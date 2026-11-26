Cinco dos nove grupos de produtos e serviços tiveram alta em novembro, com destaque para alimentação e bebidas - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Cinco dos nove grupos de produtos e serviços tiveram alta em novembro, com destaque para alimentação e bebidasRafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 26/11/2026 10:07 | Atualizado 26/11/2026 10:07

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) , que mede a prévia da inflação oficial, desacelerou e teve alta de 0,22% em novembro, queda de 0,10 ponto percentual em relação a outubro, quando fechou em 0,32%. O dado foi divulgado nesta quinta-feira (26) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado vem, principalmente, das influências dos grupos alimentação e bebidas, com alta de 1,51% e impacto de 0,33 p.p. no índice geral; e transportes, que recuou -0,71% e exerceu influência de -0,14 pontos percentuais.



O IPCA-15 acumula alta de 4,38% no ano e, em 12 meses, de 4,64%, acima dos 4,62% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em novembro de 2025, o IPCA-15 foi de 0,20%.



Segundo o IBGE, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, cinco tiveram alta em novembro, com destaque para o grupo Alimentação e Bebidas (1,51%).



A alimentação no domicílio (2,02%) acelerou em relação ao mês anterior (1,01%). Contribuíram para esse resultado os aumentos do tomate (38,92%), da cebola (17,43%), das carnes (3,65%) e do arroz (3,38%). Por outro lado, destacaram-se os recuos da batata inglesa (-2,33%) e do leite longa vida (-1,84%).

IPCA-15 x IPCA

O IPCA-15 tem basicamente a mesma metodologia do IPCA, a chamada inflação oficial, que serve de base para a política de meta de inflação do governo: 3% no acumulado em 12 meses, com margem de tolerância de 1,5 p.p. para mais ou para menos.



A diferença está no período de coleta de preços e na abrangência geográfica. Na prévia, a pesquisa é feita e divulgada antes mesmo de acabar o mês de referência. Em relação à divulgação atual, o período de coleta foi de 15 de outubro a 16 de novembro.



Os dois índices levam em consideração uma cesta de produtos e serviços para famílias com rendimentos entre um e 40 salários mínimos. Atualmente o valor do mínimo é R$ 1.621.



O IPCA-15 coleta preços de 367 produtos e serviços (10 a menos que o IPCA) em 11 localidades do país (as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e Goiânia.); e o IPCA, 16 localidades (inclui Vitória, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju).



O IPCA cheio de outubro será divulgado em 12 de novembro. O boletim Focus da última segunda-feira (19), sondagem do Banco Central (BC) com instituições do mercado financeiro, sinaliza que o mercado espera que a inflação de outubro fique em 0,32%.