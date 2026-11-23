Qualquer empresa poderá participar do piloto da Reforma Tributária, determina portaria da Receita Federal - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Qualquer empresa poderá participar do piloto da Reforma Tributária, determina portaria da Receita FederalMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 23/11/2026 09:53

Qualquer empresa inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) poderá participar do ambiente de testes do piloto da Reforma Tributária referente à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que irá substituir PIS e Cofins. A liberação foi publicada nesta segunda-feira (23), em portaria da Receita Federal.





De acordo com o texto, não será mais necessária a indicação por entidades representativas ou qualquer procedimento prévio de pedido de participação. A empresa precisa apenas cumprir os requisitos operacionais, cadastrais e de segurança estabelecidos pelo órgão.



A medida tem como finalidade acelerar a implementação da CBS, um dos tributos criados pela Reforma Tributária. O piloto permitirá que empresas e a Receita Federal façam testes conjuntos para validar e aprimorar os sistemas tecnológicos necessários ao funcionamento do novo modelo tributário.



Desenvolvido em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), o projeto busca identificar falhas operacionais, corrigir inconsistências e promover ajustes antes da entrada em funcionamento definitivo das plataformas.



Para acessar os serviços do Portal Piloto da CBS, a empresa deverá outorgar procuração digital a seus representantes. Além disso, algumas funcionalidades exigem privilégios específicos:



- Gerar credenciais para acessar API: necessária para permitir a geração de credenciais de uso das interfaces de programação de aplicações (APIs);

- DeRE – Declaração de Regimes Específicos: indispensável para acessar funcionalidades relacionadas a esse tema. LEIA MAIS: Serviço Geológico do Brasil traz retorno de R$ 14 por real investido De acordo com o texto, não será mais necessária a indicação por entidades representativas ou qualquer procedimento prévio de pedido de participação. A empresa precisa apenas cumprir os requisitos operacionais, cadastrais e de segurança estabelecidos pelo órgão.A medida tem como finalidade acelerar a implementação da CBS, um dos tributos criados pela Reforma Tributária. O piloto permitirá que empresas e a Receita Federal façam testes conjuntos para validar e aprimorar os sistemas tecnológicos necessários ao funcionamento do novo modelo tributário.Desenvolvido em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), o projeto busca identificar falhas operacionais, corrigir inconsistências e promover ajustes antes da entrada em funcionamento definitivo das plataformas.Para acessar os serviços do Portal Piloto da CBS, a empresa deverá outorgar procuração digital a seus representantes. Além disso, algumas funcionalidades exigem privilégios específicos:- Gerar credenciais para acessar API: necessária para permitir a geração de credenciais de uso das interfaces de programação de aplicações (APIs);- DeRE – Declaração de Regimes Específicos: indispensável para acessar funcionalidades relacionadas a esse tema.

Assim, a empresa deverá verificar quais funcionalidades pretende usar, a fim de conceder aos representantes as autorizações correspondentes.



Ambiente de testes

A Receita Federal poderá estabelecer limites de acesso para preservar a estabilidade e a segurança do sistema. As restrições poderão considerar fatores como quantidade de transações realizadas, capacidade de processamento disponível e características dos serviços utilizados.



O órgão também poderá restringir, suspender ou bloquear o acesso de participantes que descumprirem as regras de uso, executarem operações que comprometam o funcionamento do ambiente ou representem riscos à segurança da plataforma.

Implementação da reforma





As empresas participantes poderão reportar falhas e inconsistências por meio do canal Receita Atende, disponível em Até o fim de 2026, a coordenação do projeto ficará sob responsabilidade do Programa para Implementação dos Sistemas Operacionais da Reforma Tributária. A partir de janeiro de 2027, a gestão será transferida para a Coordenação-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação (Cotec) da Receita Federal.As empresas participantes poderão reportar falhas e inconsistências por meio do canal Receita Atende, disponível em https://servicos.receitafederal.gov.br/servico/receita-atende

Entenda

A Contribuição sobre Bens e Serviços substituirá o PIS/Pasep e a Cofins a partir de 2027. Ao lado do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), de competência estadual e municipal, formará o novo modelo de Imposto sobre Valor Agregado (IVA) dual do país.



A CBS incidirá sobre o consumo de bens e serviços e seguirá o princípio da não cumulatividade. Na prática, as empresas poderão descontar créditos relativos aos tributos pagos nas etapas anteriores da cadeia produtiva, reduzindo a chamada tributação em cascata.



Paralelamente à definição da alíquota, o governo vem defendendo medidas para facilitar a transição ao novo sistema. Uma proposta anunciada pelo Ministério da Fazenda prevê mecanismos que ampliam o aproveitamento de créditos tributários, inclusive sobre máquinas, equipamentos e outros investimentos das empresas.



Segundo a equipe econômica, as medidas buscam reduzir custos de adaptação, dar mais previsibilidade aos contribuintes e suavizar a passagem do sistema atual para o IVA dual.



Pela legislação da reforma, coube inicialmente à Receita Federal elaborar os cálculos da alíquota necessária para preservar a arrecadação dos tributos federais que serão substituídos. Em seguida, o Tribunal de Contas da União (TCU) analisou a metodologia e calculou a chamada alíquota de referência da CBS. Em outubro, o tribunal aprovou o percentual de 11,3468%, arredondado para 11,3%.