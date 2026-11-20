Pesquisa revela que mercado de trabalho não aproveita mão de obra negra qualificada - UERGS/Reprodução

Pesquisa revela que mercado de trabalho não aproveita mão de obra negra qualificadaUERGS/Reprodução

Publicado 20/11/2026 19:08 | Atualizado 20/11/2026 19:09

O número de pessoas negras que trabalham na cidade do Rio de Janeiro cresceu 43,1% em cinco anos. Entre o primeiro semestre de 2021 e o mesmo período de 2026, o contingente aumentou em 549,3 mil pessoas. Os dados são de um levantamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), elaborado com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua Trimestral), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





No primeiro semestre deste ano, a população negra representava 54,2% das pessoas que trabalhavam na capital fluminense, o equivalente a cerca de 1,8 milhão de pessoas.



O estudo também identificou uma redução na taxa de desocupação entre os negros cariocas. No período analisado, o índice caiu de 18,5%, no primeiro semestre de 2021, para 7% em 2026. A queda foi de 11,5 pontos percentuais. Já o número de pessoas negras sem trabalho diminuiu em 150,8 mil.



Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima, o cenário está relacionado à ampliação das oportunidades de trabalho e ao fortalecimento de setores da economia.



“A economia do Rio vem se fortalecendo nos últimos anos, o que amplia os mercados, consolida setores e cria novas perspectivas de desenvolvimento profissional para os cariocas”, afirmou.



LEIA MAIS: Pretos e pardos ocupam 30,7% dos cargos de chefia, aponta IBGE No primeiro semestre deste ano, a população negra representava 54,2% das pessoas que trabalhavam na capital fluminense, o equivalente a cerca de 1,8 milhão de pessoas.O estudo também identificou uma redução na taxa de desocupação entre os negros cariocas. No período analisado, o índice caiu de 18,5%, no primeiro semestre de 2021, para 7% em 2026. A queda foi de 11,5 pontos percentuais. Já o número de pessoas negras sem trabalho diminuiu em 150,8 mil.Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima, o cenário está relacionado à ampliação das oportunidades de trabalho e ao fortalecimento de setores da economia.“A economia do Rio vem se fortalecendo nos últimos anos, o que amplia os mercados, consolida setores e cria novas perspectivas de desenvolvimento profissional para os cariocas”, afirmou.

Renda e escolaridade

O levantamento também analisou a renda domiciliar per capita da população negra. Em 2025, o valor médio chegou a R$ 2.570, segundo dados da PNAD Contínua Anual do IBGE. O resultado representa um aumento de 39,3% em relação a 2021.



Entre a população branca, o crescimento foi de 25,4% no mesmo intervalo. A renda domiciliar per capita desse grupo chegou a R$ 5.035 em 2025, valor 95,9% superior ao registrado entre os negros.



Apesar da diferença, a renda dos negros cariocas ficou acima da média nacional da população negra, que foi de R$ 1.671.

Os dados sobre escolaridade mostram que, em 2025, 43% dos negros com 25 anos ou mais na cidade tinham ensino médio completo, mas ainda não haviam concluído o ensino superior. Entre os brancos da mesma faixa etária, o percentual era de 33,9%.



O estudo aponta ainda que 23,6% da população negra carioca com 25 anos ou mais tinha ensino superior completo. No conjunto da população negra brasileira, o índice era de 14,5%.

Monumento a Zumbi chega a 40 anos como símbolo de resistência

O Monumento a Zumbi dos Palmares, localizado na Avenida Presidente Vargas, altura da Praça General Pedra, Centro do Rio, completou 40 anos de fundação neste ano. Fundada em 9 de novembro de 1986, a escultura representa a memória de um dos principais líderes do Quilombo dos Palmares, comunidade de pessoas escravizadas fugitivas em Alagoas e Pernambuco entre os séculos 16 e 17 e considerada, até hoje, o principal símbolo da luta contra a escravidão e o racismo no Brasil.

A importância da preservação da memória de Zumbi e do Quilombo dos Palmares é reforçada em meio ao feriado da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20), que marca a data da morte do líder, vítima de uma emboscada de tropas a serviço da Coroa Portuguesa em 20 de novembro de 1695. Ao O DIA, historiadores detalharam a história do monumento e o significado da figura de Zumbi na luta contra o racismo.

História do monumento



O professor da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF/Uerj), Luís Cláudio de Oliveira, fez parte da elaboração do Monumento Zumbi dos Palmares. Segundo o docente, nos anos 1980, lideranças do movimento sociais já tinham a ideia de transferir a memória da história da resistência negra do dia 13 de maio, data da abolição da escravatura, para uma data mais representativa.



"1986 era o último ano cheio do governo Brizola. Era a véspera da implantação da Assembleia Constituinte. Tínhamos eleito a Benedita da Silva, que despontava como uma grande liderança. Quando eu comecei a frequentar o Instituto de Pesquisas das Culturas Negras (IPCN) e o Grupo de Trabalhos André Rebouças quando fui para a UFF, já se falava da ideia de ter um memorial e se deslocar dessa ideia de ter o 13 de maio como memória do fim da escravatura imposto pela monarquia. Transformar o foco da história da abolição concedida para uma outra história da resistência negra, que era representada pelo heroísmo, o papel fundamental do Zumbi, essa figura imensamente importante para a história do Brasil", disse.