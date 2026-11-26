Primeira parcela do 13° corresponde, em geral, a 50% do total do benefício, sem descontosRafa Neddermeyer / Agência Brasil
O alerta ganha força diante dos dados da Pesquisa de Mensalidade e Rematrícula 2026/2027, realizada pela Meira Fernandes. O levantamento aponta que 80,67% das instituições consultadas pretendem reajustar as mensalidades entre 7% e 11% no próximo ano. Mais da metade delas, 53,04%, concentra a previsão de aumento entre 8% e 10%.
A pesquisa também identificou crescimento nos atrasos dos pagamentos. Em 2026, 46,96% das escolas registraram inadimplência de 4% ou mais no primeiro semestre. No ano anterior, o percentual era de 41%. A alta interrompe uma sequência de três anos de queda nesse indicador.
O cenário também aparece nas projeções para a virada do ano. Segundo o levantamento, 42,23% das instituições estimam começar 2027 com inadimplência de 4% ou mais. Na pesquisa anterior, que avaliou a passagem de 2025 para 2026, eram 34,78%.
A pesquisa ouviu 1,5 mil escolas particulares de oito estados brasileiros, responsáveis por 119.773 alunos matriculados. Entre as instituições consultadas, 98,9% afirmaram que pretendem reajustar os valores das mensalidades no próximo ano.
Pressão sobre os custos
Quando questionadas sobre o principal fator de pressão financeira nos últimos anos, 35,91% apontaram a inclusão escolar. Outros 28,18% destacaram os gastos com mão de obra e rotatividade de funcionários, enquanto 16,57% mencionaram a contratação de profissionais especializados.
Para Husseine Fernandes, sócio-diretor da Meira Fernandes, a regularização dos pagamentos é importante porque as despesas das instituições continuam mesmo quando parte das mensalidades não é recebida.
“O atraso não reduz a obrigação da escola. O salário precisa ser pago integralmente, os encargos têm vencimentos, os fornecedores não esperam e o aluno precisa encontrar toda a estrutura funcionando. A instituição assume compromissos sobre 100% do orçamento, mesmo quando uma parcela importante das mensalidades ainda não entrou”, afirma.
Nesse contexto, o recebimento do 13º salário pode abrir espaço para que responsáveis e instituições negociem débitos e estabeleçam condições de pagamento compatíveis com a renda familiar. A organização antecipada também pode ajudar a evitar que dívidas acumuladas em 2026 se somem aos valores reajustados e às despesas do início do próximo ano letivo.
A pesquisa foi realizada entre 11 de junho e 3 de agosto de 2026, com participação de escolas do Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Roraima, Santa Catarina e São Paulo.
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