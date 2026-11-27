No trimestre anterior, encerrado em julho deste ano, a taxa de desemprego havia ficado em 5,3%Marcelo Camargo / Agência Brasil
No trimestre anterior, encerrado em julho deste ano, a taxa havia ficado em 5,3%. No trimestre encerrado em outubro do ano passado, a taxa havia sido de 5,4%.
A população desocupada caiu para 5,6 milhões de pessoas no trimestre encerrado em outubro deste ano, uma queda de 4,3% (menos 252 mil pessoas) na comparação trimestral (ou seja, com o trimestre encerrado em julho) e de 5,8% (menos 344 mil pessoas) na comparação anual (com o trimestre terminado em outubro de 2025).
O contingente de pessoas ocupadas atingiu 103,7 milhões de pessoas, o maior patamar da série histórica, iniciada em 2012. Isso é estatisticamente estável em relação ao trimestre anterior e 1,1% (mais 1,1 milhão de pessoas) superior ao mesmo trimestre do ano passado.
Os empregados no setor privado com carteira assinada (sem considerar trabalhadores domésticos) somaram 39,4 milhões, os empregados sem carteira no setor privado, 13,7 milhões, os trabalhadores por conta própria, 26,1 milhões e os domésticos, 5,5 milhões. Todos ficaram estáveis no trimestre e no ano.
Os empregadores somaram 4,5 milhões de pessoas, estabilidade em comparação ao trimestre anterior e um aumento de 6,5% em relação ao mesmo período do ano passado.
Rendimento real do trabalhador
A massa de rendimento real habitual (R$ 390,3 bilhões) apresentou altas de 1,4% na comparação trimestral (mais R$ 5,5 bilhões) e 4,6% na comparação anual (mais R$ 17,2 bilhões).
Subutilização
Isso significa um recuo de 2,4% ante o trimestre anterior e de 8% na comparação anual. A taxa de subutilização (12,7%) teve queda de 0,3 ponto percentual ante o trimestre anterior (13%) e de 1,1 ponto percentual no ano (13,9%).
Os desalentados, ou seja, aqueles que desistiram de procurar trabalho, chegaram a 2,4 milhões de pessoas, apresentando estabilidade no trimestre e queda de 8,9% no ano (2,6 milhões de pessoas).
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