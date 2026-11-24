Primeira parcela do 13° corresponde, em geral, a 50% do total do benefício, sem descontosRafa Neddermeyer / Agência Brasil
O pagamento pode ser feito em duas parcelas. A primeira corresponde, em regra, a 50% do valor total estimado do benefício, sem descontos de contribuição previdenciária ou Imposto de Renda. Já a segunda parcela deve ser depositada até 20 de dezembro, com todos os descontos devidos.
Neste ano, porém, o prazo final da segunda parcela cai em um domingo. Por isso, o pagamento deve ser antecipado para a sexta-feira, 18 de dezembro, último dia útil anterior.
Como funciona
Quem solicitar o adiantamento junto com as férias pode receber a primeira parcela nesse período, desde que tenha feito o pedido ao empregador em janeiro do mesmo ano.
Quem tem direito
• Trabalhadores urbanos e rurais contratados pela Consolidação Leis Trabalhistas (CLT);
• Empregados domésticos com registro formal;
• Servidores públicos;
• Trabalhadores avulsos;
• Trabalhadores com contrato intermitente, de forma proporcional;
• Aposentados e pensionistas do INSS e de regimes próprios de Previdência;
• Segurados que recebem benefícios previdenciários com direito ao abono anual.
Não têm direito ao décimo terceiro, por obrigação legal, os trabalhadores autônomos, informais sem vínculo empregatício e estagiários. Também não recebem a gratificação os beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), por se tratarem de benefícios assistenciais.
Como calcular
Quem trabalhou durante todo o ano recebe o benefício integral. Já quem começou a trabalhar ao longo de 2026 tem direito ao valor proporcional ao período de serviço.
Cada mês em que o trabalhador tenha atuado por pelo menos 15 dias conta como um mês completo para o cálculo. A conta considera um doze avos da remuneração por mês trabalhado.
Para calcular o valor proporcional:
1. Divida a remuneração mensal por 12;
2. Multiplique o resultado pelo número de meses computados;
3. Divida o valor total por dois para estimar a primeira parcela.
Por exemplo, um trabalhador com salário de R$ 3 mil que tenha direito ao benefício integral receberá R$ 1,5 mil na primeira parcela.
Valores variáveis
Entre elas estão:
• Horas extras;
• Comissões;
• Adicional noturno;
• Adicional de insalubridade;
• Adicional de periculosidade.
Nesses casos, a empresa deve calcular as médias conforme as regras aplicáveis e, quando houver, observar os critérios previstos em convenções e acordos coletivos da categoria. A recomendação é que empresas e departamentos pessoais verifiquem as normas coletivas para evitar erros no cálculo.
Descontos na segunda
Atraso gera multa
Caso a primeira parcela não seja depositada até 30 de novembro, o trabalhador pode:
• Procurar o setor de recursos humanos ou a administração da empresa;
• Solicitar a regularização do pagamento e guardar registros da cobrança;
• Buscar orientação do sindicato da categoria;
• Registrar denúncia nos canais de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego.
O trabalhador também pode recorrer à Justiça do Trabalho para cobrar valores devidos, caso o problema não seja resolvido.
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