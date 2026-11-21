O Senac RJ atua na formação de profissionais para os setores de Comércio de Bens, Serviços e TurismoDivulgação / Senac
As turmas começam entre os dias 23 de novembro e 4 de dezembro. Além da formação voltada ao TikTok, a instituição oferece 500 vagas gratuitas no curso Marketing Digital com IA e outras 700 em Posts para Redes Sociais com Canva IA. Todas as capacitações têm duração de oito horas e são ministradas na modalidade remota e ao vivo, permitindo a participação de alunos de todo o Brasil.
Os interessados podem realizar a inscrição pelo site cursos.rj.senac.br.
O curso TikTok Shop: Ganhe Comissões sem Loja e sem Estoque apresenta o funcionamento da ferramenta e do marketing de afiliados, modelo em que os participantes podem receber comissões pela indicação e venda de produtos, sem precisar manter estoque ou ter uma loja virtual. A formação aborda a conexão entre produtos, criadores de conteúdo e consumidores, além de estratégias para identificar oportunidades de mercado e produzir vídeos com potencial comercial.
Ao final das aulas, os alunos desenvolvem um roteiro para um vídeo de vendas, considerando público-alvo, produto, argumentos comerciais e estratégias de conversão. A proposta acompanha a expansão do chamado social commerce, modelo que integra entretenimento, influência digital e comércio nas redes sociais.
Outra opção é o curso Marketing Digital com IA, que apresenta conceitos básicos de marketing digital associados ao uso de ferramentas de inteligência artificial na criação de conteúdos e divulgação de produtos e serviços. Entre os temas abordados estão a produção de vídeos para redes sociais e estratégias para ampliar alcance, engajamento e potencial de vendas.
Para participar, é necessário ter pelo menos 16 anos e conhecimentos básicos de informática.
Já a formação Posts para Redes Sociais com Canva IA ensina a utilizar recursos de inteligência artificial da plataforma Canva na produção de materiais digitais. O conteúdo inclui elaboração de comandos (prompts), princípios de design, tipografia, combinação de cores e organização visual das informações.
Os interessados nessa modalidade devem ter idade mínima de 14 anos, Ensino Fundamental II completo, conhecimentos básicos de informática e uma conta ativa no Canva.
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