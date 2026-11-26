Primeira parcela do 13° corresponde, em geral, a 50% do total do benefício, sem descontos - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Primeira parcela do 13° corresponde, em geral, a 50% do total do benefício, sem descontosRafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 26/11/2026 16:29

Com a proximidade do pagamento do 13º salário e a chegada das festas de fim de ano, as famílias precisam dividir a atenção entre as compras de Natal e as despesas previstas para o início de 2027. Para quem tem filhos em escolas particulares, reservar parte do dinheiro extra para negociar mensalidades atrasadas ou se preparar para os próximos pagamentos pode ajudar a evitar um aperto no orçamento nos primeiros meses do ano.





O alerta ganha força diante dos dados da Pesquisa de Mensalidade e Rematrícula 2026/2027, realizada pela Meira Fernandes. O levantamento aponta que 80,67% das instituições consultadas pretendem reajustar as mensalidades entre 7% e 11% no próximo ano. Mais da metade delas, 53,04%, concentra a previsão de aumento entre 8% e 10%.



A pesquisa também identificou crescimento nos atrasos dos pagamentos. Em 2026, 46,96% das escolas registraram inadimplência de 4% ou mais no primeiro semestre. No ano anterior, o percentual era de 41%. A alta interrompe uma sequência de três anos de queda nesse indicador.



O cenário também aparece nas projeções para a virada do ano. Segundo o levantamento, 42,23% das instituições estimam começar 2027 com inadimplência de 4% ou mais. Na pesquisa anterior, que avaliou a passagem de 2025 para 2026, eram 34,78%.



A pesquisa ouviu 1,5 mil escolas particulares de oito estados brasileiros, responsáveis por 119.773 alunos matriculados. Entre as instituições consultadas, 98,9% afirmaram que pretendem reajustar os valores das mensalidades no próximo ano.



LEIA MAIS: Turismo estrangeiro movimentou R$ 53 bi na economia brasileira em 2026 O alerta ganha força diante dos dados da Pesquisa de Mensalidade e Rematrícula 2026/2027, realizada pela Meira Fernandes. O levantamento aponta que 80,67% das instituições consultadas pretendem reajustar as mensalidades entre 7% e 11% no próximo ano. Mais da metade delas, 53,04%, concentra a previsão de aumento entre 8% e 10%.A pesquisa também identificou crescimento nos atrasos dos pagamentos. Em 2026, 46,96% das escolas registraram inadimplência de 4% ou mais no primeiro semestre. No ano anterior, o percentual era de 41%. A alta interrompe uma sequência de três anos de queda nesse indicador.O cenário também aparece nas projeções para a virada do ano. Segundo o levantamento, 42,23% das instituições estimam começar 2027 com inadimplência de 4% ou mais. Na pesquisa anterior, que avaliou a passagem de 2025 para 2026, eram 34,78%.A pesquisa ouviu 1,5 mil escolas particulares de oito estados brasileiros, responsáveis por 119.773 alunos matriculados. Entre as instituições consultadas, 98,9% afirmaram que pretendem reajustar os valores das mensalidades no próximo ano.

Pressão sobre os custos

Além dos atrasos nos pagamentos, as escolas apontam despesas que pressionam o orçamento. A inclusão escolar aparece como um dos principais fatores. De acordo com a pesquisa, 90,06% das instituições precisaram ampliar investimentos nessa área nos últimos 24 meses. Quase nove em cada dez afirmam que as mensalidades não cobrem integralmente esses custos.



Quando questionadas sobre o principal fator de pressão financeira nos últimos anos, 35,91% apontaram a inclusão escolar. Outros 28,18% destacaram os gastos com mão de obra e rotatividade de funcionários, enquanto 16,57% mencionaram a contratação de profissionais especializados.



Para Husseine Fernandes, sócio-diretor da Meira Fernandes, a regularização dos pagamentos é importante porque as despesas das instituições continuam mesmo quando parte das mensalidades não é recebida.



“O atraso não reduz a obrigação da escola. O salário precisa ser pago integralmente, os encargos têm vencimentos, os fornecedores não esperam e o aluno precisa encontrar toda a estrutura funcionando. A instituição assume compromissos sobre 100% do orçamento, mesmo quando uma parcela importante das mensalidades ainda não entrou”, afirma.



Nesse contexto, o recebimento do 13º salário pode abrir espaço para que responsáveis e instituições negociem débitos e estabeleçam condições de pagamento compatíveis com a renda familiar. A organização antecipada também pode ajudar a evitar que dívidas acumuladas em 2026 se somem aos valores reajustados e às despesas do início do próximo ano letivo.



A pesquisa foi realizada entre 11 de junho e 3 de agosto de 2026, com participação de escolas do Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Roraima, Santa Catarina e São Paulo.