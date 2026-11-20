Festa da virada contará com 13 palcos distribuídos pelo Rio, tendo Copacabana como principal ponto de concentração - Divulgação / Riotur

Festa da virada contará com 13 palcos distribuídos pelo Rio, tendo Copacabana como principal ponto de concentraçãoDivulgação / Riotur

Publicado 20/11/2026 11:05

O calendário ampliado de eventos de fim de ano deve movimentar R$ 4 bilhões na economia do Rio e atrair cerca de 1 milhão de turistas à cidade. A estimativa da Prefeitura considera as celebrações do Réveillon e a realização de um show gratuito com Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão, marcado para o dia 26 de dezembro, na Praia de Copacabana, na Zona Sul.





A apresentação, que reunirá os três artistas no mesmo palco da festa da virada, passa a integrar o calendário oficial de eventos do município. A expectativa é que a atração incentive parte dos visitantes a chegar mais cedo à cidade e contribua para prolongar o tempo de permanência dos turistas.



Os dados fazem parte da quarta edição do estudo "Réveillon em Dados 2026/2027 – Versão Ampliada com Estimativa de Impacto Econômico das Festas de Fim de Ano no Rio", elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), pelo Instituto Fundação João Goulart (FJG) e pela Riotur.



Do total de visitantes esperados, 897,4 mil (85,1%) devem ser brasileiros, enquanto 157,5 mil (14,9%) serão estrangeiros. O levantamento considera a expectativa de crescimento do fluxo turístico em relação ao ano anterior, incluindo os efeitos da antecipação das viagens por conta da programação especial.



"Os números reforçam a importância do turismo e dos grandes eventos como motores do desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. Além de atrair visitantes, a ampliação do calendário de eventos estimula o consumo, impulsiona a atividade hoteleira, bares, restaurantes, comércio e serviços, gerando novas oportunidades de negócios, emprego e renda", afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima.



O presidente da Riotur, Bernardo Fellows, também destacou a importância da programação para a economia da cidade. Segundo ele, a ampliação das atrações de fim de ano busca fortalecer o turismo, o comércio e o setor de serviços, além de melhorar a experiência dos visitantes.



A estimativa de impacto econômico reúne os gastos de turistas nacionais e internacionais, os efeitos da antecipação do fluxo turístico, a movimentação relacionada ao show de 26 de dezembro e os demais impactos das celebrações do Réveillon. LEIA MAIS: Arraial do Cabo divulga programação oficial para o Réveillon 2027 A apresentação, que reunirá os três artistas no mesmo palco da festa da virada, passa a integrar o calendário oficial de eventos do município. A expectativa é que a atração incentive parte dos visitantes a chegar mais cedo à cidade e contribua para prolongar o tempo de permanência dos turistas.Os dados fazem parte da quarta edição do estudo "Réveillon em Dados 2026/2027 – Versão Ampliada com Estimativa de Impacto Econômico das Festas de Fim de Ano no Rio", elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), pelo Instituto Fundação João Goulart (FJG) e pela Riotur.Do total de visitantes esperados, 897,4 mil (85,1%) devem ser brasileiros, enquanto 157,5 mil (14,9%) serão estrangeiros. O levantamento considera a expectativa de crescimento do fluxo turístico em relação ao ano anterior, incluindo os efeitos da antecipação das viagens por conta da programação especial."Os números reforçam a importância do turismo e dos grandes eventos como motores do desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. Além de atrair visitantes, a ampliação do calendário de eventos estimula o consumo, impulsiona a atividade hoteleira, bares, restaurantes, comércio e serviços, gerando novas oportunidades de negócios, emprego e renda", afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima.O presidente da Riotur, Bernardo Fellows, também destacou a importância da programação para a economia da cidade. Segundo ele, a ampliação das atrações de fim de ano busca fortalecer o turismo, o comércio e o setor de serviços, além de melhorar a experiência dos visitantes.A estimativa de impacto econômico reúne os gastos de turistas nacionais e internacionais, os efeitos da antecipação do fluxo turístico, a movimentação relacionada ao show de 26 de dezembro e os demais impactos das celebrações do Réveillon.

Réveillon terá 13 palcos espalhados pela cidade

A festa da virada contará com 13 palcos distribuídos pelo Rio, tendo Copacabana como principal ponto de concentração. A expectativa é de que 2,5 milhões de pessoas participem das celebrações no bairro.



Reconhecido pelo Guinness World Records, em 2025, como o maior Réveillon do mundo, o evento reúne um público superior à população de 99,9% dos municípios brasileiros e de 22 capitais do país.



Para Rafaela Bastos, presidente do Instituto Fundação João Goulart, a estratégia de ampliar a programação e transformar o fim de ano em um período de celebrações busca gerar oportunidades de negócios e renda, além de fortalecer a imagem do Rio como destino turístico.



O estudo completo está disponível no Observatório Econômico do Rio, no RepertóRio e no site da Riotur.