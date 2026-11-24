Uma das principais medidas é a ampliação da redução linear dos incentivos e benefícios tributários federaisArquivo / José Cruz / Agência Brasil
O texto também estabelece medidas relacionadas aos supersalários do funcionalismo e permite excluir gastos com subsídios ao diesel do cálculo da meta fiscal de 2026.
A proposta foi aprovada pelo Senado na quinta-feira (19) e pela Câmara dos Deputados na segunda-feira (23), sem alterações na última etapa de votação. Com a sanção presidencial, as medidas passam a integrar a legislação, respeitados os prazos específicos de vigência e regulamentação de cada dispositivo.
Redução de vantagens fiscais
Na prática, a mudança reduz vantagens fiscais concedidas a diferentes setores da economia. Entre os mecanismos afetados estão:
- Isenções e reduções de alíquotas de tributos federais;
- Créditos presumidos;
- Regimes especiais de tributação;
- Benefícios relacionados ao lucro presumido.
A aplicação das novas regras ocorrerá conforme o tipo de tributo. Para o Imposto de Renda, a mudança está prevista para 1º de janeiro de 2027. Para as contribuições, sujeitas à regra da noventena, será respeitado o prazo constitucional de 90 dias após a sanção para a entrada em vigor das alterações.
Créditos tributários
Atualmente, empresas que possuem créditos reconhecidos podem usá-los para quitar determinados impostos. Com a mudança, o Executivo poderá estabelecer limites para essas compensações, especialmente em períodos de contenção de despesas.
A medida não extingue os créditos das empresas, mas pode obrigar contribuintes a pagar em dinheiro tributos que seriam quitados por meio de compensações.
Os percentuais de restrição poderão variar conforme o valor e o tipo de crédito. A legislação preserva as compensações de créditos do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) com débitos da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).
Limite de gastos
Atualmente, os gastos federais podem crescer entre 0,6% e 2,5% acima da inflação, dependendo do comportamento das receitas. Com a nova lei, o limite máximo de crescimento além da inflação será reduzido para 2% nos exercícios em que houver bloqueio ou contingenciamento de despesas.
Outra mudança permite que o governo bloqueie recursos para buscar o centro da meta fiscal, mesmo quando as projeções indicarem que o resultado das contas públicas está dentro do intervalo de tolerância.
Para 2027, a meta central é de superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), equivalente a R$ 73,2 bilhões.
Mais despesas bloqueadas
Antes, o contingenciamento atingia principalmente as despesas discricionárias, ou seja, aquelas cujo pagamento não é obrigatório por determinação legal ou constitucional e sobre as quais o governo tem maior margem de decisão.
Com a mudança, outras despesas previstas em lei, mas não protegidas pela Constituição, também poderão ser reduzidas ou temporariamente bloqueadas, conforme as condições estabelecidas.
As despesas obrigatórias constitucionais, como Previdência, salários do funcionalismo e benefícios assistenciais, não terão suas regras diretamente alteradas pelo pacote.
Recursos de fundos
O superávit financeiro corresponde ao dinheiro de fundos e de receitas financeiras (como emissões de títulos públicos) que sobra de exercícios anteriores.
A medida busca ampliar a flexibilidade do governo na administração do orçamento. No entanto, há exceções. Ficam preservados recursos destinados à saúde, educação, segurança pública, seguridade social, desenvolvimento social e transferências a estados e municípios, entre outras áreas protegidas.
Repasse a estados
O repasse anual, atualmente em R$ 4 bilhões, terá limite de R$ 2 bilhões por ano entre 2027 e 2030.
A Lei Kandir trata da desoneração do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre produtos primários e semielaborados destinados à exportação. A compensação financeira busca reduzir os impactos da medida sobre a arrecadação dos governos estaduais e municipais.
Supersalários
O texto estabelece prazo para que o Congresso Nacional analise uma proposta de regulamentação dessas verbas indenizatórias.
O teto constitucional do funcionalismo público está atualmente em torno de R$ 46,3 mil, correspondente ao subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).
A lei, porém, não extingue automaticamente os pagamentos adicionais. A definição das verbas que poderão ficar fora do teto dependerá de regulamentação legislativa.
Diesel fora da meta
O governo poderá excluir até R$ 10,5 bilhões em gastos extraordinários com subvenções econômicas a produtores e importadores do combustível do cálculo da meta fiscal de 2026.
A medida está relacionada aos impactos econômicos do conflito no Oriente Médio sobre os preços dos combustíveis.
A exclusão não significa que os gastos deixarão de existir ou de afetar as contas públicas. Eles apenas não serão considerados na avaliação do cumprimento da meta de resultado primário deste ano.
Outras medidas
- Previdência: limite anual de R$ 3 bilhões para pagamentos de compensações financeiras entre regimes previdenciários, com atualização conforme as regras previstas.