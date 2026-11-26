Alckmin participou da cerimônia de entrega do primeiro avião da Embraer da LatamReprodução / Instagram
"Não há no mundo tarifa para o setor aeronáutico. Isso é uma coisa totalmente descabida e vamos trabalhar para reverter. Não há no mundo tradição de fazer isso com um setor tão estratégico quanto o setor aéreo", disse o vice-presidente a jornalistas, depois de participar da cerimônia de recebimento da primeira aeronave da Embraer na frota da Latam no Brasil.
O governo dos EUA, por meio do Escritório do Representante Comercial (USTR, na sigla em inglês), propôs nesta quarta-feira (25), uma tarifa de 10% sobre as aeronaves prontas importadas do Brasil, o que encerra a isenção que protegia o setor.
A companhia também lembrou que investe nos EUA há mais de 45 anos e tem no país instalações industriais, US$ 3,5 bilhões em ativos e mais de 2,5 mil funcionários. De acordo com a Embraer, esses investimentos trazem benefícios econômicos para os dois países, entre eles um superávit comercial de US$ 8 bilhões para a economia americana nos próximos cinco anos.
Latam realiza primeiro voo oficial com E195-E2, da Embraer
Na cerimônia de recebimento do voo, na Base Aérea de Brasília, estiveram presentes, além de Alckmin, o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, e o Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Do Poder Executivo, também compareceu o Secretário Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, Daniel Longo.
Compareceram também o diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, Tiago Faierstein, e o diretor Rui Chagas, bem como o presidente da Associação dos Aeroportos do Brasil (ABR), Fábio Rogério, e da Associação Brasileira as Empresas Aéreas (Abear), Juliano Noman.
A operação comercial com o novo modelo está prevista para começar em 30 de novembro. Na primeira fase, a Latam pretende incorporar até 14 aeronaves entre novembro deste ano e março de 2027. Os aviões serão utilizados em 42 rotas, incluindo oito novas ligações.
Entre os novos destinos estão Cabo Frio (RJ), Ji-Paraná (RO), Macaé (RJ) e Rondonópolis (MT), que passarão a contar com bases da companhia. A Latam também prevê ampliar frequências em mercados já atendidos. Para 2027, a empresa estuda até 18 destinos adicionais para uma segunda fase de expansão.
Os E195-E2 terão capacidade para 136 passageiros, distribuídos em configuração de cabine 2-2, sem assento do meio. As aeronaves contarão com as classes Economy e Premium Economy. Segundo a companhia, o modelo permitirá atender mercados de demanda intermediária, ampliando a capilaridade da malha doméstica.
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