Programa vai apoiar negócios que causem impacto social no Rio

O Sebrae Rio e a Oi Futuro estão com inscrições abertas para programa de capacitação para empreendedores de impacto social. A proposta é contribuir para o desenvolvimento de negócios que tenham capacidade de provocar transformações positivas na sociedade ou no meio ambiente. Podem se inscrever pequenas empresas ou startups que usam a tecnologia para promover inclusão social, diversidade ou sustentabilidade. As inscrições vão até dia 24, pelo site oifuturo.org.br/editais.

O programa de aceleração terá seis meses de duração. Os projetos selecionados terão apoio técnico com workshops, consultorias customizadas e mentorias individualizadas. Os pré-requisitos para participar do processo seletivo são: estar formalmente legalizado e inscrito no CNPJ, estar baseado ou produzir impacto no estado do Rio e já ter testado o produto ou serviço e gerado receita, mesmo que pequena.

As atividades serão desenvolvidas no Lab Oi Futuro, que fica na Rua Dois de Dezembro 107, no Flamengo. O Sebrae Rio e a Oi Futuro vão arcar com 95% dos custos do ciclo de aceleração, cabendo aos selecionados um contrapartida de cinco parcelas de R$ 120. As instituições vão oferecer três bolsas integrais de acordo com análise do perfil socioeconômico dos candidatos.

No fim do programa, as três empresas mais bem avaliadas receberão prêmios de R$ 25 mil (1º lugar), R$ 15 mil (2º lugar) e R$ 10 mil (3º lugar).