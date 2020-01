De 5 a 7 de fevereiro, a Ação Social da Sociedade de Beneficência Humboldt (SBH), mantenedora do Colégio Cruzeiro e do Retiro Humboldt, abre inscrições para o Projeto Ambiente de Transformação, que promove, gratuitamente, a alfabetização de jovens e adultos.

As aulas ocorrerão na Unidade Jacarepaguá do Colégio Cruzeiro, de segunda a sexta-feira, das 19h às 21h. O programa inclui as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, entre outras.