Jornalista vai ministrar workshop gratuito para mulheres empreendedoras

Rio - No próximo sábado (01/02), a jornalista Monique Dutra, sócia proprietária da Madá Comunicação, vai ministrar o workshop 'Como você se comunica?', voltado para mulheres empreendedoras. O objetivo do evento é ajudar este público a se comunicar melhor, além de alavancar os negócios. A participação é gratuita, porém, há limitação de vagas.

Segundo Monique, durante a palestra serão realizadas atividades para que as participantes interajam e se conectem. "A comunicação bem feita aproxima e cria conexão. São essas conexões que fazem que as pessoas se aproximem, se identifiquem e consumam produtos e serviços. Essa é a proposta do workshop. Mostrar como a comunicação, o marketing de conteúdo e storyteling, podem contribuir para os negócios das empresas", diz a palestrante.

O encontro acontece de 10h às 12h, no Shopping Vertice Mall, dentro do Fortune Coworking. O endereço é Av. Miguel Antônio Fernandes, 1.333, Recreio dos Bandeirantes. As inscrições devem ser feitas pelo Whatsapp (21) 99147-9878.