência artificial para tornar anúncios, vídeos e mensagens mais convincentes.



Os golpes, no entanto, não se restringem a sites fraudulentos. Outra prática comum durante a Black Friday é a chamada "metade do dobro", em que lojistas aumentam os preços dos produtos antes da data para, posteriormente, reduzi-los e simular descontos mais atrativos. A estratégia também é considerada enganosa e exige atenção dos consumidores, explica a advogada especialista em direito do consumidor Dayene Lopes.



"Se um produto custava R$ 500, sobe para R$ 1.000 às vésperas da campanha e volta a R$ 500 com o anúncio de '50% de desconto', a publicidade pode induzir o consumidor a erro sobre a vantagem oferecida. A comparação com o histórico de preços ajuda a documentar a prática, e cabe a quem patrocina a publicidade comprovar a veracidade das informações anunciadas", informa a advogada.



Entre as práticas comerciais que podem configurar infrações ao Código de Defesa do Consumidor, Dayene Lopes pontua: maquiar descontos, aumentar o preço na hora de finalizar a compra em desacordo com a oferta, esconder cobranças obrigatórias ou restrições relevantes e condicionar a compra à contratação de seguro ou garantia estendida. LEIA MAIS: Comércio de rua projeta alta de 2% nas vendas durante a Black Friday Segundo o levantamento da Clavis Segurança da Informação, anúncios e perfis falsos representaram 91,8% das ameaças detectadas em um recorte analisado durante a semana da Black Friday de 2025. Ao todo, foram identificados 604 anúncios fraudulentos e 625 perfis falsos.Entre as estratégias identificadas estão a criação de páginas que imitam lojas conhecidas, a divulgação de ofertas fraudulentas nas redes sociais, o envio de cobranças falsas por Pix e boleto e mensagens que simulam comunicações de transportadoras. O material também aborda fraudes que utilizam inteligência artificial para tornar anúncios, vídeos e mensagens mais convincentes.Os golpes, no entanto, não se restringem a sites fraudulentos. Outra prática comum durante a Black Friday é a chamada "metade do dobro", em que lojistas aumentam os preços dos produtos antes da data para, posteriormente, reduzi-los e simular descontos mais atrativos. A estratégia também é considerada enganosa e exige atenção dos consumidores, explica a advogada especialista em direito do consumidor Dayene Lopes."Se um produto custava R$ 500, sobe para R$ 1.000 às vésperas da campanha e volta a R$ 500 com o anúncio de '50% de desconto', a publicidade pode induzir o consumidor a erro sobre a vantagem oferecida. A comparação com o histórico de preços ajuda a documentar a prática, e cabe a quem patrocina a publicidade comprovar a veracidade das informações anunciadas", informa a advogada.Entre as práticas comerciais que podem configurar infrações ao Código de Defesa do Consumidor, Dayene Lopes pontua: maquiar descontos, aumentar o preço na hora de finalizar a compra em desacordo com a oferta, esconder cobranças obrigatórias ou restrições relevantes e condicionar a compra à contratação de seguro ou garantia estendida.

Advogada em direito do consumidor, Dayene Lopes Arquivo pessoal



Nesses casos, a advogada também garante que as lojas podem ser responsabilizadas.



"Após apuração, os órgãos de defesa do consumidor podem aplicar sanções administrativas, como multa, e, conforme o caso, impor contrapropaganda para corrigir os efeitos do anúncio enganoso", afirma.



Segundo ela, a multa leva em consideração a gravidade da infração, a vantagem obtida e a condição econômica do fornecedor. "A loja também pode ser responsabilizada civilmente pelos prejuízos causados. Quando a conduta se enquadra nos crimes previstos no CDC, pode haver responsabilização penal."



A diretora-executiva do Procon Carioca, Soraia Panella, alerta para a sofisticação dos golpes. Nesses casos, a advogada também garante que as lojas podem ser responsabilizadas."Após apuração, os órgãos de defesa do consumidor podem aplicar sanções administrativas, como multa, e, conforme o caso, impor contrapropaganda para corrigir os efeitos do anúncio enganoso", afirma.Segundo ela, a multa leva em consideração a gravidade da infração, a vantagem obtida e a condição econômica do fornecedor. "A loja também pode ser responsabilizada civilmente pelos prejuízos causados. Quando a conduta se enquadra nos crimes previstos no CDC, pode haver responsabilização penal."A diretora-executiva do Procon Carioca, Soraia Panella, alerta para a sofisticação dos golpes.

