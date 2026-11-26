A renovação do subsídio do diesel busca conter os efeitos da alta internacional do petróleo Agência Brasil/Arquivo
A renovação busca conter os efeitos da alta internacional do petróleo sobre os combustíveis no mercado brasileiro, evitando reajustes bruscos nas bombas e reduzindo a pressão sobre consumidores e setores dependentes do transporte rodoviário.
Em entrevista coletiva na quarta-feira (25), o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, informou que a extensão do benefício deve custar entre R$ 8 bilhões e R$ 10,5 bilhões. O valor não está incluído nos aproximadamente R$ 75 bilhões já contabilizados em medidas de contenção dos preços dos combustíveis em 2026.
Impacto nas contas públicas
Do impacto já registrado, entre R$ 64 bilhões e R$ 65 bilhões correspondem a subvenções aos combustíveis. Outros aproximadamente R$ 10 bilhões são resultado da perda de arrecadação com desonerações tributárias.
Moretti afirmou que os gastos efetivos têm ficado abaixo da estimativa máxima.
"O custo era estimado em R$ 10,5 bilhões, mas a gente tem verificado na execução que esses valores giram um pouco abaixo", disse o ministro, ao explicar que os desembolsos têm variado entre R$ 8 bilhões e R$ 10,5 bilhões.
A equipe econômica pretende reduzir gradualmente os incentivos quando os preços internacionais do petróleo recuarem. No momento, a prioridade é garantir o abastecimento e evitar aumentos expressivos nos combustíveis.
Alívio no orçamento
A mudança contribuiu para reduzir o contingenciamento de despesas de R$ 13,6 bilhões para R$ 12,3 bilhões. Com o desbloqueio de R$ 2,1 bilhões, o governo anunciou a liberação de aproximadamente R$ 3,4 bilhões do Orçamento.
O Executivo também espera compensar parte dos gastos com receitas extraordinárias relacionadas à valorização do petróleo, como royalties, tributos do setor e o Imposto de Exportação.
Moretti afirmou, porém, que parte desses recursos só deverá entrar nos cofres públicos em 2027, devido ao calendário de pagamento dos tributos.
Efeito sobre a inflação
O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, afirmou que, sem os incentivos, a inflação ao consumidor poderia ser pelo menos um ponto percentual maior.
"Certamente, a gente teria diesel acima de R$ 10, gasolina acima de R$ 10. Um cenário bem difícil do ponto de vista social e de cadeias logísticas", declarou Ceron na mesma entrevista coletiva na quarta-feira.
Outros benefícios
As medidas em vigor incluem:
- Redução de R$ 0,89 por litro nos tributos federais sobre a gasolina;
A retirada gradual dos incentivos será um dos desafios fiscais de 2027. A manutenção das subvenções pressiona as contas públicas, enquanto a redução dos benefícios pode elevar os preços dos combustíveis, encarecer o transporte e aumentar a pressão inflacionária.
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