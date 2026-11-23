Gabriel Galípolo disse que é 'difícil' encontrar alguém que esteja esperando 'uma economia mais dinâmica'Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente do BC mencionou que os respondentes do questionário pré-Copom (QPC), ao serem perguntados sobre o intervalo de confiança para a projeção de atividade, indicam uma cauda mais gorda para uma desaceleração superior a hoje prevista pela mediana.
"É difícil você encontrar alguém que esteja hoje esperando que a gente vá ver uma economia mais dinâmica a partir dos próximos anos", emendou Galípolo. Ele também citou o boletim Focus publicado pouco antes e destacou que a revisão de PIB para baixo, enquanto há revisões de Selic, dólar e inflação para cima.
Para o presidente do BC, a questão de entender o que motiva a desancoragem adicional das expectativas de inflação ganhou um grau de importância diferente no ciclo atual, em comparação a um ciclo onde todos os indicadores apontam para o mesmo lado, como o anterior.
"Ele é mais complexo do que os outros e acho que esse é um cenário que me parece de uma desaceleração. Ou seja, aquela discussão que a gente vivenciou de se a política monetária terá força, terá potência o suficiente para produzir aquilo que está no nosso comunicado, na nossa ata há algum tempo, esse equilíbrio entre oferta e demanda para que a gente possa perseguir, essa questão está relativamente bem endereçada", enfatizou.
Para Galípolo, o mundo se questiona menos uma ideia de que a política monetária não teria potência para conseguir produzir a desaceleração e um processo de convergência pela desaceleração. "Hoje acho que são outros fatores que estão ali por trás desse processo de uma expectativa que está andando um pouco mais."
O ministro participa do painel "Política Monetária em um novo ciclo" na 17ª edição do Itaú BBA Macro Vision 2026. O evento conta com mediação do economista-chefe do Itaú Unibanco, Diogo Guillen, que já foi diretor do BC.
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