"Hoje, o consumidor não precisa apenas desconfiar de descontos milagrosos. É preciso ter atenção também na hora de pagar. Os golpes estão cada vez mais sofisticados e podem envolver links falsos, QR Codes adulterados e até páginas que imitam lojas conhecidas. Antes de confirmar um Pix, confira sempre o nome de quem vai receber o dinheiro. E uma regra é fundamental: se a oferta exige pressa, desconfie. Nenhuma oportunidade de compra vale o risco de perder dinheiro", diz a diretora-executiva.



Para evitar golpes e falsas promoções, é preciso pesquisar. A moradora da Barra da Tijuca Larissa Ferrer, de 28 anos, pontua que costuma conferir os preços ao longo do tempo para evitar pagar mais caro.

Moradora da Barra da Tijuca, Larissa Ferrer, de 28 anos Arquivo pessoal



"Acho que a melhor coisa é conferir item por item e já ter uma base do valor deles antes do dia oficial da Black Friday. Não dá pra chegar confiando que os preços são reais, seja de forma on-line ou física. A probabilidade de cair em uma 'black fraude' é enorme", alerta.



Larissa também explica que usa as ferramentas das próprias plataformas para ajudar na hora das compras. "Deixo os produtos que gosto mais no chamado 'carrinho virtual' da loja em que estou interessada e analiso ao longo do mês se o valor das peças subiu ou se os descontos no dia da Black Friday são reais."



Maria Eduarda Moraes, de 22 anos, estudante de medicina veterinária, compartilha que pretende conferir as promoções e adiantar as compras de presentes de Natal. "Acho que a melhor coisa é conferir item por item e já ter uma base do valor deles antes do dia oficial da Black Friday. Não dá pra chegar confiando que os preços são reais, seja de forma on-line ou física. A probabilidade de cair em uma 'black fraude' é enorme", alerta.Larissa também explica que usa as ferramentas das próprias plataformas para ajudar na hora das compras. "Deixo os produtos que gosto mais no chamado 'carrinho virtual' da loja em que estou interessada e analiso ao longo do mês se o valor das peças subiu ou se os descontos no dia da Black Friday são reais."Maria Eduarda Moraes, de 22 anos, estudante de medicina veterinária, compartilha que pretende conferir as promoções e adiantar as compras de presentes de Natal.

Estudante de medicina veterinária Maria Eduarda Moraes, de 22 anos Arquivo pessoal



"Costumo comprar algumas coisas durante a Black Friday, tanto pela internet quanto em lojas físicas. Acredito que seja uma ótima oportunidade para reunir várias compras em um só momento e encontrar produtos por preços mais baixos, como a gente gosta", afirma.



A estudante também menciona que sua maior procura na data é por eletrônicos.



"Pesquisar é importante. Acredito que, para encontrar boas ofertas, o principal é comparar os preços dos produtos em lojas on-line e físicas, de diferentes departamentos, e observar as condições de pagamento. Isso ajuda muito a economizar e a fazer uma boa compra. Costumo comprar eletrônicos e produtos que normalmente têm preços mais altos durante o ano, mas que, na Black Friday, costumam aparecer com valores mais baixos." "Costumo comprar algumas coisas durante a Black Friday, tanto pela internet quanto em lojas físicas. Acredito que seja uma ótima oportunidade para reunir várias compras em um só momento e encontrar produtos por preços mais baixos, como a gente gosta", afirma.A estudante também menciona que sua maior procura na data é por eletrônicos."Pesquisar é importante. Acredito que, para encontrar boas ofertas, o principal é comparar os preços dos produtos em lojas on-line e físicas, de diferentes departamentos, e observar as condições de pagamento. Isso ajuda muito a economizar e a fazer uma boa compra. Costumo comprar eletrônicos e produtos que normalmente têm preços mais altos durante o ano, mas que, na Black Friday, costumam aparecer com valores mais baixos."

Comércio projeta aumento de 2% nas vendas

O comércio de lojas físicas do Rio de Janeiro espera um aumento de 2% em relação ao mesmo período do ano passado, aponta uma pesquisa realizada pelo Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) em parceria com o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio).



