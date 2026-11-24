Uma das principais medidas é a ampliação da redução linear dos incentivos e benefícios tributários federais - Arquivo / José Cruz / Agência Brasil

Uma das principais medidas é a ampliação da redução linear dos incentivos e benefícios tributários federaisArquivo / José Cruz / Agência Brasil

Publicado 24/11/2026 18:28

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As mudanças incluem a ampliação do corte de benefícios tributários, novas regras para bloqueio de despesas públicas, restrições temporárias ao uso de créditos tributários por empresas e redução de repasses da União a estados e municípios.



O texto também estabelece medidas relacionadas aos supersalários do funcionalismo e permite excluir gastos com subsídios ao diesel do cálculo da meta fiscal de 2026.



A proposta foi aprovada pelo Senado na quinta-feira (19) e pela Câmara dos Deputados na segunda-feira (23), sem alterações na última etapa de votação. Com a sanção presidencial, as medidas passam a integrar a legislação, respeitados os prazos específicos de vigência e regulamentação de cada dispositivo.

Redução de vantagens fiscais

Uma das principais medidas é a ampliação da redução linear dos incentivos e benefícios tributários federais. O percentual, que já havia sido estabelecido em 10% por uma lei de 2025, poderá chegar a 20% com a nova legislação.



Na prática, a mudança reduz vantagens fiscais concedidas a diferentes setores da economia. Entre os mecanismos afetados estão:



- Isenções e reduções de alíquotas de tributos federais;

- Créditos presumidos;

- Regimes especiais de tributação;

- Benefícios relacionados ao lucro presumido.

A legislação prevê exceções para determinados setores e atividades, como incentivos à indústria de tecnologia da informação e de semicondutores, além de benefícios destinados à aquisição de veículos por pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista.



A aplicação das novas regras ocorrerá conforme o tipo de tributo. Para o Imposto de Renda, a mudança está prevista para 1º de janeiro de 2027. Para as contribuições, sujeitas à regra da noventena, será respeitado o prazo constitucional de 90 dias após a sanção para a entrada em vigor das alterações.

Créditos tributários

A nova lei também autoriza o governo federal a restringir temporariamente o uso de créditos tributários pelas empresas para compensar débitos de outros tributos administrados pela Receita Federal.



Atualmente, empresas que possuem créditos reconhecidos podem usá-los para quitar determinados impostos. Com a mudança, o Executivo poderá estabelecer limites para essas compensações, especialmente em períodos de contenção de despesas.



A medida não extingue os créditos das empresas, mas pode obrigar contribuintes a pagar em dinheiro tributos que seriam quitados por meio de compensações.



Os percentuais de restrição poderão variar conforme o valor e o tipo de crédito. A legislação preserva as compensações de créditos do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) com débitos da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

Limite de gastos

O pacote altera as regras do arcabouço fiscal, mecanismo que estabelece limites para o crescimento das despesas da União.



Atualmente, os gastos federais podem crescer entre 0,6% e 2,5% acima da inflação, dependendo do comportamento das receitas. Com a nova lei, o limite máximo de crescimento além da inflação será reduzido para 2% nos exercícios em que houver bloqueio ou contingenciamento de despesas.



Outra mudança permite que o governo bloqueie recursos para buscar o centro da meta fiscal, mesmo quando as projeções indicarem que o resultado das contas públicas está dentro do intervalo de tolerância.



Para 2027, a meta central é de superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB), equivalente a R$ 73,2 bilhões.

Mais despesas bloqueadas

A legislação também amplia o conjunto de despesas que podem ser submetidas a medidas de contenção.



Antes, o contingenciamento atingia principalmente as despesas discricionárias, ou seja, aquelas cujo pagamento não é obrigatório por determinação legal ou constitucional e sobre as quais o governo tem maior margem de decisão.



Com a mudança, outras despesas previstas em lei, mas não protegidas pela Constituição, também poderão ser reduzidas ou temporariamente bloqueadas, conforme as condições estabelecidas.



As despesas obrigatórias constitucionais, como Previdência, salários do funcionalismo e benefícios assistenciais, não terão suas regras diretamente alteradas pelo pacote.

Recursos de fundos

A nova lei permite que até 40% do superávit financeiro de fundos públicos e de outras fontes com recursos vinculados seja utilizado para pagar despesas públicas previstas na Constituição.



O superávit financeiro corresponde ao dinheiro de fundos e de receitas financeiras (como emissões de títulos públicos) que sobra de exercícios anteriores.



A medida busca ampliar a flexibilidade do governo na administração do orçamento. No entanto, há exceções. Ficam preservados recursos destinados à saúde, educação, segurança pública, seguridade social, desenvolvimento social e transferências a estados e municípios, entre outras áreas protegidas.

Repasse a estados

O pacote também modifica os valores transferidos pela União a estados e municípios como compensação pelas perdas decorrentes da desoneração das exportações prevista na Lei Kandir.



O repasse anual, atualmente em R$ 4 bilhões, terá limite de R$ 2 bilhões por ano entre 2027 e 2030.



A Lei Kandir trata da desoneração do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre produtos primários e semielaborados destinados à exportação. A compensação financeira busca reduzir os impactos da medida sobre a arrecadação dos governos estaduais e municipais.

Supersalários

Outro ponto da legislação trata dos supersalários do funcionalismo público, remunerações que ultrapassam o teto constitucional por causa de pagamentos adicionais, conhecidos como penduricalhos.



O texto estabelece prazo para que o Congresso Nacional analise uma proposta de regulamentação dessas verbas indenizatórias.



O teto constitucional do funcionalismo público está atualmente em torno de R$ 46,3 mil, correspondente ao subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).



A lei, porém, não extingue automaticamente os pagamentos adicionais. A definição das verbas que poderão ficar fora do teto dependerá de regulamentação legislativa.

Diesel fora da meta

Apesar das medidas de contenção, o pacote também prevê uma exceção para despesas relacionadas ao subsídio ao óleo diesel.



O governo poderá excluir até R$ 10,5 bilhões em gastos extraordinários com subvenções econômicas a produtores e importadores do combustível do cálculo da meta fiscal de 2026.



A medida está relacionada aos impactos econômicos do conflito no Oriente Médio sobre os preços dos combustíveis.



A exclusão não significa que os gastos deixarão de existir ou de afetar as contas públicas. Eles apenas não serão considerados na avaliação do cumprimento da meta de resultado primário deste ano.



Outras medidas

A legislação também estabelece limites para despesas e transferências específicas até 2030. Entre elas estão:



- Previdência: limite anual de R$ 3 bilhões para pagamentos de compensações financeiras entre regimes previdenciários, com atualização conforme as regras previstas.

- Exportações: teto de R$ 1 bilhão por ano para despesas com equalização de juros do Programa de Financiamento às Exportações (Proex).

- Infraestrutura: limitação dos benefícios tributários concedidos pelo Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi).

- Petróleo: exclusão de receitas extraordinárias relacionadas ao petróleo do cálculo de determinadas despesas vinculadas à arrecadação, conforme as regras e os prazos estabelecidos na lei.

- Seguro rural: adequação das regras fiscais para permitir a execução de despesas com subvenção ao seguro rural.