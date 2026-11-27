A ferramenta reúne 11 medidas relacionadas à reforma tributária e ao pacote Prospera MEIJoédson Alves / Agência Brasil
O Radar das Mudanças para Pequenos Negócios reúne 11 medidas relacionadas à reforma tributária e ao pacote Prospera MEI, com informações sobre quem será afetado, quando as alterações devem entrar em vigor e quais já têm previsão legal.
Desenvolvida pela Barkus, empresa de tecnologia educacional voltada à educação e à inclusão financeira, a ferramenta permite filtrar as informações de acordo com o enquadramento do negócio. As informações estão divididas nas seguintes categorias:
- nanoempreendedor;
- MEI;
- microempresa ou empresa de pequeno porte.
Limite do MEI
O cálculo considera a receita bruta do negócio, sem descontar despesas, como aluguel, compra de mercadorias ou pagamento de fornecedores.
A alteração pode impactar microempreendedores que atualmente se aproximam do limite de faturamento e precisam acompanhar as regras para permanecer no enquadramento.
Perdão de dívidas
Dívidas que já estejam parceladas também podem ser incluídas, conforme as condições previstas. A medida não abrange débitos estaduais e municipais, como Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre Serviços (ISS), nem prevê a devolução de valores já pagos.
Antes de tomar decisões sobre a regularização, o empreendedor deve verificar se o débito se enquadra nas condições estabelecidas.
Benefício de até R$ 5 mil
O programa ainda está em fase de estruturação e depende da divulgação dos critérios e dos procedimentos para concessão dos recursos.
A formalização como MEI ou a existência de um Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), por si só, não garante o recebimento do benefício. Os interessados devem acompanhar a publicação das regras oficiais antes de contar com o recurso.
Nova categoria
O enquadramento contempla pessoas físicas que exerçam atividades econômicas e atendam aos requisitos estabelecidos na legislação, mas não estejam formalizadas como MEI.
A categoria pode ser relevante para trabalhadores por conta própria que precisam entender como as novas regras tributárias se aplicam à atividade que exercem.
Mudanças nos impostos
Uma das possibilidades é optar pelo recolhimento desses impostos pelo regime regular, em vez de mantê-los na guia única do Simples Nacional.
A escolha pode permitir o aproveitamento de créditos tributários, mas exige avaliar os custos e as características de cada negócio. Por isso, a decisão deve considerar o perfil da empresa e, quando necessário, orientação contábil.
Como consultar
A consulta permite identificar as medidas relacionadas a cada categoria de empreendimento e verificar o estágio de implementação das iniciativas. A ferramenta também diferencia mudanças com previsão legal de anúncios que ainda dependem de regulamentação.
A plataforma foi criada para organizar informações divulgadas em diferentes momentos e facilitar a identificação das medidas que podem afetar cada empreendedor.
O que é a Barkus?
A atuação ocorre em parceria com empresas, governos e outras organizações.
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