O levantamento ouviu 250 lojistas entre os dias 1º e 8 de novembro. A estimativa é que os descontos oferecidos durante a Black Friday variem de 10% a 40%, dependendo do tipo e do valor do produto, além da localização do estabelecimento.



Entre os segmentos que devem participar mais ativamente da data, com promoções e descontos, estão os de eletrodomésticos, eletrônicos, brinquedos, perfumaria, informática, móveis, celulares, jogos eletrônicos, roupas e produtos de higiene, entre outros.



De acordo com Aldo Gonçalves, presidente do Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro e do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro, a pesquisa detectou que os lojistas estão cautelosos sobre o aumento das vendas.



"Num momento em que os indicadores se mostram retraídos, como o volume de vendas, as promoções da Black Friday podem servir como uma prévia para o consumo de dezembro, dependendo do segmento, quando se espera que boa parcela do 13º salário se converta em compras de Natal", informa.



"Com liberdade de mercado e concorrência, o lojista pode estabelecer estratégias conforme o perfil da demanda, a fim de determinar o peso da contribuição da Black Friday sobre o faturamento anual do seu estabelecimento. Isso vai ser importante para fechar o ano bem e se preparar para o começo de 2027, quando o mercado fica mais morno após a passagem do Réveillon e das férias", conclui Aldo Gonçalves.



André Pivetti, especialista em vendas e empreendedorismo e CEO da First Class, projeta que os consumidores devem pesquisar mais antes de decidir o que comprar.

André Pivetti, especialista em vendas, empreendedorismo e CEO da First Class Arquivo pessoal



"Acredito que teremos um consumidor mais seletivo, pesquisando mais e buscando fazer o dinheiro render. O cenário de juros elevados e endividamento das famílias exige ainda mais competência do varejista", conta.



"Estou otimista em relação às vendas, mas não acredito que será um crescimento igual para todos. Quem estiver mais preparado, conhecer melhor seu cliente, tiver bons produtos e uma equipe comercial bem treinada terá maiores oportunidades", conclui o CEO.



Mesmo com a previsão de grande procura por eletrônicos durante a data, Gabriela Versiani, empresária e fundadora da marca de moda praia Versiani Swim também demonstra empolgação em relação às vendas na Black Friday. "Acredito que teremos um consumidor mais seletivo, pesquisando mais e buscando fazer o dinheiro render. O cenário de juros elevados e endividamento das famílias exige ainda mais competência do varejista", conta."Estou otimista em relação às vendas, mas não acredito que será um crescimento igual para todos. Quem estiver mais preparado, conhecer melhor seu cliente, tiver bons produtos e uma equipe comercial bem treinada terá maiores oportunidades", conclui o CEO.Mesmo com a previsão de grande procura por eletrônicos durante a data, Gabriela Versiani, empresária e fundadora da marca de moda praia Versiani Swim também demonstra empolgação em relação às vendas na Black Friday.

Gabriela Versiani, empresária e fundadora da Versiani Swim, marca de moda praia Arquivo pessoal



"A expectativa é muito positiva. A projeção é de R$ 15 milhões em vendas no mês, contra R$ 3 milhões na Black Friday do ano passado, ou seja, cinco vezes mais. A Black Friday representa quase 50% do faturamento anual da marca e é um momento-chave de recompra e de chegada a novas clientes", compartilha a empresária.



Gabriela Versiani relata que a loja preparou uma série de ações para alcançar os consumidores neste período.



"A estratégia combina preços atrativos em produtos desejados, canais que permitem alcançar novos públicos e o apoio do brand performance, que une o fortalecimento da marca ao desempenho das vendas", frisa.



"Na prática, isso significa mais investimento em anúncios, uma base de influenciadoras cinco vezes maior, premiação para a comunidade, incluindo uma viagem de incentivo a um hotel boutique em Maresias com Gabriela Versiani e mais 10 influenciadoras, e uma estratégia de lives que deve faturar mais de R$ 3 milhões no canal."



