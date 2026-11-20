Pesquisa revela que mercado de trabalho não aproveita mão de obra negra qualificadaUERGS/Reprodução
No primeiro semestre deste ano, a população negra representava 54,2% das pessoas que trabalhavam na capital fluminense, o equivalente a cerca de 1,8 milhão de pessoas.
O estudo também identificou uma redução na taxa de desocupação entre os negros cariocas. No período analisado, o índice caiu de 18,5%, no primeiro semestre de 2021, para 7% em 2026. A queda foi de 11,5 pontos percentuais. Já o número de pessoas negras sem trabalho diminuiu em 150,8 mil.
Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima, o cenário está relacionado à ampliação das oportunidades de trabalho e ao fortalecimento de setores da economia.
“A economia do Rio vem se fortalecendo nos últimos anos, o que amplia os mercados, consolida setores e cria novas perspectivas de desenvolvimento profissional para os cariocas”, afirmou.
Renda e escolaridade
Entre a população branca, o crescimento foi de 25,4% no mesmo intervalo. A renda domiciliar per capita desse grupo chegou a R$ 5.035 em 2025, valor 95,9% superior ao registrado entre os negros.
Apesar da diferença, a renda dos negros cariocas ficou acima da média nacional da população negra, que foi de R$ 1.671.
O estudo aponta ainda que 23,6% da população negra carioca com 25 anos ou mais tinha ensino superior completo. No conjunto da população negra brasileira, o índice era de 14,5%.
Monumento a Zumbi chega a 40 anos como símbolo de resistência
História do monumento
O professor da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF/Uerj), Luís Cláudio de Oliveira, fez parte da elaboração do Monumento Zumbi dos Palmares. Segundo o docente, nos anos 1980, lideranças do movimento sociais já tinham a ideia de transferir a memória da história da resistência negra do dia 13 de maio, data da abolição da escravatura, para uma data mais representativa.
"1986 era o último ano cheio do governo Brizola. Era a véspera da implantação da Assembleia Constituinte. Tínhamos eleito a Benedita da Silva, que despontava como uma grande liderança. Quando eu comecei a frequentar o Instituto de Pesquisas das Culturas Negras (IPCN) e o Grupo de Trabalhos André Rebouças quando fui para a UFF, já se falava da ideia de ter um memorial e se deslocar dessa ideia de ter o 13 de maio como memória do fim da escravatura imposto pela monarquia. Transformar o foco da história da abolição concedida para uma outra história da resistência negra, que era representada pelo heroísmo, o papel fundamental do Zumbi, essa figura imensamente importante para a história do Brasil", disse.
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