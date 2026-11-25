Segundo Moretti, as medidas aumentam o rol de gastos que podem ser congelados - Lula Marques / Agência Brasil

Segundo Moretti, as medidas aumentam o rol de gastos que podem ser congeladosLula Marques / Agência Brasil

Publicado 25/11/2026 18:38

O governo ganhará uma margem adicional de R$ 70 bilhões em despesas para congelar em 2027 após a aprovação do projeto de ajuste fiscal no Congresso Nacional, afirmou o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.

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O pacote foi sancionado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta semana. O governo discute ainda o envio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para controlar o crescimento de gastos obrigatórios, mas a medida ainda não foi definida.



Segundo Moretti, o que foi aprovado até o momento é suficiente para entregar as contas públicas com superávit em 2027, o primeiro ano de Lula 4.



"Nossa sensação é de entregar as contas em ordem", disse Moretti "Não está tudo feito, mas com instrumentos para que a gente siga nesse processo de consolidação fiscal."



A meta do Executivo é entregar um superávit de R$ 73,2 bilhões no ano que vem, com um piso de tolerância de R$ 36,6 bilhões, sem contar as despesas que ficam fora da conta.



Com a nova lei, em caso de contingenciamento - congelamento de gastos para cumprir a meta fiscal e entregar as contas no azul -, o limite de despesas do arcabouço fiscal vai diminuir de 2,5% para 2%.



Para chegar ao centro da meta fiscal, o governo poderá fazer um congelamento maior, incluindo gastos obrigatórios com "controle de fluxo", que hoje são imunes à contenção de verbas, na contenção e ganhando como "bônus" a autorização para limitar as compensações tributárias no mesmo valor.



As emendas parlamentares também entrarão na contenção, na mesma proporção das despesas controladas pelo Poder Executivo.



Segundo Moretti, as medidas aumentam a chamada "margem contingenciável" - ou seja, o rol de gastos que podem ser congelados.



Não entram nesse rol despesas rígidas como benefícios da Previdência Social, que são obrigatórios pela Constituição, mas serão incluídos gastos que até agora o Executivo não tinha margem para segurar, como o Seguro Defeso e o Proagro (Programa de Garantia da Atividade Agropecuária), segundo Moretti.



O pacote produz um efeito total de R$ 56 bilhões nas contas públicas no ano que vem, de acordo com o governo. O pacote foi sancionado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta semana. O governo discute ainda o envio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para controlar o crescimento de gastos obrigatórios, mas a medida ainda não foi definida.Segundo Moretti, o que foi aprovado até o momento é suficiente para entregar as contas públicas com superávit em 2027, o primeiro ano de Lula 4."Nossa sensação é de entregar as contas em ordem", disse Moretti "Não está tudo feito, mas com instrumentos para que a gente siga nesse processo de consolidação fiscal."A meta do Executivo é entregar um superávit de R$ 73,2 bilhões no ano que vem, com um piso de tolerância de R$ 36,6 bilhões, sem contar as despesas que ficam fora da conta.Com a nova lei, em caso de contingenciamento - congelamento de gastos para cumprir a meta fiscal e entregar as contas no azul -, o limite de despesas do arcabouço fiscal vai diminuir de 2,5% para 2%.Para chegar ao centro da meta fiscal, o governo poderá fazer um congelamento maior, incluindo gastos obrigatórios com "controle de fluxo", que hoje são imunes à contenção de verbas, na contenção e ganhando como "bônus" a autorização para limitar as compensações tributárias no mesmo valor.As emendas parlamentares também entrarão na contenção, na mesma proporção das despesas controladas pelo Poder Executivo.Segundo Moretti, as medidas aumentam a chamada "margem contingenciável" - ou seja, o rol de gastos que podem ser congelados.Não entram nesse rol despesas rígidas como benefícios da Previdência Social, que são obrigatórios pela Constituição, mas serão incluídos gastos que até agora o Executivo não tinha margem para segurar, como o Seguro Defeso e o Proagro (Programa de Garantia da Atividade Agropecuária), segundo Moretti.O pacote produz um efeito total de R$ 56 bilhões nas contas públicas no ano que vem, de acordo com o governo.

Bolsa Família

Bruno Moretti, disse nesta quarta-feira, 25, que a redução da projeção de despesas com o Bolsa Família no Relatório Bimestral, apesar do reajuste, é fruto da gestão do cadastro do programa, que segundo ele, o governo petista herdou "bastante bagunçado".



"É parte desse esforço de racionalização da despesa", disse Moretti. "No próprio Bolsa Família há uma certa margem de recursos que vamos usar no remanejamento para acomodar parte do reajuste, justamente porque estamos aplicando essas regras de controle de despesas no Bolsa", afirmou durante entrevista coletiva para detalhar o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas do quinto bimestre.



O déficit efetivo para 2026, que impacta a trajetória da dívida pública, subiu no Relatório Bimestral de novembro de R$ 80,9 bilhões para R$ 89,3 bilhões. O déficit para efeito da meta de resultado primário, com deduções, caiu de R$ 13,6 bilhões para R$ 12,3 bilhões, por sua vez.



As deduções da meta passaram de R$ 67,3 bilhões para R$ 77 bilhões, após a exclusão da subvenção ao diesel aprovada no Projeto de Lei Complementar nº 299/2026.

Pé-de-meia

O ministro ainda comentou que o programa Pé-de-Meia estará incluído nos remanejamentos do Orçamento 2027 e afirmou que a incorporação gradual dessa política pública ainda está sendo discutida com o Ministério da Educação (MEC).



"Para Saúde e Educação há pisos constitucionais, então uma parcela disso também vai ser acomodada com remanejamentos dentro do piso, mas nós estamos discutindo ainda com o MEC para fechar. Mas sim, haverá a incorporação dessas despesas", afirmou durante entrevista coletiva para detalhar o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas do quinto bimestre.



Moretti disse ainda que não existe base legal para o governo encaminhar o remanejamento do Orçamento com emendas parlamentares. "Nós não temos aqui nenhuma previsão de encaminhar para o Congresso o remanejamento para que se ampliem as emendas. Vamos discutir com o senador Eduardo Braga, com quem a gente tem um excelente diálogo, mas até aqui não", disse.