O CEO e cofundador da Hoomy, marca brasileira de cama, mesa e banho, Rafael Salomão, frisa que há diferença entre as vendas do e-commerce e das lojas físicas. "A expectativa é muito positiva. A projeção é de R$ 15 milhões em vendas no mês, contra R$ 3 milhões na Black Friday do ano passado, ou seja, cinco vezes mais. A Black Friday representa quase 50% do faturamento anual da marca e é um momento-chave de recompra e de chegada a novas clientes", compartilha a empresária.Gabriela Versiani relata que a loja preparou uma série de ações para alcançar os consumidores neste período."A estratégia combina preços atrativos em produtos desejados, canais que permitem alcançar novos públicos e o apoio do brand performance, que une o fortalecimento da marca ao desempenho das vendas", frisa."Na prática, isso significa mais investimento em anúncios, uma base de influenciadoras cinco vezes maior, premiação para a comunidade, incluindo uma viagem de incentivo a um hotel boutique em Maresias com Gabriela Versiani e mais 10 influenciadoras, e uma estratégia de lives que deve faturar mais de R$ 3 milhões no canal."O CEO e cofundador da Hoomy, marca brasileira de cama, mesa e banho, Rafael Salomão, frisa que há diferença entre as vendas do e-commerce e das lojas físicas.

Rafael Salomão, CEO e co-fundador da Hoomy, marca brasileira de cama, mesa e banho Arquivo pessoal



"Na loja física, por exemplo, produtos como edredons e capas de edredom ganham mais destaque, enquanto no e-commerce a procura é maior por lençóis, toalhas e travesseiros. Acreditamos que essa diferença esteja relacionada à experiência de compra: nas lojas, os clientes conseguem visualizar e sentir os produtos, enquanto no ambiente digital encontram praticidade para pesquisar, comparar preços e escolher os itens desejados", conta.



O CEO da Hoomy também afirma que, após o período da Black Friday, a expectativa é de uma diminuição gradual das vendas, mas que o cenário é positivo para a chegada do Natal.



"Acreditamos que a demanda volte a crescer gradualmente a partir da segunda semana de dezembro, impulsionada pelas compras de Natal, mantendo um bom ritmo até o fim do mês. Esse período costuma movimentar o varejo, já que muitos consumidores aproveitam para comprar presentes e também antecipar a renovação de itens para a casa. Por isso, seguimos confiantes de que o Natal contribuirá para manter as vendas aquecidas."



Para José Luciano, diretor da loja de moda feminina Gata Braba Fashion, a Black Friday é o "momento de maior pico de vendas do comércio". No entanto, segundo ele, o cenário deste ano não deve favorecer um crescimento expressivo nas vendas. "Na loja física, por exemplo, produtos como edredons e capas de edredom ganham mais destaque, enquanto no e-commerce a procura é maior por lençóis, toalhas e travesseiros. Acreditamos que essa diferença esteja relacionada à experiência de compra: nas lojas, os clientes conseguem visualizar e sentir os produtos, enquanto no ambiente digital encontram praticidade para pesquisar, comparar preços e escolher os itens desejados", conta.O CEO da Hoomy também afirma que, após o período da Black Friday, a expectativa é de uma diminuição gradual das vendas, mas que o cenário é positivo para a chegada do Natal."Acreditamos que a demanda volte a crescer gradualmente a partir da segunda semana de dezembro, impulsionada pelas compras de Natal, mantendo um bom ritmo até o fim do mês. Esse período costuma movimentar o varejo, já que muitos consumidores aproveitam para comprar presentes e também antecipar a renovação de itens para a casa. Por isso, seguimos confiantes de que o Natal contribuirá para manter as vendas aquecidas."Para José Luciano, diretor da loja de moda feminina Gata Braba Fashion, a Black Friday é o "momento de maior pico de vendas do comércio". No entanto, segundo ele, o cenário deste ano não deve favorecer um crescimento expressivo nas vendas.

José Luciano, diretor da loja de moda feminina Gata Braba Fashion Arquivo pessoal



"O Natal é uma consequência direta do que aconteceu o ano inteiro. Então, se você teve um ano forte de vendas, no mês de dezembro você vai ter aquele ano forte multiplicado por dois ou três, ou seja, você vai vender duas ou três vezes o que você vendeu durante o mês comum", explica o diretor.



