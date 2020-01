Asserj lança cursos para formação no segmento de supermercados

A Associação de Supermercados do Rio (Asserj) lançou o Instituto de Desenvolvimento e Inovação (Ideia) para capacitar os profissionais do setor. As aulas são gratuitas para quem atua nas redes associadas. Dentre os temas dos cursos, destaque para as inovações tecnológicos que estão transformando as relações de consumo. As inscrições devem ser feitas no site www.asserj.com.br/ideia.

Os cursos são voltados preferencialmente para profissionais que atuam em cargos de liderança. Segundo Keila Prates, superintendente da Asserj, capacitar esse público-alvo é estratégico para que o segmento possa se adaptar às novas demandas do mercado.

"O varejo é um segmento que tem passado por grandes e rápidas transformações na forma de comprar. E, para acompanhar esse ritmo crescente, os profissionais não podem parar de investir em conhecimento. Nossa missão é contribuir com esse processo. As aulas terão atividades teóricas e práticas, com noções para aplicação imediata na loja", diz Keila.

Haverá aulas também para a base operacional dos supermercados, em cursos como Noções Básicas de Higiene na Manipulação de Alimentos, Prevenção de Perdas e Operação e Fiscalização de Frente de Loja, entre outros. "Nosso objetivo ao investir em educação é construir um segmento ainda mais forte e eficiente em 2020", acrescenta Fábio Queiróz, presidente da Asserj.

O primeiro curso será realizado no dia 21, das 13h às 18h. Com o tema 'Escola de Líderes: Gestor 4.0', a aula vai abordar formas de integração entre loja física e online. Os outros cursos previstos para o mês de janeiro são: 'Prevenção de perdas: fechando a torneira' (Dia 22), 'Noções básicas de higiene na manipulação de alimentos' (Dia 28) e 'Excelência em compras' (Dia 30).

NO INTERIOR E A DISTÂNCIA

As aulas do Ideia vão acontecer na sede da Asserj (Av. das Américas 2.480, Barra da Tijuca) e durante caravanas itinerantes que vão percorrer cidades do interior do estado. Uma vez por mês, uma região diferente será contemplada. Já no segundo semestre, a Asserj vai lançar uma plataforma de ensino a distância (EAD), que irá oferecer conteúdo digital e aulas pela internet.