Segundo o Tesouro, este foi o maior superávit já registrado para um mês de outubro desde 1997 - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Segundo o Tesouro, este foi o maior superávit já registrado para um mês de outubro desde 1997Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 27/11/2026 15:05 | Atualizado 27/11/2026 15:43

As contas do Governo Central registraram superávit primário de R$ 52,3 bilhões em outubro, informou hoje (27) o Tesouro Nacional. O resultado ficou acima das estimativas do mercado, projetadas em R$ 43,4 bilhões para o mês segundo o Prisma Fiscal – levantamento do Ministério da Fazenda com estimativas do mercado para as contas públicas.

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Em relação a outubro do ano passado, quando o saldo positivo foi de R$ 36,6 bilhões, houve crescimento real de 36,4%, já descontada a inflação. O resultado reúne as contas do Governo Central, formado por Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central.



Segundo o Tesouro, este foi o maior superávit já registrado para um mês de outubro desde o início da série histórica, em 1997. Em valores corrigidos pela inflação, o resultado foi o segundo melhor para o mês, atrás apenas do registrado em outubro de 2016.



Naquele ano, as contas públicas foram impulsionadas por uma arrecadação extraordinária obtida com o programa de regularização de recursos mantidos por brasileiros no exterior, conhecido como repatriação.



“Comparado a outubro de 2025, o resultado primário refletiu o crescimento real de 5,6% da receita líquida (+R$ 13,5 bilhões), combinado com a redução de 0,2% da despesa total (R$ 494,6 milhões)”, detalhou o Tesouro Nacional.

Em relação a outubro do ano passado, quando o saldo positivo foi de R$ 36,6 bilhões, houve crescimento real de 36,4%, já descontada a inflação. O resultado reúne as contas do Governo Central, formado por Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central.Segundo o Tesouro, este foi o maior superávit já registrado para um mês de outubro desde o início da série histórica, em 1997. Em valores corrigidos pela inflação, o resultado foi o segundo melhor para o mês, atrás apenas do registrado em outubro de 2016.Naquele ano, as contas públicas foram impulsionadas por uma arrecadação extraordinária obtida com o programa de regularização de recursos mantidos por brasileiros no exterior, conhecido como repatriação.“Comparado a outubro de 2025, o resultado primário refletiu o crescimento real de 5,6% da receita líquida (+R$ 13,5 bilhões), combinado com a redução de 0,2% da despesa total (R$ 494,6 milhões)”, detalhou o Tesouro Nacional.

Petróleo impulsionou arrecadação



O principal fator para o resultado de outubro foi o aumento das receitas federais. A arrecadação cresceu 5,6% acima da inflação na comparação com o mesmo mês do ano passado.



Entre os destaques estão as receitas ligadas à exploração de recursos naturais, que cresceram 42,4% acima da inflação. Segundo o Tesouro, o avanço foi puxado principalmente pelas receitas de petróleo e gás natural. Também contribuíram o crescimento da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).



As despesas totais ficaram praticamente estáveis. Segundo o Tesouro, isso ocorreu apesar do aumento dos gastos com benefícios previdenciários e programas sociais.



Despesas recuam



Um dos fatores que ajudaram a conter as despesas foi a redução dos gastos discricionários, categoria que inclui investimentos e despesas administrativas. Esses gastos caíram 30,8% em relação a outubro de 2025.



Nos dez primeiros meses de 2026, o Governo Central acumula déficit de R$ 37,9 bilhões. No mesmo período do ano passado, o resultado negativo havia sido de R$ 63,7 bilhões.



De acordo com o Tesouro, a melhora ocorreu porque as receitas cresceram mais do que as despesas ao longo do ano.



Nos 12 meses encerrados em outubro, o déficit acumulado correspondeu a 0,27% do Produto Interno Bruto (PIB), indicador que mede a riqueza gerada pela economia brasileira.