"Quando você tem um ano fraco de vendas, como foi esse, você vai ter duas vezes, duas vezes e meia, um mês fraco de vendas. Então, não se espera um grande crescimento de vendas em relação ao ano passado, nem para Black Friday e nem para o mês de dezembro." "O Natal é uma consequência direta do que aconteceu o ano inteiro. Então, se você teve um ano forte de vendas, no mês de dezembro você vai ter aquele ano forte multiplicado por dois ou três, ou seja, você vai vender duas ou três vezes o que você vendeu durante o mês comum", explica o diretor."Quando você tem um ano fraco de vendas, como foi esse, você vai ter duas vezes, duas vezes e meia, um mês fraco de vendas. Então, não se espera um grande crescimento de vendas em relação ao ano passado, nem para Black Friday e nem para o mês de dezembro."

Como evitar cair em golpes

Para não cair em golpes, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Sedecon), por meio do Procon Carioca, diz que a atenção deve ser redobrada. Para isso, a autarquia separa uma série de dicas, como:



- Desconfiar de descontos exagerados;



- Pesquisar e comparar preços;



- Ficar atento à publicidade enganosa;



- Conferir o prazo de entrega;



- Verificar a política de troca;



- Conhecer o direito de arrependimento;

- Saber como reclamar de produtos com defeito.



Em lojas físicas, Carlos Cezar Júnior, advogado especialista em direito do consumidor, informa que o consumidor não tem direito legal à troca por arrependimento.

Carlos Cezar Júnior, advogado especialista em Direito do Consumidor Arquivo pessoal



"Depende da política da loja, e vale perguntar antes de pagar e exigir que conste no cupom", afirma.



Já na internet, o cliente pode desistir da compra em até sete dias corridos. "O prazo conta do recebimento do produto, não da data do pedido. A loja deve devolver todos os valores pagos, incluindo o frete, de forma imediata e com correção. Na prática, o consumidor deve pedir pelo canal oficial do site, anotar o protocolo, devolver o produto com embalagem, acessórios e nota, e guardar o comprovante de envio." "Depende da política da loja, e vale perguntar antes de pagar e exigir que conste no cupom", afirma.Já na internet, o cliente pode desistir da compra em até sete dias corridos. "O prazo conta do recebimento do produto, não da data do pedido. A loja deve devolver todos os valores pagos, incluindo o frete, de forma imediata e com correção. Na prática, o consumidor deve pedir pelo canal oficial do site, anotar o protocolo, devolver o produto com embalagem, acessórios e nota, e guardar o comprovante de envio."

O fundador e CEO da Colina Tech, Lucas Trindade, pontua que a escolha entre lojas físicas e digitais depende do que o consumidor considera mais vantajoso.

Lucas Trindade, fundador e CEO da Colina Tech Arquivo pessoal



"A internet é melhor para comparar os preços. Em dois minutos, você vê o mesmo produto em dez lojas diferentes, coisa que na rua levaria uma tarde inteira. Mas o mais barato na tela nem sempre é o mais barato no fim", ressalta.



"No on-line, tem frete, tem prazo de entrega, tem o risco de chegar diferente do que você imaginou. Na loja física, você pega na mão, testa, leva na hora e, muitas vezes, consegue um desconto a mais no papo. E a troca também funciona diferente: na compra on-line, o consumidor tem o direito de arrependimento garantido por lei; na loja física, depende da política de cada uma. O melhor lugar é o que sai mais barato no total, não o que mostra o menor número na etiqueta."



O Procon Carioca reforça que o consumidor deve guardar comprovantes de pagamento, anúncios, ofertas e registros da compra. "Essas informações podem ser importantes caso seja necessário formalizar uma reclamação", destaca. "A internet é melhor para comparar os preços. Em dois minutos, você vê o mesmo produto em dez lojas diferentes, coisa que na rua levaria uma tarde inteira. Mas o mais barato na tela nem sempre é o mais barato no fim", ressalta."No on-line, tem frete, tem prazo de entrega, tem o risco de chegar diferente do que você imaginou. Na loja física, você pega na mão, testa, leva na hora e, muitas vezes, consegue um desconto a mais no papo. E a troca também funciona diferente: na compra on-line, o consumidor tem o direito de arrependimento garantido por lei; na loja física, depende da política de cada uma. O melhor lugar é o que sai mais barato no total, não o que mostra o menor número na etiqueta."O Procon Carioca reforça que o consumidor deve guardar comprovantes de pagamento, anúncios, ofertas e registros da compra. "Essas informações podem ser importantes caso seja necessário formalizar uma reclamação", destaca.