Com a revisão, contenção de despesas em 2026 caiu de R$ 16,1 bilhões para R$ 12,63 bilhõesJosé Cruz / Agência Brasil
Com a revisão, a contenção de despesas caiu de R$ 16,1 bilhões para R$ 12,63 bilhões. A projeção de déficit primário efetivo piorou e subiu de R$ 67,26 bilhões para R$ 76,98 bilhões.
Os dados constam no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 5º bimestre, divulgado na noite desta terça pelo Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO). O documento, que orienta a execução do Orçamento, também aponta aumento nas estimativas de receitas e despesas, com impacto dos gastos extraordinários para conter os preços dos combustíveis.
Números do Orçamento
• Contenção total: R$ 12,63 bilhões;
• Contingenciamento: R$ 12,32 bilhões;
• Bloqueio: R$ 304,3 milhões;
• Déficit primário efetivo previsto: R$ 76,98 bilhões;
• Gastos excluídos da meta fiscal: R$ 76,98 bilhões, mesmo valor do déficit primário;
• Receita total estimada: R$ 3,249 trilhões, alta de R$ 27,73 bilhões;
• Receita líquida estimada: R$ 2,605 trilhões, alta de R$ 18,3 bilhões ;
• Despesas totais previstas: R$ 2,694 trilhões, alta de R$ 26,7 bilhões.
Liberação de recursos
O governo também revisou para baixo algumas despesas obrigatórias, o que permitiu reduzir o bloqueio de recursos. Entre os gastos com previsão menor estão:
• Benefícios previdenciários;
• Pessoal e encargos sociais;
• Subsídios, subvenções e Proagro.
Com a revisão, o bloqueio caiu de R$ 2,4 bilhões para R$ 304,3 milhões. O contingenciamento foi reduzido de R$ 13,6 bilhões para R$ 12,32 bilhões.
Déficit maior
O resultado primário corresponde à diferença entre receitas e despesas do governo, sem considerar os juros da dívida pública. Quando as despesas superam a arrecadação, há déficit, que contribui para o aumento do endividamento.
A projeção considera os gastos que ficam fora da meta fiscal, como despesas extraordinárias com subsídios aos combustíveis e alguns gastos em saúde, educação e defesa, também avaliados em R$ 76,98 bilhões.
O valor do abatimento é idêntico ao da previsão de déficit primário porque para cumprir a meta do arcabouço fiscal, o governo é obrigado a fazer um superávit de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB). Com a margem de tolerância de 0,25 ponto percentual, para cima ou para baixo, o resultado pode chegar a zero em 2026.
Sem as exclusões, o resultado primário projetado seria um déficit de R$ 89,31 bilhões. Com o abatimento dos gastos autorizados, o valor considerado para a verificação da meta fica em R$ 12,32 bilhões negativos, dentro da margem de tolerância.
Gastos com diesel
Os créditos extraordinários destinados a essas políticas não entram no limite de despesas do arcabouço fiscal, mas são contabilizados na meta de resultado primário. Por isso, a lei sancionada nessa terça-feira autorizou a exclusão de até R$ 10,5 bilhões desses gastos da meta de 2026.
No relatório do quinto bimestre, os créditos extraordinários cresceram R$ 32,8 bilhões, chegando a R$ 76,4 bilhões. Quase R$ 30 bilhões do aumento estão relacionados às medidas para combustíveis.
Receitas e despesas
Entre os principais fatores que contribuíram para a revisão estão:
• Petróleo: previsão de receitas passou de R$ 160,1 bilhões para R$ 174,7 bilhões;
• Dividendos das estatais: estimativa de arrecadação subiu para R$ 55,3 bilhões;
• Precatórios cancelados: devolução de valores pagos anteriormente pela União;
• Receitas administradas: redução nas estimativas de arrecadação de tributos ligados à atividade econômica.
A previsão de despesas totais aumentou R$ 26,7 bilhões, para R$ 2,694 trilhões. O principal fator foi a ampliação dos créditos extraordinários destinados às medidas de combustíveis.
Meta fiscal
A equipe econômica também informou que as novas regras do pacote fiscal, que permitem contingenciar gastos para buscar o centro da meta, ainda estão sob consulta jurídica e não foram consideradas na avaliação divulgada nesta terça-feira.
Bloqueio e contingenciamento
• Bloqueio: aplicado quando as despesas projetadas ultrapassam o limite de gastos do arcabouço fiscal. Nesse caso, o governo precisa reduzir despesas discricionárias para compensar o aumento de gastos obrigatórios.
• Contingenciamento: usado quando há risco de descumprimento da meta de resultado primário, geralmente por frustração na arrecadação. O instrumento limita temporariamente empenhos e pagamentos para adequar as despesas à previsão de receitas.
As duas medidas podem ser adotadas simultaneamente, caso o governo enfrente aumento de despesas obrigatórias e queda na arrecadação.
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