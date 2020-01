Início do ano concentra procura por abertura de empresas

As resoluções para o ano novo passam não apenas pelo lado pessoal, mas atingem também os objetivos profissionais. É o que reflete a maior procura por informações sobre abertura de empresas nos primeiros meses do ano. A estimativa é do Sebrae, que disponibiliza na internet orientações sobre 350 ideias de negócios para quem pretende tirar a empresa do papel (veja detalhes no quadro ao lado).

"Percebemos que há um aumento na busca por informações sobre planejamento estratégico e acesso a crédito. Informar-se é o primeiro passo para abrir uma empresa com segurança e minimizar riscos no percurso", diz Eduardo Magalhães, coordenador de atendimento do Sebrae nas regiões Centro, Zona Sul e Grande Tijuca.

Foi o que fez Nathaly Ferreira, que está prestes a abrir as portas do bar e restaurante Talyca, no Recreio dos Bandeirantes. A ideia inicial era abrir uma cafeteria. Porém, após pesquisar sobre o setor, Nathaly decidiu mudar o foco do investimento. "Percebi que ela não me daria o retorno financeiro esperado. Seria viver de sonho. Optei pelo bar e restaurante com o conceito de uniproduto, um produto específico que se desdobra nos outros itens do cardápio", diz.

Segundo Magalhães, os últimos meses de atendimento mostram uma tendência por investimentos em canais digitais de venda. É nesse segmento que o personal trainer Fernando Nascimento aposta. Proprietário da academia Pipow Fitness, em Olaria, ele acaba de lançar um aplicativo com videoaulas para quem tem dificuldades de se deslocar até a academia.

"Deixo de ficar restrito ao meu bairro e passo a atender pessoas em qualquer lugar. No app, ofereço atendimento personalizado, com vídeos específicos para atender as necessidades de cada pessoa. Está indo bem. Só preciso melhorar na divulgação", diz.

