Primeira parcela do 13° corresponde, em geral, a 50% do total do benefício, sem descontos - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Primeira parcela do 13° corresponde, em geral, a 50% do total do benefício, sem descontosRafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 24/11/2026 09:25

Empresas e órgãos públicos têm até a próxima segunda-feira (30) para pagar a primeira parcela do 13° salário de 2026 aos trabalhadores que têm direito ao benefício. A gratificação natalina pode ser antecipada, mas não deve ultrapassar o prazo previsto na legislação.





O pagamento pode ser feito em duas parcelas. A primeira corresponde, em regra, a 50% do valor total estimado do benefício, sem descontos de contribuição previdenciária ou Imposto de Renda. Já a segunda parcela deve ser depositada até 20 de dezembro, com todos os descontos devidos.



Neste ano, porém, o prazo final da segunda parcela cai em um domingo. Por isso, o pagamento deve ser antecipado para a sexta-feira, 18 de dezembro, último dia útil anterior.

LEIA MAIS: Fazenda reduz previsão do PIB e eleva inflação para 2027 O pagamento pode ser feito em duas parcelas. A primeira corresponde, em regra, a 50% do valor total estimado do benefício, sem descontos de contribuição previdenciária ou Imposto de Renda. Já a segunda parcela deve ser depositada até 20 de dezembro, com todos os descontos devidos.Neste ano, porém, o prazo final da segunda parcela cai em um domingo. Por isso, o pagamento deve ser antecipado para a sexta-feira, 18 de dezembro, último dia útil anterior.

Como funciona

O décimo terceiro salário é um direito garantido pela legislação trabalhista e corresponde a uma remuneração adicional no fim do ano. A primeira parcela pode ser paga entre fevereiro e novembro. A empresa também pode realizar o pagamento integral do benefício até 30 de novembro.



Quem solicitar o adiantamento junto com as férias pode receber a primeira parcela nesse período, desde que tenha feito o pedido ao empregador em janeiro do mesmo ano.



Quem tem direito

O benefício é assegurado a trabalhadores e segurados que atendam às regras legais. Entre eles estão:



• Trabalhadores urbanos e rurais contratados pela Consolidação Leis Trabalhistas (CLT);

• Empregados domésticos com registro formal;

• Servidores públicos;

• Trabalhadores avulsos;

• Trabalhadores com contrato intermitente, de forma proporcional;

• Aposentados e pensionistas do INSS e de regimes próprios de Previdência;

• Segurados que recebem benefícios previdenciários com direito ao abono anual.



Não têm direito ao décimo terceiro, por obrigação legal, os trabalhadores autônomos, informais sem vínculo empregatício e estagiários. Também não recebem a gratificação os beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), por se tratarem de benefícios assistenciais.



Como calcular

O valor integral do décimo terceiro corresponde a uma remuneração mensal, considerando a base de cálculo aplicável ao trabalhador.



Quem trabalhou durante todo o ano recebe o benefício integral. Já quem começou a trabalhar ao longo de 2026 tem direito ao valor proporcional ao período de serviço.



Cada mês em que o trabalhador tenha atuado por pelo menos 15 dias conta como um mês completo para o cálculo. A conta considera um doze avos da remuneração por mês trabalhado.



Para calcular o valor proporcional:



1. Divida a remuneração mensal por 12;

2. Multiplique o resultado pelo número de meses computados;

3. Divida o valor total por dois para estimar a primeira parcela.



Por exemplo, um trabalhador com salário de R$ 3 mil que tenha direito ao benefício integral receberá R$ 1,5 mil na primeira parcela.



Valores variáveis

O cálculo do décimo terceiro salário não considera apenas o salário fixo. Verbas de natureza salarial recebidas habitualmente também podem integrar a remuneração utilizada na apuração.



Entre elas estão:



• Horas extras;

• Comissões;

• Adicional noturno;

• Adicional de insalubridade;

• Adicional de periculosidade.



Nesses casos, a empresa deve calcular as médias conforme as regras aplicáveis e, quando houver, observar os critérios previstos em convenções e acordos coletivos da categoria. A recomendação é que empresas e departamentos pessoais verifiquem as normas coletivas para evitar erros no cálculo.



Descontos na segunda

A primeira parcela do décimo terceiro é paga sem desconto de INSS ou Imposto de Renda. As retenções legais são calculadas sobre o valor total do benefício e aplicadas na segunda parcela, quando houver incidência. Por isso, o valor líquido da segunda cota costuma ser menor.



Atraso gera multa

O não pagamento do décimo terceiro dentro dos prazos legais pode resultar em autuação e multa administrativa ao empregador.



Caso a primeira parcela não seja depositada até 30 de novembro, o trabalhador pode:



• Procurar o setor de recursos humanos ou a administração da empresa;

• Solicitar a regularização do pagamento e guardar registros da cobrança;

• Buscar orientação do sindicato da categoria;

• Registrar denúncia nos canais de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego.



O trabalhador também pode recorrer à Justiça do Trabalho para cobrar valores devidos, caso o problema não seja resolvido.



Pagamento do INSS

Em 2026, o governo antecipou o pagamento do décimo terceiro de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para o primeiro semestre. Os depósitos ocorreram em abril e maio. Segurados que passaram a receber benefícios posteriormente e têm direito ao abono anual seguem o calendário específico divulgado pela Previdência Social.

