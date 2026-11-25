Maioria das medidas para combater o endividamento entra em vigor a partir de julho de 2027Marcello Casal JrAgência Brasil
O pacote também busca tornar mais segura a contratação de crédito, reduzir o uso frequente do rotativo do cartão e melhorar a identificação de clientes com elevado comprometimento da renda.
No fim de outubro, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, tinha anunciado que o órgão estudava medidas para conter o número de superendividados, que cresceu 75% em cinco anos. Nesta quinta-feira (26), o BC concederá uma entrevista coletiva para explicar as medidas.
A maior parte das medidas entrará em vigor em 1º de julho de 2027. A exceção são as regras sobre negociação de direitos creditórios, previstas para 1º de novembro de 2027. As consultas públicas e a tomada de subsídios ficarão abertas por 90 dias.
Contratação mais segura
As ofertas poderão continuar sendo feitas por telefone e aplicativos de mensagens, mas a formalização deverá ocorrer nos canais autorizados. Os bancos também terão de confirmar a identidade do cliente e registrar sua concordância com a operação.
Proteção a inadimplentes
Nesses casos, as instituições não poderão ampliar a exposição ao risco por meio de novos empréstimos sem garantia.
Continuarão permitidos:
- Crédito com garantias reais suficientes;
A medida busca evitar o acúmulo de dívidas em uma das modalidades de crédito mais caras do mercado.
Os clientes deverão ser avisados previamente, e os critérios de redução precisarão constar no contrato. As restrições terminarão quando o consumidor pagar integralmente seis faturas consecutivas ou quitar toda a dívida do rotativo.
A análise deverá considerar os cartões e as dívidas do cliente em todo o sistema financeiro.
Venda de dívidas
A venda da dívida não poderá reduzir os direitos do cliente. A instituição que concedeu originalmente o crédito continuará responsável pelo atendimento e, em última instância, pela prestação de informações sobre:
- Saldo devedor e pagamentos realizados;
Controle e transparência
Outra proposta, que será submetida à consulta pública, prevê a padronização do Comprometimento Financeiro Individual (CFI). O indicador mede quanto da capacidade mensal de pagamento de uma pessoa está comprometido com dívidas e outras obrigações financeiras.
A iniciativa busca uniformizar os cálculos entre instituições e facilitar a identificação de consumidores em situação de vulnerabilidade.
Também será discutida a ampliação da transparência, com divulgação de informações sobre critérios de gerenciamento de riscos e distribuição das operações de crédito conforme o comprometimento financeiro dos clientes.
Regras para investimentos
Essas instituições deverão conhecer os ativos que dão origem aos créditos como se estivessem registrados em seus próprios balanços.
Quem não cumprir os requisitos ficará sujeito a exigências de capital mais rigorosas, que poderão incluir a dedução do valor do ativo do capital regulatório.
Quando entram em vigor?
- 1º de julho de 2027: início da vigência da maior parte das medidas;
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