Alckmin participou da cerimônia de entrega do primeiro avião da Embraer da Latam - Reprodução / Instagram

Alckmin participou da cerimônia de entrega do primeiro avião da Embraer da LatamReprodução / Instagram

Publicado 26/11/2026 12:54

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira (26) que a ameaça dos Estados Unidos de aplicar tarifas contra o setor aéreo brasileiro é uma medida "descabida" e não vai ao encontro da prática internacional de firmar tratados para não taxar a aviação, a fim de não desestimular o setor, que lida com altos custos operacionais.





"Não há no mundo tarifa para o setor aeronáutico. Isso é uma coisa totalmente descabida e vamos trabalhar para reverter. Não há no mundo tradição de fazer isso com um setor tão estratégico quanto o setor aéreo", disse o vice-presidente a jornalistas, depois de participar da cerimônia de recebimento da primeira aeronave da Embraer na frota da Latam no Brasil.



O governo dos EUA, por meio do Escritório do Representante Comercial (USTR, na sigla em inglês), propôs nesta quarta-feira (25), uma tarifa de 10% sobre as aeronaves prontas importadas do Brasil, o que encerra a isenção que protegia o setor. LEIA MAIS: IPCA-15: prévia da inflação desacelera e sobe 0,22% em novembro "Não há no mundo tarifa para o setor aeronáutico. Isso é uma coisa totalmente descabida e vamos trabalhar para reverter. Não há no mundo tradição de fazer isso com um setor tão estratégico quanto o setor aéreo", disse o vice-presidente a jornalistas, depois de participar da cerimônia de recebimento da primeira aeronave da Embraer na frota da Latam no Brasil.O governo dos EUA, por meio do Escritório do Representante Comercial (USTR, na sigla em inglês), propôs nesta quarta-feira (25), uma tarifa de 10% sobre as aeronaves prontas importadas do Brasil, o que encerra a isenção que protegia o setor.

Na quarta, as ações da Embraer caíram 4%. Neste mês, porém, acumulam alta de 16,81%, e neste ano, de 17,05%. Atualmente, os produtos da Embraer exportados para os EUA não pagam tarifa. Em nota, a empresa disse que continua defendendo "firmemente" a manutenção do regime de tarifa zero.



A companhia também lembrou que investe nos EUA há mais de 45 anos e tem no país instalações industriais, US$ 3,5 bilhões em ativos e mais de 2,5 mil funcionários. De acordo com a Embraer, esses investimentos trazem benefícios econômicos para os dois países, entre eles um superávit comercial de US$ 8 bilhões para a economia americana nos próximos cinco anos.

Latam realiza primeiro voo oficial com E195-E2, da Embraer

A Latam realizou na manhã desta quinta-feira o primeiro voo oficial com um avião da Embraer, com saída de Guarulhos (SP) e destino a Brasília. Essa é a estreia dos jatos E195-E2 na frota nacional da companhia. O Grupo Latam anunciou a aquisição firme de 24 aeronaves E195-E2 da Embraer, em investimento estimado em US$ 2,1 bilhões a preços de tabela, em setembro de 2025. Desses, cinco aviões foram recebidos até então.



Na cerimônia de recebimento do voo, na Base Aérea de Brasília, estiveram presentes, além de Alckmin, o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, e o Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Do Poder Executivo, também compareceu o Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, Daniel Longo.



Compareceram também o diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, Tiago Faierstein, e o diretor Rui Chagas, bem como o presidente da Associação dos Aeroportos do Brasil (ABR), Fábio Rogério, e da Associação Brasileira as Empresas Aéreas (Abear), Juliano Noman.



A operação comercial com o novo modelo está prevista para começar em 30 de novembro. Na primeira fase, a Latam pretende incorporar até 14 aeronaves entre novembro deste ano e março de 2027. Os aviões serão utilizados em 42 rotas, incluindo oito novas ligações.



Entre os novos destinos estão Cabo Frio (RJ), Ji-Paraná (RO), Macaé (RJ) e Rondonópolis (MT), que passarão a contar com bases da companhia. A Latam também prevê ampliar frequências em mercados já atendidos. Para 2027, a empresa estuda até 18 destinos adicionais para uma segunda fase de expansão.



Os E195-E2 terão capacidade para 136 passageiros, distribuídos em configuração de cabine 2-2, sem assento do meio. As aeronaves contarão com as classes Economy e Premium Economy. Segundo a companhia, o modelo permitirá atender mercados de demanda intermediária, ampliando a capilaridade da malha doméstica.