O Senac RJ atua na formação de profissionais para os setores de Comércio de Bens, Serviços e Turismo - Divulgação / Senac

O Senac RJ atua na formação de profissionais para os setores de Comércio de Bens, Serviços e TurismoDivulgação / Senac

Publicado 21/11/2026 12:38

Senac RJ está com inscrições abertas para 2,2 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação nas áreas de marketing digital, inteligência artificial (IA) e produção de conteúdo para redes sociais. Entre as oportunidades, estão 1 mil vagas para a formação TikTok Shop: Ganhe Comissões sem Loja e sem Estoque, que ensina estratégias para obter renda por meio da divulgação e venda de produtos na plataforma.





As turmas começam entre os dias 23 de novembro e 4 de dezembro. Além da formação voltada ao TikTok, a instituição oferece 500 vagas gratuitas no curso Marketing Digital com IA e outras 700 em Posts para Redes Sociais com Canva IA. Todas as capacitações têm duração de oito horas e são ministradas na modalidade remota e ao vivo, permitindo a participação de alunos de todo o Brasil.



Os interessados podem realizar a inscrição pelo site



O curso TikTok Shop: Ganhe Comissões sem Loja e sem Estoque apresenta o funcionamento da ferramenta e do marketing de afiliados, modelo em que os participantes podem receber comissões pela indicação e venda de produtos, sem precisar manter estoque ou ter uma loja virtual. A formação aborda a conexão entre produtos, criadores de conteúdo e consumidores, além de estratégias para identificar oportunidades de mercado e produzir vídeos com potencial comercial.



Ao final das aulas, os alunos desenvolvem um roteiro para um vídeo de vendas, considerando público-alvo, produto, argumentos comerciais e estratégias de conversão. A proposta acompanha a expansão do chamado social commerce, modelo que integra entretenimento, influência digital e comércio nas redes sociais.



Outra opção é o curso Marketing Digital com IA, que apresenta conceitos básicos de marketing digital associados ao uso de ferramentas de inteligência artificial na criação de conteúdos e divulgação de produtos e serviços. Entre os temas abordados estão a produção de vídeos para redes sociais e estratégias para ampliar alcance, engajamento e potencial de vendas.



Para participar, é necessário ter pelo menos 16 anos e conhecimentos básicos de informática.



Já a formação Posts para Redes Sociais com Canva IA ensina a utilizar recursos de inteligência artificial da plataforma Canva na produção de materiais digitais. O conteúdo inclui elaboração de comandos (prompts), princípios de design, tipografia, combinação de cores e organização visual das informações.



Os interessados nessa modalidade devem ter idade mínima de 14 anos, Ensino Fundamental II completo, conhecimentos básicos de informática e uma conta ativa no Canva. LEIA MAIS: Banco Central amplia acesso de cooperativas ao mercado aberto As turmas começam entre os dias 23 de novembro e 4 de dezembro. Além da formação voltada ao TikTok, a instituição oferece 500 vagas gratuitas no curso Marketing Digital com IA e outras 700 em Posts para Redes Sociais com Canva IA. Todas as capacitações têm duração de oito horas e são ministradas na modalidade remota e ao vivo, permitindo a participação de alunos de todo o Brasil.Os interessados podem realizar a inscrição pelo site cursos.rj.senac.br O curso TikTok Shop: Ganhe Comissões sem Loja e sem Estoque apresenta o funcionamento da ferramenta e do marketing de afiliados, modelo em que os participantes podem receber comissões pela indicação e venda de produtos, sem precisar manter estoque ou ter uma loja virtual. A formação aborda a conexão entre produtos, criadores de conteúdo e consumidores, além de estratégias para identificar oportunidades de mercado e produzir vídeos com potencial comercial.Ao final das aulas, os alunos desenvolvem um roteiro para um vídeo de vendas, considerando público-alvo, produto, argumentos comerciais e estratégias de conversão. A proposta acompanha a expansão do chamado social commerce, modelo que integra entretenimento, influência digital e comércio nas redes sociais.Outra opção é o curso Marketing Digital com IA, que apresenta conceitos básicos de marketing digital associados ao uso de ferramentas de inteligência artificial na criação de conteúdos e divulgação de produtos e serviços. Entre os temas abordados estão a produção de vídeos para redes sociais e estratégias para ampliar alcance, engajamento e potencial de vendas.Para participar, é necessário ter pelo menos 16 anos e conhecimentos básicos de informática.Já a formação Posts para Redes Sociais com Canva IA ensina a utilizar recursos de inteligência artificial da plataforma Canva na produção de materiais digitais. O conteúdo inclui elaboração de comandos (prompts), princípios de design, tipografia, combinação de cores e organização visual das informações.Os interessados nessa modalidade devem ter idade mínima de 14 anos, Ensino Fundamental II completo, conhecimentos básicos de informática e uma conta ativa no Canva.

Sobre o Senac RJ

Há 80 anos, o Senac RJ atua na formação de profissionais para os setores de Comércio de Bens, Serviços e Turismo no estado do Rio de Janeiro. Desde janeiro de 2023, a instituição é signatária do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) e desenvolve ações voltadas à inclusão social por meio da qualificação profissional.