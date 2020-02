PRÉ-VESTIBULAR SOCIAL DO COLÉGIO QI

O Colégio Qi abriu inscrições para o pré-vestibular no Recreio, Tijuca, Freguesia e Méier. Ao todo são 170 vagas. A inscrição vai até o dia 14 deste mês. As aulas serão de segunda a sexta, das 18h30 às 21h40, e aos sábados das 8h às 12h. O processo inclui triagem da documentação, análise da situação socioeconômica, do histórico e trajetória escolar. A inscrição deve ser feita no link: https://colegioqi.com.br/pre-vestibular-social/ e na secretaria do colégio.