Qualquer empresa poderá participar do piloto da Reforma Tributária, determina portaria da Receita FederalMarcelo Camargo / Agência Brasil
De acordo com o texto, não será mais necessária a indicação por entidades representativas ou qualquer procedimento prévio de pedido de participação. A empresa precisa apenas cumprir os requisitos operacionais, cadastrais e de segurança estabelecidos pelo órgão.
A medida tem como finalidade acelerar a implementação da CBS, um dos tributos criados pela Reforma Tributária. O piloto permitirá que empresas e a Receita Federal façam testes conjuntos para validar e aprimorar os sistemas tecnológicos necessários ao funcionamento do novo modelo tributário.
Desenvolvido em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), o projeto busca identificar falhas operacionais, corrigir inconsistências e promover ajustes antes da entrada em funcionamento definitivo das plataformas.
Para acessar os serviços do Portal Piloto da CBS, a empresa deverá outorgar procuração digital a seus representantes. Além disso, algumas funcionalidades exigem privilégios específicos:
- Gerar credenciais para acessar API: necessária para permitir a geração de credenciais de uso das interfaces de programação de aplicações (APIs);
- DeRE – Declaração de Regimes Específicos: indispensável para acessar funcionalidades relacionadas a esse tema.
Ambiente de testes
O órgão também poderá restringir, suspender ou bloquear o acesso de participantes que descumprirem as regras de uso, executarem operações que comprometam o funcionamento do ambiente ou representem riscos à segurança da plataforma.
Implementação da reforma
As empresas participantes poderão reportar falhas e inconsistências por meio do canal Receita Atende, disponível em https://servicos.receitafederal.gov.br/servico/receita-atende.
Entenda
A CBS incidirá sobre o consumo de bens e serviços e seguirá o princípio da não cumulatividade. Na prática, as empresas poderão descontar créditos relativos aos tributos pagos nas etapas anteriores da cadeia produtiva, reduzindo a chamada tributação em cascata.
Paralelamente à definição da alíquota, o governo vem defendendo medidas para facilitar a transição ao novo sistema. Uma proposta anunciada pelo Ministério da Fazenda prevê mecanismos que ampliam o aproveitamento de créditos tributários, inclusive sobre máquinas, equipamentos e outros investimentos das empresas.
Segundo a equipe econômica, as medidas buscam reduzir custos de adaptação, dar mais previsibilidade aos contribuintes e suavizar a passagem do sistema atual para o IVA dual.
Pela legislação da reforma, coube inicialmente à Receita Federal elaborar os cálculos da alíquota necessária para preservar a arrecadação dos tributos federais que serão substituídos. Em seguida, o Tribunal de Contas da União (TCU) analisou a metodologia e calculou a chamada alíquota de referência da CBS. Em outubro, o tribunal aprovou o percentual de 11,3468%, arredondado para 11,3%.
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