Holding de Educação busca profissionais de TI no Rio

A Spot Educação, holding de educação complementar que faz parte do fundo Gera Capital, busca profissionais para integrar um novo núcleo de tecnologia e inovação dentro da empresa. Inicialmente, serão cerca de 20 vagas de emprego na área de Tecnologia da Informação, para início em janeiro, na sede da holding, no Rio de Janeiro. A nova área, chamada Spot Lab, foi criada para impulsionar projetos inovadores de todos as unidades de negócio da Spot Educação: Cultura Inglesa (RJ, DF, GO, ES e RS), codeBuddy, Edify, Hyper e Go Bilingual.



Há vagas para desenvolvedores com conhecimento em PHP, em Ruby on Rails, em React Native e em JAVA, Scrum Master, Arquiteto de Software e Designer UX/UI, além de estagiário na área.



“Estamos sempre buscando inovação, seja em novas soluções para o mercado, seja internamente. Acabamos de iniciar uma jornada de transformação digital e uma das ações junto ao time de Gente e Gestão é fortalecer a equipe de tecnologia. Por isso, estamos oferecendo uma ótima oportunidade para profissionais da área. Temos marcas consolidadas no segmento educacional e buscamos atrair talentos da área de Tecnologia de todo o país, para impulsionar nossa missão de causar impacto positivo na educação brasileira. Desde agosto de 2019, cerca de 50% dos nossos colaboradores na área de Tecnologia já eram internalizados”, afirma o Gerente Executivo de Tecnologia da Spot Educação, Leo Almeida.



Ao longo da trajetória na empresa, os selecionados vão participar de diversas ações como treinamentos, em contato com todos os departamentos da holding.



As vagas são para atuação na cidade do Rio de Janeiro, mas profissionais de outros estados podem se candidatar. O salário é compatível com o mercado e a modalidade de contratação é CLT. Serão oferecidos ainda benefícios como assistência médica e odontológica, vale-alimentação/vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, auxílio-creche, bolsa integral em cursos de inglês na Cultura Inglesa e participação nos lucros.



Os currículos dos interessados devem ser enviados para o email selecaospot@spot-edu.com.br