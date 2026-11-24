Repasse aos estudantes do ensino médio beneficiários do Pé-de-Meia será feito até 30 de novembro - MEC / Divulgação

Repasse aos estudantes do ensino médio beneficiários do Pé-de-Meia será feito até 30 de novembroMEC / Divulgação

Publicado 24/11/2026 17:20

Os beneficiários do programa Pé-de-Meia de 2026 do ensino médio regular e da educação de jovens e adultos (EJA) que atingiram pelo menos 80% de frequência nas aulas em setembro começaram a receber , nesta segunda-feira (23), a oitava parcela do incentivo à frequência.

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O repasse aos estudantes do ensino médio beneficiários do Pé-de-Meia será feito até 30 de novembro, de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento dos estudantes. O repasse aos estudantes do ensino médio beneficiários do Pé-de-Meia será feito até 30 de novembro, de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento dos estudantes.

Valores

A parcela é no valor de R$ 200 para o estudante do ensino regular. Já o incentivo mensal pela frequência da educação de jovens e adultos (EJA) é de R$ 225. Ambos ficam disponíveis para saque.



Também poderão ser pagas parcelas de meses anteriores para estudantes que tenham informações enviadas ou corrigidas pelas redes de ensino.



O Pé-de-Meia é o programa de incentivo financeiro-educacional na modalidade de poupança, criado e coordenado pelo Ministério da Educação (MEC). A iniciativa é voltada à permanência escolar e conclusão dos estudos por alunos matriculados no ensino médio público.

Calendário

Confira o calendário de pagamentos da parcela do incentivo frequência aos estudantes que cumprem os requisitos do Pé-de-Meia:



- Nascidos em janeiro e fevereiro: receberam nesta segunda-feira, 23 de novembro;

- Nascidos em março e abril: recebem nesta terça-feira, 24 de novembro;

- Nascidos em maio e junho: receberão nesta quarta-feira, 25 de novembro;

- Nascidos em julho e agosto: receberão nesta quinta-feira, 26 de novembro;

- Nascidos em setembro e outubro: receberão nesta sexta-feira, 27 de novembro;

- Nascidos em novembro e dezembro: receberão nesta segunda-feira, 30 de novembro.

Quem tem direito

A participação no Pé-de-Meia ocorre de forma automática para os estudantes que cumprem os requisitos estabelecidos. Entre eles, estar matriculado na rede pública de educação e com inscrições ativas no Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).



O Ministério da Educação (MEC) é o responsável por verificar se o jovem pode participar do programa federal a partir dos dados do CadÚnico.



Em 2026, é preciso que as famílias dos estudantes tenham cadastro ativo no CadÚnico até a data-base de 7 de agosto de 2026. A atualização do CadÚnico tem validade de 24 meses.



Também é preciso que a renda familiar seja de até meio salário mínimo por pessoa, ou seja, até R$ 810,50, em 2026.



Além disso, os alunos precisam ter entre 14 e 24 anos no ensino médio regular ou entre 19 e 24 anos na educação de jovens e adultos (EJA).

Frequência do estudante

O estudante deve ter o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) regular e manter frequência em pelo menos 80% nas aulas.



Caso a frequência do estudante fique abaixo de 80% em algum momento do ano letivo, os valores das parcelas referentes a esses meses ficarão retidos.



Quando o beneficiário voltar a apresentar uma frequência igual ou superior ao mínimo exigido, poderá receber os recursos bloqueados.



No ensino médio regular, os estudantes recebem até nove parcelas de frequência por ano, no valor de R$ 200. Já no ensino médio da educação de jovens e adultos (EJA), são até quatro parcelas por semestre, totalizando até oito parcelas de frequência por ano, cada uma delas de R$ 225.

Pé-de-Meia

O Ministério da Educação estima que, desde 2024, o programa alcançou 6 milhões de estudantes em todo o Brasil.



O beneficiário do Pé-de-Meia ainda recebe R$ 1 mil no fim de cada ano letivo do ensino médio regular concluído, que só podem ser retirados da poupança após a formatura no ensino médio.



Considerando todas as parcelas de incentivo matrícula e frequência, somados aos depósitos anuais de aprovação no ano letivo e o adicional único de R$ 200 pela participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para os concluintes do ensino médio, os valores do Pé-de-Meia podem chegar a R$ 9,2 mil por aluno.



O estudante pode consultar os status de pagamentos (rejeitados ou aprovados), informações escolares e regras do programa na página eletrônica do Pé-de-Meia , com login e senha da plataforma digital Gov.br.

Dúvidas

Estudantes, responsáveis e gestores escolares podem tirar dúvidas sobre o programa por meio da página eletrônica de Perguntas Frequentes do Pé-de-Meia, que reúne orientações detalhadas sobre o funcionamento do programa, incluindo critérios para participar, formas de consultar o benefício, calendário de pagamentos, perguntas frequentes e passo a passo sobre a liberação de movimentação da conta para menores de idade.



O estudante ainda conta o Fale Conosco, no telefone 0800-616161.